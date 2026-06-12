Vége a mellébeszélésnek: az uniós migrációs biztos leleplezte Magyar Pétert a migrációs paktum ügyében

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Életbe lépett a migrációs paktum, gyorsan meg is dicsérték Magyar Pétert Brüsszelből.
Hatályba lépett az Európai Unió új migrációs paktuma, amely komoly technikai és jogi feladatok elé állítja a tagállamokat. Miközben a végrehajtást tekintve Magyarország az egyik legnagyobb lemaradó, Brüsszel egyre nagyobb bizalommal tekint a Magyar Péter vezette új Tisza-kormányra.
Az Euractiv hírlevelének beszámolója szerint a magyar miniszterelnök korábbi elutasító álláspontját finomítva megnyitotta az utat a paktum alkalmazása előtt, igazodva a brüsszeli elvárásokhoz.
Magnus Brunner migrációs biztos az Euractiv Rapporteur hírlevelének nyilatkozva egyértelművé tette, hogy az uniós források kifizetése közvetlenül a migrációs paktum végrehajtásához van kötve. Brunner kifejtette, hogy a paktum egyszerre tartalmaz ösztönzőket és büntetéseket („sticks and carrots”):
„A paktumban vannak ösztönzők és vannak szankciók is. A finanszírozáshoz, az uniós forrásokhoz csak akkor lehet hozzájutni, ha egy ország végrehajtja a paktumot”
– jelentette ki a biztos.
Ebben a helyzetben kap kiemelt figyelmet Magyar Péter magatartása. A hírlevél megemlíti, hogy a Tisza-kormány miniszterelnöke, aki korábban határozottan ellenezte a migrációs paktumot, „most láthatóan nyitva hagyja a lehetőségeit.”
„Amikor az ellenzéki Fidesz arra szólította fel, hogy zárja ki a paktum végrehajtását, kitért az egyértelmű válasz elől. Csupán annyit mondott: a Tisza-kormány alatt »nem lesznek illegális migránsok Magyarországon«” – írták a hírlevélben.
Magyar Péter óvatos, a paktum nyílt elutasítását kerülő magatartása Brüsszelben kifejezetten pozitív visszhangra talált. Magnus Brunner migrációs biztos nyilatkozatában bizalmát fejezte ki az új magyar politikai vezetés iránt.
„Úgy gondolom, hogy az új kormány nagyon konstruktív. A mi feladatunk az, hogy elmagyarázzuk a paktum Magyarország számára biztosított előnyeit, és ezeket láthatóvá tegyük politikai szinten is”
– fogalmazott Brunner.
Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP