Ft
Ft
31°C
15°C
Ft
Ft
31°C
15°C
05. 27.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 27.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Rayo Vallecano Konferencia-liga Crystal Palace

Kettőből kettő: újabb Premier League-csapat nyert nemzetközi kupát

2026. május 27. 23:02

Az Európa-liga után a Konferencia-ligát is angol csapat nyerte meg. A Crystal Palace 1–0-ra nyert a Rayo Vallecano ellen a harmadik számú nemzetközi kupasorozat lipcsei döntőjében.

2026. május 27. 23:02
null

Egy héttel az Európa-liga döntője (Freiburg–Aston Villa 0–3) után a harmadik számú nemzetközi sorozatban, a Konferencia-ligában is lejátszották a finálét, amelyet az angol Premier League-ben 15. helyen végző Crystal Palace játszott a spanyol élvonalban 8.-ként záró Rayo Vallecanóval. Tavaly is egy angol és egy spanyol csapat vívta a döntőt a Kl-ben, akkor a Chelsea 4–1-re verte a Betist.

A Crystal Palace az alapszakaszban a tizedik lett, majd a döntőig vezető úton a bosnyák Zrinjski Mostart, a ciprusi AEK Larnacát, az olasz Fiorentinát és az ukrán Sahtar Donecket ejtette ki, míg a Rayo ötödikként jutott tovább az egyenes kieséses szakaszba, amelyben a török Samsunsport, a Varga Barnabást is soraiban tudó görög AEK Athént és a francia Strasbourgot múlta felül.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

 

A döntő első félidejében nem született gól, a játékrész legnagyobb helyzetét a hosszabbításban a Palace részéről Tyrick Mitchell hagyta ki, de nem sokkal korábban a spanyoloknak is volt egy ígéretes lehetőségük a Strasbourg elleni elődöntő mindkét meccsén győztes gólt szerző Alemao jóvoltából.

A második félidő elejét a londoni együttes nagyon megnyomta, ennek eredményeként Jean-Philippe Mateta találatával az 51. percben meg is szerezte a vezetést (1–0), majd rövid időn belül újabb gólokat szerezhetett volna, de Yéremy Pino szabadrúgásánál mindkét kapufát érintve kifelé pattant a labda, Mateta következő lövésénél pedig Batalla kapus védett lábbal.

 

A Palace ezt követően irányítása alatt tartotta a mérkőzést, míg a Rayo annak ellenére sem tudott újítani, hogy edzője, Inigo Pérez a teljes középpályássorát lecserélte. A madridiaknak hátrányban is csak kisebb lehetőségeik akadtak, tiszta gólhelyzetük nem volt, amit kiválóan szemléltet, hogy a várható gólmennyiségük (xG) alig haladta meg a 0.5 pontot a meccsen.

A felejthető finálé végén a Crystal Palace megérdemelt győzelmet aratott, és fennállása során először nyert kupát a nemzetközi porondon. A londoni együttes kapcsán megjegyzendő, hogy a tavalyi FA-kupa-diadalával az Európa-ligába kvalifikálta magát, de abban a sorozatban nem indulhatott el, mert ugyanaz a tulajdonosi kör irányítja a klubot, mint az Olympique Lyont, és ebben az esetben a két csapat közül csak az egyik rajtolhatott el az El-ben, ez pedig a magasabb UEFA-koefficiensponttal rendelkező francia gárda volt.

A Palace kispadján ezen a mérkőzésen ült utoljára az osztrák Oliver Glasner, aki már januárban bejelentette, hogy az idény végén elhagyja a klubot – az ő vezetésével a londoni alakulat az elmúlt egy évben három trófeát nyert (az FA-kupa és a Konferencia-liga mellett az angol Szuperkupát is elhódította). A Crystal Palace európai menetelésének értékét csak növeli, hogy a legjobb játékosai közül a szezon elején eladta Eberechi Ezét az Arsenalnak, a téli átigazolási időszakban pedig csapatkapitányát, Marc Guéhit a Manchester Citynek.

KONFERENCIA-LIGA, DÖNTŐ
Crystal Palace (angol)–Rayo Vallecano (spanyol) 1–0 (0–0)
Lipcse, Red Bull Aréna. Vezette: Maurizio Mariani (olasz)
Crystal Palace: D. Henderson – Riad, Lacroix, Canvot – D. Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell – I. Sarr, Mateta (Strand Larsen, 76.), Pino (Guessand, 80.). Vezetőedző: Oliver Glasner
Rayo Vallecano: Batalla – Ratiu, Lejeune, P. Ciss, Pep Chavarría – Ó. Valentín (N. Mendy, 62.), Unai López (Pedro Díaz, 62.) – De Frutos (Camello, 70.), Isi Palazón (Ahomas, 77.), Á. García (Espino, 70.) – Alemao. Vezetőedző: Inigo Pérez
Gólszerző: Mateta (51.)

Nyitókép: RONNY HARTMANN / AFP 

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!