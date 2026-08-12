Súlyos vereséggel búcsúzott a Debrecen Konferencia-ligától

A harmadik percben máris hátrányba került a DVSC: Robert Silva beadása és Mohamed Elyounoussi lövése után a labda úgy került a hálóba, hogy három védő is tisztázhatott volna. A folytatásban is az FC Köbenhavn futballozott fölényben, ezt a labdabirtoklás aránya, illetve a kapura lövések és a kaput eltalált lövések száma is bizonyította. Mindkét csapat eljutott helyzetekig, a különbséget az jelentette, hogy a dánok ezeket rendre lövéssel tudták befejezni.

A 41. percben Mads Madsen, két perccel később Robert Silva gólját les miatt nem adták meg, így az eredmény nem változott a szünetig.

A második félidő elején a szünetben beállt Dzsudzsák Balázs egyenlített: a vendégek csapatkapitánya az oldalvonal mellől végzett el szabadrúgást, és mivel a középre ívelt labdába senki nem ért bele – a dánok kapusa sem, aki a gólvonalon maradt -, az akadálytalanul vágódott a hálóba.