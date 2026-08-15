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irán egyesült államok donald trump

Azzal tréfált Trump, hogy amerikai területté nyilváníthatják a Hormuzi-szorost

2026. augusztus 15. 07:14

Miután legyőzték Iránt.

2026. augusztus 15. 07:14
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Az „Egyesült Államok területének” fogja nyilvánítani a stratégiai fontosságú Hormuzi-szorost, miután legyőzték Iránt, vetítette előre Donald Trump – alighanem tréfálkozva. Bár nem lehet biztosan tudni.

Az MTI beszámolója szerint az amerikai elnök kiképzőközpontban tartott beszédében tért ki erre a nem elhanyagolható részletre. Előzőleg egy interjúban már arról beszélt, teljes mértékben ellenőrzik, birtokolják, „valódi értelemben birtokoljuk” a Hormuzi-szorost, s csak az a hajó juthat át a szoroson, amelyiknek erre engedélyt ad az Egyesült Államok.

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A felvetésre, hogy a közelgő amerikai kongresszusi választások előtt az USA mérsékelheti katonai fellépését Iránnal szemben, azt mondta: ha Teherán támadást intéz, akkor arra az amerikai erők „százszoros” erejű választ adnak.

Csakhogy

Teherán nem döntött az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalások újraindításáról,

a két ország Kataron és Pakisztánon keresztül váltott üzenetei nem minősülnek egyeztetéseknek – jelentette ki az iráni külügyminiszter az MTI beszámolója szerint. Abbász Aragcsi ugyanakkor megerősítette, zajlanak megbeszélések Irán és Omán között, ám azok a szoroson áthaladó hajózási útvonal kijelöléséről szólnak.

nyitókép: Donald Trump FB-oldala

 

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Összesen 9 komment

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pandalala
2026. augusztus 15. 10:18
.... és a Földet, Holdat, Marsot Egyelőre ..
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__iX
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2026. augusztus 15. 09:55 Szerkesztve
Chump akkora egy idióta, hogy ez valóban megfordulhatott a fejében. Miként az is, hogy a világ királyává koronáztatja magát. Az a fő baj vele, hogy túl magas pozícióban van és közveszélyes. Elég arra emlékeznünk, hogy megválasztása előtt azt állította, hogy egy nap alatt véget vet az ukrán háborúnak. Igazából ő akkor arra gondolt, hogy azonnal letérdel Putyin az ő nagysága előtt. (Lásd még ebben a témában egy volt ügyvédjének interjúját/Underground.)
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mostar2222
2026. augusztus 15. 09:25
Nevetséges bohóc, vagy a háttérhatalom irányítja. Pedig micsoda kapcsolat volt....:)
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orokkuruc-2
2026. augusztus 15. 09:21
Sárga egyes nagyon kimaxolja a tartsd bizonytalanságban_az_ellenfelet vonalat. Lassan már a barátok is bizonytalanok, de végül is neki nem számít.
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