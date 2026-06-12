Nyolcan haltak meg péntek reggel az M1-esen

Péntek hajnalban több álló munkagépnek hajtott neki egy kamion az M1-es autópálya 115-ös kilométerszelvényénél, Töltéstava térségében, a Hegyeshalom felé vezető irányban. A jármű összetolta a gépeket, majd kigyulladt a fülkéje, és a tűz a rakományára is átterjedt, a sofőr a helyszínen az életét vesztette.

A helyszínre kiérkezett győri hivatásos tűzoltók két vízsugárral kezdték oltani a lángokat, amelyek továbbterjedését már megakadályozták. Az érintett pályaszakaszon a Hegyeshalom irányába tartó forgalmat megállították, a füstképződés miatt a Budapest felé vezető oldalon lassan halad a közlekedés. A munkagépeket nem használták, a baleset bekövetkezése idejében nem történt munkavégzés az adott munkaterületen.