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euractiv magnus brunner brüsszel európai unió Magyar Péter

Vége a mellébeszélésnek: az uniós migrációs biztos leleplezte Magyar Pétert a migrációs paktum ügyében

2026. június 12. 07:22

Életbe lépett a migrációs paktum, gyorsan meg is dicsérték Magyar Pétert Brüsszelből.

2026. június 12. 07:22
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Hatályba lépett az Európai Unió új migrációs paktuma, amely komoly technikai és jogi feladatok elé állítja a tagállamokat. Miközben a végrehajtást tekintve Magyarország az egyik legnagyobb lemaradó, Brüsszel egyre nagyobb bizalommal tekint a Magyar Péter vezette új Tisza-kormányra. 

Az Euractiv hírlevelének beszámolója szerint a magyar miniszterelnök korábbi elutasító álláspontját finomítva megnyitotta az utat a paktum alkalmazása előtt, igazodva a brüsszeli elvárásokhoz.

Pénzügyi nyomás Brüsszelből: a „korbács és mézesmadzag” elve

Magnus Brunner migrációs biztos az Euractiv Rapporteur hírlevelének nyilatkozva egyértelművé tette, hogy az uniós források kifizetése közvetlenül a migrációs paktum végrehajtásához van kötve. Brunner kifejtette, hogy a paktum egyszerre tartalmaz ösztönzőket és büntetéseket („sticks and carrots”):

„A paktumban vannak ösztönzők és vannak szankciók is. A finanszírozáshoz, az uniós forrásokhoz csak akkor lehet hozzájutni, ha egy ország végrehajtja a paktumot”

– jelentette ki a biztos.

Magyar Péter kitérő magatartása és a nyitva hagyott lehetőségek

Ebben a helyzetben kap kiemelt figyelmet Magyar Péter magatartása. A hírlevél megemlíti, hogy a Tisza-kormány miniszterelnöke, aki korábban határozottan ellenezte a migrációs paktumot, „most láthatóan nyitva hagyja a lehetőségeit.” 

„Amikor az ellenzéki Fidesz arra szólította fel, hogy zárja ki a paktum végrehajtását, kitért az egyértelmű válasz elől. Csupán annyit mondott: a Tisza-kormány alatt »nem lesznek illegális migránsok Magyarországon«” – írták a hírlevélben.

Brüsszel elégedett a Tisza-kormány hozzáállásával

Magyar Péter óvatos, a paktum nyílt elutasítását kerülő magatartása Brüsszelben kifejezetten pozitív visszhangra talált. Magnus Brunner migrációs biztos nyilatkozatában bizalmát fejezte ki az új magyar politikai vezetés iránt.

„Úgy gondolom, hogy az új kormány nagyon konstruktív. A mi feladatunk az, hogy elmagyarázzuk a paktum Magyarország számára biztosított előnyeit, és ezeket láthatóvá tegyük politikai szinten is”

– fogalmazott Brunner.

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

 

 

Összesen 187 komment

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Hopszjuliska
•••
2026. június 12. 11:06 Szerkesztve
Ezek rosszabbak, mint Szulejmán hadserege! Azok legalább szemből jöttek! Ki a f...sz kérte az eu államokat, hogy nyakra-főre fogadjanak be papír nélküli embereket? És most a nyügnek tekintett "szerencsétleneket" ide akarják teleportálni? 1956-ban az igazi menekülteket táborokba rakta a fennséges nyugat - és addig nem távozhattak, amíg nem volt egy állam, aki befogadó nyilatkozatot nem tett! Csodálkoznak, hogy nem éljenezzük az ötletüket?
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Hangillat
2026. június 12. 10:53
fFatalok. Csípőprotézis még nem kell, ezért csípem a szőkés-barnás, csípős Poloska jobb, mint a Poloskacsípés.
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ezegyjonev
2026. június 12. 10:42
Miért migrációs paktumozunk még mi is? Ez nem megegyezés, hanem egy diktátum, amit erőszakkal nyomnak le Mo. torkán. És semmi köze a szolidaritáshoz, ez az unió deportálási rendszere, hogy a magországok megszabaduljanak a vadak legaljától.
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2
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elegemvan
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2026. június 12. 10:31 Szerkesztve
„Úgy gondolom, hogy az új kormány nagyon konstruktív. A mi feladatunk az, hogy elmagyarázzuk a paktum Magyarország számára biztosított előnyeit, és ezeket láthatóvá tegyük politikai szinten is” Politikai szintről beszél. Nekünk, egyszerű embereknek nem ez a szintünk. Az van, hogy "láthatóan" könnyebben fognak jönni az eu-s pénzek, ha belemegyünk ebbe a rakás sz@rba, amit migrációs paktumnak neveznek. De a végelszámolásnál, a bevétel - kiadás oldali mérlegnél, a kiadás lesz a nagyobb, mert ez mindenképpen plusz teher az országnak. Egy olyan dologra kell majd költeni, ami eddig nem szerepelt a költségvetésben. Tehát EU-s pénz sincs hozzátársítva. Ergo Magyar pénzből kell beindítani, működtetni és fenntartani. Jóval több lesz, mint az most kisírt 6000 milliárd, ezt mindenki elhiheti. Viktor tudta ezt. Nem fedezi ami esetleg majd jön, vagy Peti már "hazahozta".
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