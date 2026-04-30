05. 01.
péntek
európa-liga elődöntő Konferencia-liga

Végzetes lehet a hiba: büntetőt rontottak a Fradi vesztét okozó portugálok az El-döntő kapujában

2026. április 30. 23:01

Az angolok házi elődöntőjén, a BEK-győztesek csatáján a Nottingham várhatja előnyből a visszavágót.

2026. április 30. 23:01
null

Gyors gólváltással kezdődött a portugál Braga és a német Freiburg összecsapása a labdarúgó Európa-liga elődöntőjének első mérkőzésén. Márciusban a Ferencváros szereplését a nyolcaddöntőben lezáró portugálok a 21 éves török középpályás, Demir Tiknaz jóvoltából kerültek előnybe, de Vincenzo Grifo nem sokkal később egyenlített. A tétnek megfelelően a folytatásban már megfontoltabban nyíltak ki a csapatok, ennek ellenére tizenegyesből ismét vezethetett volna a hazai gárda a félidő hajrájában, de a szezon nyerőembere, a csapat legeredményesebb játékosa, az uruguayi Zalazar ezúttal hibázott.

Ez pedig sokba kerülhet a Bragának, annak ellenére is, hogy a hajrában összejött a győzelem: Dorgeles a 92. percben előnyt szerzett a portugáloknak, így 2–1-ről folytatódhat a párharc.

A másik elődöntőben, a BEK-győztesek párharcában, a Nottingham és az Aston Villa angol derbijén az első félidő az argentin világbajnok kapus, Dibu Martínez elképesztő védéséről marad emlékezetes, aki a gólvonalon óriási bravúrral fogott egy öt méterről leadott hazai lövést. A második félidőben aztán fokozta a nyomást a Fradi januári El-ellenfele, egy kezezés miatt megítélt büntetőből pedig vezetéshez is jutott a Forest, 1–0. A sorozat specialistája, a csapataival négyszeres Európa-liga-győztes Unai Emery Villájától bravúr kell a visszavágón.

Az Európa-liga döntőt május 20-án rendezik Isztambulban.

Londonban végleg összetörhetnek az ukránok álmai

A Konferencia-ligában minimális előnyt szerzett a spanyol Rayo Vallecano a francia Strasbourg ellen, az ukrán Sahtar Donyeck pedig Krakkóban került kétgólos hátrányba került az angol Crystal Palace-szal szemben. A vezető találat a Konferencia-liga leggyorsabb gólja volt, Ismaila Sarr 21 másodperc után talált be! Ez a sorozat május 27-én Lipcsében zárul.

Európa-liga, elődöntők, 1. mérkőzések
Braga (portugál)–Freiburg (német) 2–1 (1–1)
Nottingham (angol)–Aston Villa (angol) 1–0 (0–0)

Konferencia-liga, elődöntők, 1. mérkőzések
Rayo Vallecano (spanyol)–Strasbourg (francia) 1–0 (0–0)
Sahtar Donyeck (ukrán)–Crystal Palace (angol) 1–3 (0–1)

