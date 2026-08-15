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nagyboldogasszony szent istván magyar katolikus püspöki konferencia szűz mária katolikus

Ma ünneplik Mária mennybevételét a katolikusok

2026. augusztus 15. 06:40

A Katolikus Egyház augusztus 15-én Szűz Mária mennybevételét, vagyis Nagyboldogasszony napját ünnepli.

2026. augusztus 15. 06:40
Nagyboldogasszony; Michelangelo Grigoletti: Szűz Mária mennybevétele, Esztergomi Bazilika

Jeruzsálemben az V. században már biztosan megemlékeztek a Boldogságos Szűz égi születésnapjáról. Az ünnepet Dormitio sanctae Mariae, azaz „a szentséges Szűz elszenderülése” névvel illették – írja a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) sajtószolgálata. A VI. század során egész Keleten elterjedt az ünnep. Róma a VII. században vette át, s a VIII. századtól kezdve Assumptio beatae Mariae-nak, azaz a Boldogságos Szűz mennybevételének nevezték. XII. Piusz pápa 1950. november 1-jén hirdette ki hittételként, hogy a 

Boldogságos Szűz Mária földi életpályája befejezése után testével és lelkével együtt felvétetett a mennyei dicsőségbe”.

Szent István király olyan fontosnak tartotta Mária égi születésnapját, hogy ezen a napon ajánlotta Magyarországot Szűz Mária oltalmába. Ezért nevezzük őt Magyarország égi pártfogójának, vagyis Patrona Hungariae-nak. Szent István 1038-ban Nagyboldogasszony napján hunyt el.

Magyarországon Nagyboldogasszony olyan kötelező ünnep (ezeken a katolikusoknak az Egyház szentmisén való részvételt ír elő), amely nem szükségszerűen esik vasárnapra.

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Hazánkban több székesegyház, köztük az esztergomi bazilika és számos templom tartja ezen a napon a búcsúnapját, vagyis ekkor ünnepli a templom védőszentjét.

Nyitókép: Michelangelo Grigoletti: Szűz Mária mennybevétele, Esztergomi Bazilika (Forrás: MKPK Sajtószolgálat)

 

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Összesen 8 komment

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Perczel Éva
2026. augusztus 15. 09:22
A mai nap lényege: "A mennyben van egy édesanyánk. Az ég nyitva áll, a mennyországnak szíve van.” ( XVI.Benedek pápa)" Ilyen gondolatokat kell olvasni és a lelkünkben elraktározni!
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templar62
2026. augusztus 15. 08:39
Gott mit uns .
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Box Hill
2026. augusztus 15. 08:16
Könyörögj érettünk!
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6
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Bitrex®
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2026. augusztus 15. 08:12 Szerkesztve
folyt. Irtsd ki, édes Anyánk, az eretnekséget, Magyar nemzetedből a hitetlenséget! Magyarországról, édes hazánkról, Ne felejtkezzél el szegény magyarokról! Mint Istennek Anyját, régen tiszteltenek, úgy minden magyarok most is dicsérjenek! Magyarországról, édes hazánkról, Ne felejtkezzél el szegény magyarokról! Amiként Szent István örökségben hagyott, Szent László király is minket reád bízott. Magyarországról, édes hazánkról, Ne felejtkezzél el szegény magyarokról! Sokat Fiad ellen, megvalljuk vétettünk.
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