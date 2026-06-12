Nyolcan haltak meg péntek reggel az M1-esen

Durvul a háború: súlyos válság felé halad a Magyar-kormány
Sulyok Tamás nem adja be a derekát, egyre kellemetlenebb a szituáció a kormányfő számára.
Magyar Péter a kormány nevében őszinte részvétét fejezte ki a hozzátartozóknak.
Péntek hajnalban több álló munkagépnek hajtott neki egy kamion az M1-es autópálya 115-ös kilométerszelvényénél, Töltéstava térségében, a Hegyeshalom felé vezető irányban. A jármű összetolta a gépeket, majd kigyulladt a fülkéje, és a tűz a rakományára is átterjedt, a sofőr a helyszínen az életét vesztette.
A helyszínre kiérkezett győri hivatásos tűzoltók két vízsugárral kezdték oltani a lángokat, amelyek továbbterjedését már megakadályozták. Az érintett pályaszakaszon a Hegyeshalom irányába tartó forgalmat megállították, a füstképződés miatt a Budapest felé vezető oldalon lassan halad a közlekedés. A munkagépeket nem használták, a baleset bekövetkezése idejében nem történt munkavégzés az adott munkaterületen.
A balesettől mindösszesen egy kilométerre 5 óra 10 perc körül a 113-as kilométerszelvénynél egy kisbusz nekiütközött egy, az előző baleset miatt forgalmi okból álló tehergépkocsinak.
A kisbuszban összesen kilencen utaztak, közülük hét személy a helyszínen meghalt, ketten megsérültek.
A rendőrök a Hegyeshalom felé vezető oldalon az érintett útszakaszt a helyszínelés idejére teljes szélességében lezárták, a forgalmat elterelik.
Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán azt írta: „A kormány nevében őszinte részvétemet fejezem ki az M1-es autópályán hajnalban történt balesetben elhunyt nyolc külföldi állampolgár családjának. A sérülteknek jobbulást kívánunk!”
Nyitókép: M7 – M1 autópálya figyelő Facebook-oldala