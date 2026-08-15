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hír tv havasi bertalan fidesz Magyar Péter

„Önfényező facebook-bohóckodás” – reagált a Fidesz Magyar Péter paksi nyilatkozatára

2026. augusztus 15. 15:22

Havasi Bertalan szerint az esemény a miniszterelnök politikai őrjöngéséről szólt.

2026. augusztus 15. 15:22
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„Bebizonyosodott, hogy helyes döntés volt a távolmaradás Magyar Péter paksi önfényező facebook-bohóckodásától” – írta Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója az MTI-hez eljuttatott közleményében.

Az esemény a miniszterelnök politikai őrjöngéséről szólt. Szánalmas”

– tette hozzá Havasi.

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Mint ismert, a miniszterelnök előzőleg meghívta a parlamenti pártok elnökeit, ám az érintettek – mint jelezték – nem kívántak biodíszlet lenni a kormányfői produkcióban. Arról is beszámoltunk, hogy a szervezők először elfogadták, majd megtagadták a Hír TV stábjának részvételi kérelmét Magyar Péter paksi sajtótájékoztatójára és helyszínbejárására.

(MTI/Mandiner) 

Nyitókép: Facebook

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Összesen 138 komment

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Sorrend:
chiron
2026. augusztus 16. 05:18
A Tisza Párt legfőbb érdeme eddig, hogy a bosszúvágyó, frusztrált lúzer senkikből, ugyanolyan a bosszúvágyó, frusztrált lúzer senkik lettek. Mondjuk, ehhez nem kellett volna kormányváltás. De legalábbi az életszínvonaluk romlott.
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0
0
usafiu20
2026. augusztus 16. 01:48
Magyar Péter kb. pár hónap alatt rendbe rakja amit Orbán 16 év alatt elbaszott.... :DDD
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0
2
rizotto
2026. augusztus 16. 00:29
De ja vue! Mintha Maróthy elvtársat, a környezetvédelmi és vízgazdálkodási minisztert látnám 1988-ból, amint a Balaton közepén megiszik egy pohár vizet, minden kétséget kizáróan bizonyítva a Balaton vizének kiválóságát. Igaz, akkor még nem faszbuk posztban, hanem TV riportban, és még nem akarta elhitetni azt sem, hogy vízen jár. A proli akkor is vevő volt a parasztvakításra, most is. Azért is nagy árat fizettünk, a mostani ámokfutás is sokba fog kerülni. Mindenkinek, de leginkább a tiszaros szavazók közül a világ proletárjainak. A villák proletárjai továbbra is jól élnek majd, de ők is megérzik. Már elfelejtették a "jóléti rendszerváltás" nagyszerű eredményeit is, most a poloska önkényuralmi rendszerváltás formájában kapnak emlékeztető oltást. Így jár az, aki ostoba és a saját kárából sem tanul.
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Ízisz
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2026. augusztus 16. 00:09 Szerkesztve
🧡🇭🇺 sergent!!!, hiába erőlködsz, a vezíred soha nem fogja megengedni, hogy nagyobb bolsevik ÁVH-s szemét állat legyél nála!!! Minden aljasságban, hazugságban neki kell a legjobbnak lenni!!! Úgyhogy feleslegesen vegődsz itt fizetett kurva!!! Nem lehetsz aljasabb, hülyébb, hazaárulóbb, ÁVH-s bolsevik kurva nála!!! 💯👌❗ Ja... és ketyeg a visszaszámlálás... Apad a Tisza!!! 💯😆😝❗👇 "Nem csak a jobboldal háborog: a Tisza Párt saját táborából is éles bírálatok érik Baka András köztársasági elnökké választását. A kormány Facebook-oldalán megjelent kommentek között olyan is akadt, amely szerint Magyarország szégyene lett a döntés, és többen nyíltan az egypártrendszer visszatérését látják benne – miközben a hazai közjogi rend Magyar Péterék általi feldúlása a törvényes elnök, Sulyok Tamás eltávolításával vette kezdetét. Saját szavazói is szégyenkeznek"
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