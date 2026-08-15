„Önfényező facebook-bohóckodás” – reagált a Fidesz Magyar Péter paksi nyilatkozatára

Nem engedték be a Hír tv stábját a paksi egyeztetésre és tájékoztatóra
A műsorsugárzást épp nem biztosító M1 stábja szerepelt az elvileg létszámkorlátos listán.
Havasi Bertalan szerint az esemény a miniszterelnök politikai őrjöngéséről szólt.
„Bebizonyosodott, hogy helyes döntés volt a távolmaradás Magyar Péter paksi önfényező facebook-bohóckodásától” – írta Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója az MTI-hez eljuttatott közleményében.
Az esemény a miniszterelnök politikai őrjöngéséről szólt. Szánalmas”
– tette hozzá Havasi.
Mint ismert, a miniszterelnök előzőleg meghívta a parlamenti pártok elnökeit, ám az érintettek – mint jelezték – nem kívántak biodíszlet lenni a kormányfői produkcióban. Arról is beszámoltunk, hogy a szervezők először elfogadták, majd megtagadták a Hír TV stábjának részvételi kérelmét Magyar Péter paksi sajtótájékoztatójára és helyszínbejárására.
(MTI/Mandiner)
Nyitókép: Facebook
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A műsorsugárzást épp nem biztosító M1 stábja szerepelt az elvileg létszámkorlátos listán.