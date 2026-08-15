Azzal tréfált Trump, hogy amerikai területté nyilváníthatják a Hormuzi-szorost

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Miután legyőzték Iránt.
Az „Egyesült Államok területének” fogja nyilvánítani a stratégiai fontosságú Hormuzi-szorost, miután legyőzték Iránt, vetítette előre Donald Trump – alighanem tréfálkozva. Bár nem lehet biztosan tudni.
Az MTI beszámolója szerint az amerikai elnök kiképzőközpontban tartott beszédében tért ki erre a nem elhanyagolható részletre. Előzőleg egy interjúban már arról beszélt, teljes mértékben ellenőrzik, birtokolják, „valódi értelemben birtokoljuk” a Hormuzi-szorost, s csak az a hajó juthat át a szoroson, amelyiknek erre engedélyt ad az Egyesült Államok.
A felvetésre, hogy a közelgő amerikai kongresszusi választások előtt az USA mérsékelheti katonai fellépését Iránnal szemben, azt mondta: ha Teherán támadást intéz, akkor arra az amerikai erők „százszoros” erejű választ adnak.
Csakhogy
Teherán nem döntött az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalások újraindításáról,
a két ország Kataron és Pakisztánon keresztül váltott üzenetei nem minősülnek egyeztetéseknek – jelentette ki az iráni külügyminiszter az MTI beszámolója szerint. Abbász Aragcsi ugyanakkor megerősítette, zajlanak megbeszélések Irán és Omán között, ám azok a szoroson áthaladó hajózási útvonal kijelöléséről szólnak.
nyitókép: Donald Trump FB-oldala