Kettőből kettő: újabb Premier League-csapat nyert nemzetközi kupát

Az Európa-liga után a Konferencia-ligát is angol csapat nyerte meg. A Crystal Palace 1–0-ra nyert a Rayo Vallecano ellen a harmadik számú nemzetközi kupasorozat lipcsei döntőjében.
Egy héttel az Európa-liga döntője (Freiburg–Aston Villa 0–3) után a harmadik számú nemzetközi sorozatban, a Konferencia-ligában is lejátszották a finálét, amelyet az angol Premier League-ben 15. helyen végző Crystal Palace játszott a spanyol élvonalban 8.-ként záró Rayo Vallecanóval. Tavaly is egy angol és egy spanyol csapat vívta a döntőt a Kl-ben, akkor a Chelsea 4–1-re verte a Betist.
A Crystal Palace az alapszakaszban a tizedik lett, majd a döntőig vezető úton a bosnyák Zrinjski Mostart, a ciprusi AEK Larnacát, az olasz Fiorentinát és az ukrán Sahtar Donecket ejtette ki, míg a Rayo ötödikként jutott tovább az egyenes kieséses szakaszba, amelyben a török Samsunsport, a Varga Barnabást is soraiban tudó görög AEK Athént és a francia Strasbourgot múlta felül.
A döntő első félidejében nem született gól, a játékrész legnagyobb helyzetét a hosszabbításban a Palace részéről Tyrick Mitchell hagyta ki, de nem sokkal korábban a spanyoloknak is volt egy ígéretes lehetőségük a Strasbourg elleni elődöntő mindkét meccsén győztes gólt szerző Alemao jóvoltából.
A második félidő elejét a londoni együttes nagyon megnyomta, ennek eredményeként Jean-Philippe Mateta találatával az 51. percben meg is szerezte a vezetést (1–0), majd rövid időn belül újabb gólokat szerezhetett volna, de Yéremy Pino szabadrúgásánál mindkét kapufát érintve kifelé pattant a labda, Mateta következő lövésénél pedig Batalla kapus védett lábbal.
A Palace ezt követően irányítása alatt tartotta a mérkőzést, míg a Rayo annak ellenére sem tudott újítani, hogy edzője, Inigo Pérez a teljes középpályássorát lecserélte. A madridiaknak hátrányban is csak kisebb lehetőségeik akadtak, tiszta gólhelyzetük nem volt, amit kiválóan szemléltet, hogy a várható gólmennyiségük (xG) alig haladta meg a 0.5 pontot a meccsen.
A felejthető finálé végén a Crystal Palace megérdemelt győzelmet aratott, és fennállása során először nyert kupát a nemzetközi porondon. A londoni együttes kapcsán megjegyzendő, hogy a tavalyi FA-kupa-diadalával az Európa-ligába kvalifikálta magát, de abban a sorozatban nem indulhatott el, mert ugyanaz a tulajdonosi kör irányítja a klubot, mint az Olympique Lyont, és ebben az esetben a két csapat közül csak az egyik rajtolhatott el az El-ben, ez pedig a magasabb UEFA-koefficiensponttal rendelkező francia gárda volt.
A Palace kispadján ezen a mérkőzésen ült utoljára az osztrák Oliver Glasner, aki már januárban bejelentette, hogy az idény végén elhagyja a klubot – az ő vezetésével a londoni alakulat az elmúlt egy évben három trófeát nyert (az FA-kupa és a Konferencia-liga mellett az angol Szuperkupát is elhódította). A Crystal Palace európai menetelésének értékét csak növeli, hogy a legjobb játékosai közül a szezon elején eladta Eberechi Ezét az Arsenalnak, a téli átigazolási időszakban pedig csapatkapitányát, Marc Guéhit a Manchester Citynek.
KONFERENCIA-LIGA, DÖNTŐ
Crystal Palace (angol)–Rayo Vallecano (spanyol) 1–0 (0–0)
Lipcse, Red Bull Aréna. Vezette: Maurizio Mariani (olasz)
Crystal Palace: D. Henderson – Riad, Lacroix, Canvot – D. Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell – I. Sarr, Mateta (Strand Larsen, 76.), Pino (Guessand, 80.). Vezetőedző: Oliver Glasner
Rayo Vallecano: Batalla – Ratiu, Lejeune, P. Ciss, Pep Chavarría – Ó. Valentín (N. Mendy, 62.), Unai López (Pedro Díaz, 62.) – De Frutos (Camello, 70.), Isi Palazón (Ahomas, 77.), Á. García (Espino, 70.) – Alemao. Vezetőedző: Inigo Pérez
Gólszerző: Mateta (51.)
Nyitókép: RONNY HARTMANN / AFP