Ft
Ft
24°C
10°C
Ft
Ft
24°C
10°C
06. 12.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 12.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
kormány m7 Magyar Péter autópálya baleset

Nyolcan haltak meg péntek reggel az M1-esen

2026. június 12. 07:56

Magyar Péter a kormány nevében őszinte részvétét fejezte ki a hozzátartozóknak.

2026. június 12. 07:56
null

Péntek hajnalban több álló munkagépnek hajtott neki egy kamion az M1-es autópálya 115-ös kilométerszelvényénél, Töltéstava térségében, a Hegyeshalom felé vezető irányban. A jármű összetolta a gépeket, majd kigyulladt a fülkéje, és a tűz a rakományára is átterjedt, a sofőr a helyszínen az életét vesztette. 

A helyszínre kiérkezett győri hivatásos tűzoltók két vízsugárral kezdték oltani a lángokat, amelyek továbbterjedését már megakadályozták. Az érintett pályaszakaszon a Hegyeshalom irányába tartó forgalmat megállították, a füstképződés miatt a Budapest felé vezető oldalon lassan halad a közlekedés. A munkagépeket nem használták, a baleset bekövetkezése idejében nem történt munkavégzés az adott munkaterületen.

A balesettől mindösszesen egy kilométerre 5 óra 10 perc körül a 113-as kilométerszelvénynél egy kisbusz nekiütközött egy, az előző baleset miatt forgalmi okból álló tehergépkocsinak. 

A kisbuszban összesen kilencen utaztak, közülük hét személy a helyszínen meghalt, ketten megsérültek.

A rendőrök a Hegyeshalom felé vezető oldalon az érintett útszakaszt a helyszínelés idejére teljes szélességében lezárták, a forgalmat elterelik.

Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán azt írta: „A kormány nevében őszinte részvétemet fejezem ki az M1-es autópályán hajnalban történt balesetben elhunyt nyolc külföldi állampolgár családjának. A sérülteknek jobbulást kívánunk!”

Nyitókép: M7 – M1 autópálya figyelő Facebook-oldala


 



 

Összesen 40 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Globalfake
2026. június 12. 09:15
én néha járok autópáyán reggelenként, a kamionosok valami katasztrófa, állítom a fele elalszik bízva az ébrenléti rendszerben. Összevissza kovályognak, lazán átsodrodnak a leállósávba, aztán vissza,ide oda, kész rémálom. Az autósok a másik fele: mennek 130-cal a belső sávban PÁR MÉTERREL egymás mögött,ugy hogy gyakorlatilag esélyük nem lenne megállni ha gebasz lenne, de nem érdekli őket.
Válasz erre
3
0
hakapeszim
2026. június 12. 09:11
"nuevas-reglashakapeszim 2026. június 12. 09:08 Onvezeto kamion mikor lesz" Teljesen sofőr nélkül? Én még simán nyugdíjba megyek innen. Ennek sok oka van. Először is nincs önvezető autó - abban az értelemben, hogy bármilyen út és időjárási körülmények között önvezető. Olyan nem létezik. De ez csak egyetlen ok.
Válasz erre
2
0
Voltamivolt
•••
2026. június 12. 09:10 Szerkesztve
Mindenre figyelő miniszterelnökünk már részvétét fejezte ki! Megnyugtató, hogy mindenen rajta tartja a tekintetét, tegnap például az izraeli utasgép “loss of communication” esetén… Tiszás alákommentelői mindjárt dicsérték is a magyar légierőt, hogy “bezzeg most milyen jól járt el,” nem mint ha mindig is nem ez lett volna a protokoll 50 éve, és vagy nem lett volna legalább 20 hasonló riasztás az elmúlt években…. Persze, egy újszülöttnek minden vicc új!
Válasz erre
0
0
Voltamivolt
2026. június 12. 09:00
Orbán a hibás- az idióta tiszás szerint, mert hajnalban 5 órakor akkora a forgalom, hogy az M1 használhatatlan. Az természetes, hogy egy kamion előtt ne legyen soha semmi, senki, ami útban lehet, mert bizony azon ő átmegy, meg az is, hogy a - gondolom - román kisbusz vezetője se figyeli az utat, inkább szundikál a sávtartó bekapcsolása után…a vészféket meg kikapcsolja, hogy ugyan őt ne zavarja egy előtte a szabâlyos sebességet csak 20 km/ó-val meghaladó “mazsola” Mindemellett messze az Orbán kormány alatt épült a legtöbb autópâlya és gyorsforgalmi út! Én rendszeresen járok rajta, most átlag 15-20 perccel hosszabb az út Bp és a határ között, mint a bővítés megkezdése előtt.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!