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dvsc fc köbenhavn vereség nyíregyháza

Súlyos vereséggel búcsúzott a Debrecen Konferencia-ligától

2026. augusztus 12. 20:15

A koppenhágai együttesben most mutatkozott be a múlt kedden igazolt Markgráf Ákos, a válogatott védő végig a pályán volt.

2026. augusztus 12. 20:15
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A Debrecen kettős vereséggel búcsúzott a labdarúgó Konferencia-liga-selejtező harmadik fordulójában, mivel 5-1-re kikapott a dán FC Köbenhavn vendégeként a párharc szerdai visszavágóján.

A továbbjutó a liechtensteini FC Vaduz és finn Inter Turku párharcának győztesével játszik a főtáblára kerülésért.

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A dánok 3-0-ra megnyerték a párharc első mérkőzését csütörtökön. Mivel a továbbjutás gyakorlatilag már a Nagyerdei Stadionban eldőlt, Gert Remmel debreceni vezetőedző hat helyen is változtatott kezdőcsapatán a Nyíregyháza ellen 1-0-ra megnyert vasárnapi bajnoki meccshez képest. A koppenhágai együttesben most mutatkozott be a múlt kedden igazolt Markgráf Ákos, a válogatott védő végig a pályán volt.

A harmadik percben máris hátrányba került a DVSC: Robert Silva beadása és Mohamed Elyounoussi lövése után a labda úgy került a hálóba, hogy három védő is tisztázhatott volna. A folytatásban is az FC Köbenhavn futballozott fölényben, ezt a labdabirtoklás aránya, illetve a kapura lövések és a kaput eltalált lövések száma is bizonyította. Mindkét csapat eljutott helyzetekig, a különbséget az jelentette, hogy a dánok ezeket rendre lövéssel tudták befejezni.

A 41. percben Mads Madsen, két perccel később Robert Silva gólját les miatt nem adták meg, így az eredmény nem változott a szünetig.

A második félidő elején a szünetben beállt Dzsudzsák Balázs egyenlített: a vendégek csapatkapitánya az oldalvonal mellől végzett el szabadrúgást, és mivel a középre ívelt labdába senki nem ért bele – a dánok kapusa sem, aki a gólvonalon maradt -, az akadálytalanul vágódott a hálóba.

Az 57. percben Leon Myrtaj szabálytalankodott a tizenhatoson belül, a büntetőt pedig Elyounoussi váltotta gólra. A 76. percben egy szöglet után Alex Král közelről lőtte be a dánok harmadik találatát. Csakhamar Král átadása után megint elsuhant a labda a magyar védők lába között, ezt kihasználva Andreas Cornelius megszerezte a negyedik hazai gólt. Az 5-1-es végeredményt is utóbbi állította be a 92. percben. A dánok büntetője után a DVSC teljesen szétesett, így nem kerülhette el a komoly vereséget.

(MTI)

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

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Összesen 12 komment

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Sorrend:
kisstomi-2-2
2026. augusztus 13. 16:53
Ne legyetek már ennyire negatívak, a két meccs alapján 0 pont 1:8 gólarány, de lehetett volna ez 1:16 is, de nem lett, mert aranylábú gyerekeink helytálltak ! Javaslom a meccsprémiumok megduplázását, mert ami jár, az jár !
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yalaelnok
2026. augusztus 13. 06:42
1-1-nél rosszkor jött a 11-es egy teljesen ártalmatlan helyzetben. Az volt a fordulópont, egyébként meg lehetett volna a továbbjutás.
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0
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brokenwoodi4
2026. augusztus 13. 06:35
Dániában mennyi közpénzt ölnek a fociba
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1
3
Mazsola0408
2026. augusztus 12. 20:58
Szégyen a nagy futball nemzet lealázta aLokit
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2
0
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