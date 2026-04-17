Cser-Palkovics András üzent a lázadozó polgármestereknek: saját maguknak is pénzügyi kárt okozhatnak

Cser-Palkovics András: „Át kell gondolnom a saját közéleti szerepemet a jövőben” (VIDEÓ)
Székesfehérvár polgármestere a Fidesz választási vereségéről, annak okairól, valamint saját jövőjéről is beszélt.
Székesfehérvár polgármestere elárulta a nem túl meglepő tényt: az önkormányzata természetesen befizette a szolidaritási hozzájárulás időarányos összegét.
Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere közösségi oldalán arról írt, miután mind a sajtó, mind az állampolgárok feltették neki a kérdést, hogy a város önkormányzata betartotta e a hatályos jogszabályokat, és befizette a szolidaritási hozzájárulás időarányos összegét. Az április 15-én átutalt összeg: 3 593 943 116 forint volt – ismertette.
Azzal folytatta, hogy minden önkormányzatnak joga van meghozni a saját döntéseit, de nem tartja helyesnek, ha valamelyik szándékosan törvényt sért.
Egy ilyen döntéssel ráadásul pénzügyi kárt okozhat a településnek, hiszen a későbbiekben késedelmi kamatot is fizetni kell majd.
A jegyző eleve végre sem hajthatna törvénysértő utasítást – mutatott rá.
Azt a kérdést is feltette, hogy „mit üzen egy törvényt be nem tartó önkormányzat ezzel a társadalomnak, az adófizetőinek, hogy ők se fizessék be határidőben az adót, mert lehet (!), hogy lesz valamilyen reform valamikor annak kapcsán?”.
Ezután arról írt, hogy véleménye szerint egy önkormányzatnak mindig a józanság talaján kell állnia. A jogi kötelezettségeinket teljesíteni kell. „Ha egy jogszabály nem jó, akkor azt persze lehet módosítani, új szabályokat hozni. Erre a hamarosan megalakuló új parlamentnek és kormánynak a szolidaritási hozzájárulás tekintetében is lehetősége lesz, amelynek mai rendszere nem jó. Addig azonban mindenkor a hatályos jog alapján kell eljárni” – húzta alá.
Cser-Palkovics bejegyzését azzal zárta, hogy reméli hamarosan nyilvánosságra hozzák a kormányprogramot, amelyből sok más mellett megismerhetjük majd az új kormány szándékait az önkormányzati rendszerre, a települések által ellátandó feladatokra, a finanszírozásra és azon belül a szolidaritási hozzájárulásra vonatkozóan is.
„Bízom benne, hogy az önkormányzati szövetségeknek lesz lehetősége azt érdemben véleményezni. Én magam is megteszem ezt majd Székesfehérvár kapcsán” – tekintett előre a polgármester.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt valóságos lázadás bontakozott ki az országgyűlési választásokat követően a települések vezetői között: Orosháza, Nagykanizsa, Szentes, Szolnok, Kispest és Budapest vezetői különböző indokokra hivatkozva bejelentették, hogy nem fogják befizetni a szolidaritási hozzájárulás következő részletét.
Nem meglepő mód az egyik leghangosabb városvezető Budapest főpolgármestere, Karácsony Gergely volt, aki leszögezte:
a Magyar Péter vezette kormánytól várja Budapest pénzügyi helyzetének rendezését.
A Magyar Államkincstár előtt tartott sajtótájékoztatón azt is elárulta, a főváros jelenleg is siralmas pénzügyi helyzetben van, a folyószámla mínusz 6,5 milliárd forinton áll.
