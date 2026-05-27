Kettőből kettő: újabb Premier League-csapat nyert nemzetközi kupát

Egy héttel az Európa-liga döntője (Freiburg–Aston Villa 0–3) után a harmadik számú nemzetközi sorozatban, a Konferencia-ligában is lejátszották a finálét, amelyet az angol Premier League-ben 15. helyen végző Crystal Palace játszott a spanyol élvonalban 8.-ként záró Rayo Vallecanóval. Tavaly is egy angol és egy spanyol csapat vívta a döntőt a Kl-ben, akkor a Chelsea 4–1-re verte a Betist.

A Crystal Palace az alapszakaszban a tizedik lett, majd a döntőig vezető úton a bosnyák Zrinjski Mostart, a ciprusi AEK Larnacát, az olasz Fiorentinát és az ukrán Sahtar Donecket ejtette ki, míg a Rayo ötödikként jutott tovább az egyenes kieséses szakaszba, amelyben a török Samsunsport, a Varga Barnabást is soraiban tudó görög AEK Athént és a francia Strasbourgot múlta felül.