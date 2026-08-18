Szerdán kezdődik a STRAND Fesztivál Zamárdiban, amely augusztus 19. és 22. között két nagyszínpaddal, hazai és nemzetközi előadókkal, valamint számos kulturális és szabadidős programmal várja a közönséget.

A fesztivál idén is a zene mellett a balatoni életérzést, a gasztronómiát, a művészetet és a közösségi élményeket helyezi középpontba.

A zenei programban idén is a hazai könnyűzenei élet meghatározó előadói mellett nemzetközi sztárok is fellépnek, miközben a szervezők a feltörekvő zenészeknek is lehetőséget biztosítanak. A zenei programokat többek között színházi előadások, beszélgetések, podcastok és kertmozi egészítik ki, a kilencvenes és kétezres évek sztárjai pedig külön programban is visszatérnek.