A Fidesz előremegy, nem hátra – de merre?

Fotó: Fidesz

„Nehéz élethelyzetek”

Az órákig sorjázó, egyenként néhány perces küldötti és meghívotti felszólalások után következett a szavazás, majd a kongresszus lezárta a munkát. Kifelé menet egy az Országgyűlésből kiesett képviselő azon kesergett, mennyire szokatlan több évtizednyi parlamenti munka után csak a közvetítésből követni az ott zajló, furcsa történéseket, s bár kastélya nincs, úgy számol, akár egy évig is ki tudja húzni a tartalékaiból, aztán meglátja, mi lesz.

Jellemző élethelyzet ez most több fideszes politikus esetében. Hogy az egzisztenciális kihívások hamarosan újabb belső kihívások elé állítják a Fideszt, arról szintén többen beszéltek lapunknak,

s akadt olyan politikus is, aki a nemzeti nagytőke szerepvállalását sürgette a közösség és a hátország megtartásában. Igaz, szkeptikusan.

A következő időszak tehát most nagyjából őszig tart, a régi-új pártelnök addig szeretné látni a szervezeti átalakítás megvalósítását, aztán következik az aprómunka és az újabb dilemmák a jövőt illetően.

Reakciók

Deák Dániel: Orbán Viktor távozása a Fidesz éléről integrációs kihívást jelentene a jobboldalnak. Jelenleg ugyanis ő az a szereplő, akit a jobboldali tábor irányzatai egyaránt elfogadnak vezetőként. Ezért vállalta az elnökséget, egy évre. Elsődleges feladata, hogy egyben tartsa politikai közösségét, és olyan strukturális, politikai és személyi változtatásokat hajtson végre, amelyek révén a Fidesz ismét valós alternatívaként jelenhet meg.

Török Gábor: Leadott szavazatok száma: 737. Orbán Viktorra szavazott: 729. Ha megnyeri a Fidesz a választást, vajon hány szavazat lett volna?

Horn Gábor: Orbán és pártja, mint a Bourbonok: semmit nem tanultak, semmit nem felejtettek. Orbán menne tovább a szélsőjobb felé, és ez kicsit sincs ellenére a maradék pártjának.

Nagy Attila Tibor: Tényleg nincs más, aki egy személyben össze tudná tartani a megfogyatkozott szavazótábort. Ám ha ekkora hiány van a pártelnöki tisztségre alkalmas emberekből, mit kell gondolnunk magáról a pártról és annak kiválasztási mechanizmusairól?

Révész Máriusz: Morálisan elég sok hibát követtünk el, ha ezekkel nem nézünk szembe, ha nem vetjük ki magunk közül azokat, akiknek ezeket a képtelen helyzeteket „köszönhetjük”, akkor a Fidesznek nem lesz megújulása.

Szűcs Gábor: Ruff Bálint miniszter egy egyszerű eldöntendő kérdésre is azt a választ adja a parlamentben, hogy mi a tagadás fázisában vagyunk. Ez nem igaz. A tiszások azok, akik benne ragadtak a kampány fázisában.

A választási vereség tíz oka Orbán Viktor szerint 1. A választási üzenetünk nem működött, az ellenfélé jóval vonzóbbnak bizonyult. 2. Végig győzelemre hajtottunk, hittünk a győzelmünkben, az ellenfél előnyét nem észleltük időben, ezért nem hajtottunk végre korrekciót, a választási stratégiánk végig hibás maradt. 3. Tévesen feltételeztük, hogy a részvétel nem megy a korábbi csúcs fölé, ezért az eredmény-előrejelző rendszereink, felméréseink csődöt mondtak. 4. Hibásan feltételeztük, hogy a személyesen, ajtótól ajtóig mozgósító rendszerünk jobb, mint az ellenfélé. Az ellenfél mozgósítási újításai sikeresek voltak, és köröket vertek ránk. 5. A velünk szembeni gyűlöletkampányokra nem adtunk hatékony választ. A korrupciós vádakra sem adtunk erőteljes választ. A rágalmakat nem tudtuk semlegesíteni. 6. A digitális térben katasztrofális vereséget szenvedtünk, mind a technológiában, mind a tartalomgyártásban hátrányba kerültünk. A fiatalok figyelméért folytatott küzdelmet elbuktuk. A választás a fiatalok körében elszenvedett brutális vereségen úszott el. Ezt személyes kudarcnak is tekintem, mind a személyemet, mind a programomat durván elutasították a fiatalok körében. 7. A külföldről vezényelt algoritmusok szemet szúró mértékben, az abszurditás határáig részesítették előnyben mindazt, ami a kormányváltást szolgálta. 8. A háborúval kapcsolatos üzeneteinket ellenfelünk sikeresen semlegesítette. Még a saját híveink körében is sikerült elhinteniük a helyzet komolyságával kapcsolatos kételyeket. 9. A háború és a brüsszeli szankciók blokkolták a gazdasági növekedést egész Európában. A kormány feladata a választástól függetlenül az utóbbi négy évben az volt vagy lett volna, hogy megtalálja azt a politikát, amelyik az általános európai gazdasági hanyatlás ellenére is sikeres, és az emberek számára is érzékelhető gazdasági növekedést eredményez. Be kell vallanom, hogy ezt az út­vonalat nem találtam meg. 10. Nem vállaltuk, nem vállaltam, hogy olyan gazdasági és szociális vállalásokat tegyünk, amelyekről tudtam, hogy teljesíthetetlenek. Ellenfelünk ilyen szabályt nem alkalmazott, 1213, összességében hatezermilliárd forintnyi ígéretet tett, ide nem számítva a haderőfejlesztés néhány további ezer­milliárdos költségét.

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