Vége a mellébeszélésnek: az uniós migrációs biztos leleplezte Magyar Pétert a migrációs paktum ügyében

Hatályba lépett az Európai Unió új migrációs paktuma, amely komoly technikai és jogi feladatok elé állítja a tagállamokat. Miközben a végrehajtást tekintve Magyarország az egyik legnagyobb lemaradó, Brüsszel egyre nagyobb bizalommal tekint a Magyar Péter vezette új Tisza-kormányra.

Az Euractiv hírlevelének beszámolója szerint a magyar miniszterelnök korábbi elutasító álláspontját finomítva megnyitotta az utat a paktum alkalmazása előtt, igazodva a brüsszeli elvárásokhoz.

Pénzügyi nyomás Brüsszelből: a „korbács és mézesmadzag” elve