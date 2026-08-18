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Augusztus 19. és 22. között ismét a zene, a Balaton és a kulturális programok kerülnek a középpontba Zamárdiban, ahol idén is tízezreket várnak a STRAND Fesztiválra.
Szerdán kezdődik a STRAND Fesztivál Zamárdiban, amely augusztus 19. és 22. között két nagyszínpaddal, hazai és nemzetközi előadókkal, valamint számos kulturális és szabadidős programmal várja a közönséget.
A fesztivál idén is a zene mellett a balatoni életérzést, a gasztronómiát, a művészetet és a közösségi élményeket helyezi középpontba.
A zenei programban idén is a hazai könnyűzenei élet meghatározó előadói mellett nemzetközi sztárok is fellépnek, miközben a szervezők a feltörekvő zenészeknek is lehetőséget biztosítanak. A zenei programokat többek között színházi előadások, beszélgetések, podcastok és kertmozi egészítik ki, a kilencvenes és kétezres évek sztárjai pedig külön programban is visszatérnek.
Új helyszínként debütál a ReSTRAND Vintage Piac, amely a vintage divatot, az alkotást és a fenntarthatóságot kapcsolja össze. Visszatér a Balaton-parti Tábortűz, valamint a fesztivál saját városa, a ONE STRAND CITY is, miközben a STRAND ART kortárs képzőművészeti programja is várja a közönséget. Az idei fesztivál mottója a „Minden, ami Balaton”, amely a zenei programokon túl a helyi gasztronómiára, borokra és balatoni élményekre is utal.
Augusztus 20-án a program egyik látványos eleme a 22:10-kor kezdődő tűzijáték lesz, amelynek zenei kíséretét Hundred Sins készítette. A szervezők emellett naplementekor egy különleges légi produkcióval is készülnek: két légtornász a Balaton fölött, egy daruról mutat be koreográfiát magyar dalok kíséretében.
Nyitókép: STRAND Fesztivál