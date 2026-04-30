Végzetes lehet a hiba: büntetőt rontottak a Fradi vesztét okozó portugálok az El-döntő kapujában

Gyors gólváltással kezdődött a portugál Braga és a német Freiburg összecsapása a labdarúgó Európa-liga elődöntőjének első mérkőzésén. Márciusban a Ferencváros szereplését a nyolcaddöntőben lezáró portugálok a 21 éves török középpályás, Demir Tiknaz jóvoltából kerültek előnybe, de Vincenzo Grifo nem sokkal később egyenlített. A tétnek megfelelően a folytatásban már megfontoltabban nyíltak ki a csapatok, ennek ellenére tizenegyesből ismét vezethetett volna a hazai gárda a félidő hajrájában, de a szezon nyerőembere, a csapat legeredményesebb játékosa, az uruguayi Zalazar ezúttal hibázott.

Ez pedig sokba kerülhet a Bragának, annak ellenére is, hogy a hajrában összejött a győzelem: Dorgeles a 92. percben előnyt szerzett a portugáloknak, így 2–1-ről folytatódhat a párharc.

A másik elődöntőben, a BEK-győztesek párharcában, a Nottingham és az Aston Villa angol derbijén az első félidő az argentin világbajnok kapus, Dibu Martínez elképesztő védéséről marad emlékezetes, aki a gólvonalon óriási bravúrral fogott egy öt méterről leadott hazai lövést. A második félidőben aztán fokozta a nyomást a Fradi januári El-ellenfele, egy kezezés miatt megítélt büntetőből pedig vezetéshez is jutott a Forest, 1–0. A sorozat specialistája, a csapataival négyszeres Európa-liga-győztes Unai Emery Villájától bravúr kell a visszavágón.