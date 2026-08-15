Ahol a segédmunkás és a topmenedzser is jól megfér egymás mellett – a Balaton partján jubilál Magyarország legnagyobb rockzenekara

Augusztus 15-én, szombaton Balatonlellén, a Napfény Strandon idén is több száz magyar és külföldi zenész áll össze egyetlen óriászenekarrá a CITYROCKS – ROCK FLASHMOB SHOW során. Profi és amatőr gitárosok, basszusgitárosok, dobosok, billentyűsök és énekesek közösen szólaltatják meg a magyar és külföldi rockzene örökzöldjeit.

A szervezők közleményükben hangsúlyozták, hogy a CityRocks különlegessége, hogy különböző korú, zenei hátterű és több országból érkező muzsikusok egyetlen produkcióban dolgoznak együtt, és egy közös felkészülés után egy nem mindennapi performansz során adják elő a műsort.