„Önfényező facebook-bohóckodás” – reagált a Fidesz Magyar Péter paksi nyilatkozatára

Mint ismert, a miniszterelnök előzőleg meghívta a parlamenti pártok elnökeit, ám az érintettek – mint jelezték – nem kívántak biodíszlet lenni a kormányfői produkcióban. Arról is beszámoltunk, hogy a szervezők először elfogadták, majd megtagadták a Hír TV stábjának részvételi kérelmét Magyar Péter paksi sajtótájékoztatójára és helyszínbejárására.

(MTI/Mandiner)

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