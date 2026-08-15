Azzal tréfált Trump, hogy amerikai területté nyilváníthatják a Hormuzi-szorost

Az „Egyesült Államok területének” fogja nyilvánítani a stratégiai fontosságú Hormuzi-szorost, miután legyőzték Iránt, vetítette előre Donald Trump – alighanem tréfálkozva. Bár nem lehet biztosan tudni.

Az MTI beszámolója szerint az amerikai elnök kiképzőközpontban tartott beszédében tért ki erre a nem elhanyagolható részletre. Előzőleg egy interjúban már arról beszélt, teljes mértékben ellenőrzik, birtokolják, „valódi értelemben birtokoljuk” a Hormuzi-szorost, s csak az a hajó juthat át a szoroson, amelyiknek erre engedélyt ad az Egyesült Államok.