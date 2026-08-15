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cityrocks rock balaton

Ahol a segédmunkás és a topmenedzser is jól megfér egymás mellett – a Balaton partján jubilál Magyarország legnagyobb rockzenekara

2026. augusztus 15. 16:17

Idén is összeáll egy közel kétórás koncertre az a több száz zenészt felvonultató formáció, melynek repertoárjában a rockballadák mellett helyet kapnak a keményebb dallamok is.

2026. augusztus 15. 16:17
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Augusztus 15-én, szombaton Balatonlellén, a Napfény Strandon idén is több száz magyar és külföldi zenész áll össze egyetlen óriászenekarrá a CITYROCKS – ROCK FLASHMOB SHOW során. Profi és amatőr gitárosok, basszusgitárosok, dobosok, billentyűsök és énekesek közösen szólaltatják meg a magyar és külföldi rockzene örökzöldjeit.

A szervezők közleményükben hangsúlyozták, hogy a CityRocks különlegessége, hogy különböző korú, zenei hátterű és több országból érkező muzsikusok egyetlen produkcióban dolgoznak együtt, és egy közös felkészülés után egy nem mindennapi performansz során adják elő a műsort.

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Mint megtudtuk, az idei repertoárban olyan világsztárok szerzeményei kaptak helyet, mint a Queen, a Linkin Park, a Billy Idol, a Metallica, Lenny Kravitz, Depeche Mode vagy a Nirvana. De nincs CityRocks magyar kedvencek nélkül: olyan hazai előadók dalai csendülnak majd fel többek között mint a Republic, a Tankcsapda, a Bikini, a Road vagy a KFT. Így kijelenthető, hogy a műsor a klasszikus rocktól a hard rockon és alternatív rockon át több korszak és stílus ikonikus dalaiból válogat.

A koncertek hangulatából alább kaphat egy kis ízelítőt:

 

A napfény városából az amerikai álom felé

Gajda Ferenc „Finca”, a CityRocks főszervezője elárulta, hogy amikor 2017-ben Szegeden elindították a CityRocksot, még csak azt tudták, hogy szeretnénk minél több zenészt összehozni egy közös produkcióban.

„Azóta rengeteg emberrel, fantasztikus zenészekkel és közönséggel találkozhattunk, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a kezdeményezés mára Magyarország határain túl is ismertté vált. Külön öröm számunkra, hogy a 2026-os balatonlellei esemény már a tizedik nagyszabású CityRocks-produkció lesz” – húzta alá a főszervező.

Finca hozzátette, hogy több százezer követőjük van a közösségi médiában is, a koncertjeinkről készült videók pedig világszerte több százmillió megtekintést értek el. 

Mindez azt mutatja, hogy a zene tényleg képes határok nélkül közösséget teremteni”

– jelentette ki Gajda.

A produkció egyik megálmodója a Mandinernek korábban azt is kiemelte, hogy a CityRocks közösségeben nem számít, hogy valaki segédmunkás vagy topmenedzser, diák vagy nyugdíjas – mindenki egyenrangú tagja a zenekarnak. Ezért sem véletlen, hogy a mottójuk az, hogy „itt nincsenek státuszszimbólumok, csak a zene szeretete”.

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A CityRocks balatonlellei programja a következő:

  • 19:45 – kapunyitás
  • 20:45–22:15 – CITYROCKS – ROCK FLASHMOB SHOW
  • 22:40–24:00 – Big Gunz AC/DC Show

 

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Összesen 5 komment

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Sorrend:
buzizsido2-2
2026. augusztus 15. 23:35
Minek nektek ide CSOK zsidóbuzik, mikor lefitymált fasszal úgyse tudtok itt gyereket csinálni??? Legfeljebb a jó kurva anyátoknak
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1
the-purge
2026. augusztus 15. 16:23
Ha Csikidam Robi nem énekli el a Bi-Bi-Bibliát, akkor az egész szart sem ér! Remélem Győzike azért eldalolja a Szeretem a bőrönd illatát!
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4
15
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