04. 17.
péntek
fizetés önkormányzat Cser-Palkovics András székesfehérvár polgármester szolidaritási hozzájárulás budapest

Cser-Palkovics András üzent a lázadozó polgármestereknek: saját maguknak is pénzügyi kárt okozhatnak

2026. április 17. 08:55

Székesfehérvár polgármestere elárulta a nem túl meglepő tényt: az önkormányzata természetesen befizette a szolidaritási hozzájárulás időarányos összegét.

Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere közösségi oldalán arról írt, miután mind a sajtó, mind az állampolgárok feltették neki a kérdést, hogy a város önkormányzata betartotta e a hatályos jogszabályokat, és befizette a szolidaritási hozzájárulás időarányos összegét. Az április 15-én átutalt összeg: 3 593 943 116 forint volt – ismertette.

Azzal folytatta, hogy minden önkormányzatnak joga van meghozni a saját döntéseit, de nem tartja helyesnek, ha valamelyik szándékosan törvényt sért. 

Egy ilyen döntéssel ráadásul pénzügyi kárt okozhat a településnek, hiszen a későbbiekben késedelmi kamatot is fizetni kell majd. 

A jegyző eleve végre sem hajthatna törvénysértő utasítást – mutatott rá.

Azt a kérdést is feltette, hogy „mit üzen egy törvényt be nem tartó önkormányzat ezzel a társadalomnak, az adófizetőinek, hogy ők se fizessék be határidőben az adót, mert lehet (!), hogy lesz valamilyen reform valamikor annak kapcsán?”.

Várja az új kormányprogramot

Ezután arról írt, hogy véleménye szerint egy önkormányzatnak mindig a józanság talaján kell állnia. A jogi kötelezettségeinket teljesíteni kell. „Ha egy jogszabály nem jó, akkor azt persze lehet módosítani, új szabályokat hozni. Erre a hamarosan megalakuló új parlamentnek és kormánynak a szolidaritási hozzájárulás tekintetében is lehetősége lesz, amelynek mai rendszere nem jó. Addig azonban mindenkor a hatályos jog alapján kell eljárni” – húzta alá.

Cser-Palkovics bejegyzését azzal zárta, hogy reméli hamarosan nyilvánosságra hozzák a kormányprogramot, amelyből sok más mellett megismerhetjük majd az új kormány szándékait az önkormányzati rendszerre, a települések által ellátandó feladatokra, a finanszírozásra és azon belül a szolidaritási hozzájárulásra vonatkozóan is. 

„Bízom benne, hogy az önkormányzati szövetségeknek lesz lehetősége azt érdemben véleményezni. Én magam is megteszem ezt majd Székesfehérvár kapcsán” – tekintett előre a polgármester. 

Lázadoznak a baloldali polgármesterek

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt valóságos lázadás bontakozott ki az országgyűlési választásokat követően a települések vezetői között: Orosháza, Nagykanizsa, Szentes, Szolnok, Kispest és Budapest vezetői különböző indokokra hivatkozva bejelentették, hogy nem fogják befizetni a szolidaritási hozzájárulás következő részletét.

Nem meglepő mód az egyik leghangosabb városvezető Budapest főpolgármestere, Karácsony Gergely volt, aki leszögezte:

a Magyar Péter vezette kormánytól várja Budapest pénzügyi helyzetének rendezését. 

A Magyar Államkincstár előtt tartott sajtótájékoztatón azt is elárulta, a főváros jelenleg is siralmas pénzügyi helyzetben van, a folyószámla mínusz 6,5 milliárd forinton áll.

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Reszelő Aladár
2026. április 17. 10:55
Ha a Magyar Állam meg tudja oldani, hogy a csóró önkorányzatok is jussanak annyi lóvéhoz, hogy jusson nekik minden feladat ellátására, akkor legyen. Az adott település feliratkozik, közli a vállalt feladat listáját a település méretét és kap hozzá egy normatív költségvetést. Ha vannak komoly saját bevételek, bánom is én tartsák meg, de akkor vegyenek át feladatokat az államtól. Perkálják ők az iskolákat, rendelőket, legyen övék a közutak felújítása a szociális ellátás. A FIdesz azért vett egy csomó funkciót magához, mert ez a rendszer nem működött. Ha most ehhez kell visszatérni, akkor csinálják. Most mindent lehet.
kbs-real
2026. április 17. 10:30
Amikor egyáltalán felmerülhet kérdésként, hogy be kell-e tartani a törvényeket...
Dixtroy
2026. április 17. 09:54
Szegény Gerci Orbán kivéreztette, majd mapettó bevérezteti. Török gyerek megvágta..
google-2
2026. április 17. 09:34
Cser-Palkovics az O1G államért aggódik, amikor Karácsony sem teszi ezt? Felmerül a kérdés: kivel játszott, játszik?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!