Hegyek, hősök, Hunyad

A dunai magyar szívtájéktól távol, de Dél-Erdély stratégiai fontosságú kapujában terült el egykor Hunyad vármegye, a régi Magyar Királyság egyik nagy kiterjedésű, fontos vidéke. Szent István idején talán az első ispánja nevét kapta meg a vármegye, amit az erdélyi Gyula legyőzése után kezdett megszervezni a központi királyi hatalom. Ha ma is erdőkkel borított vadon a megye nagy része, milyen lehetett egy ezredéve? Tágas, üres, határvidéki, szabad térség. Ezért is volt törvényszerű, hogy az idők folyamán lassan be fogják lakni a népek – olyanok, akiknek ez a vidék pont megfelel. Ilyenek voltak a balkáni vlach népelemek, amelyek sokszor a magyar földbirtokosok hívására érkeztek a végtelen havasi tájakra, pásztorkodva vándorolva, s végül letelepedve falvakat alkotva. Így vált Hunyad és környéke, Dél-Erdély a kialakuló románság egyik legfontosabb bázisává a Magyar Királyságban. Ehhez persze sok évszázadnak kellett eltelnie, miközben folyt tovább a történelem is.

A vármegye hírneve természetesen összeforrt Hunyadvárral és a Hunyadiakkal. A legendás dinasztia a tudomány mai állása szerint havas­alföldi származású volt, de az bizonyos, hogy Serbe fia Vajk fia János a Magyar Királyság és a magyar nemzeti érdek harcos, vitéz bajnoka lett, és a középkorban nem a vérségi, hanem a hűségre, a vallásra és a kultúrára alapozó identitás volt a meghatározó. A család fészke Hunyadvár lett, ami a mai napig a Kárpát-medence egyik leglátványosabb, lélegzetelállító középkori építészeti emléke. Hunyadvárt minden Kárpát-járó magyarnak látnia kell egyszer – és inkább tényleg a várra fókuszáljon, ha ott jár, nem az onnan nyíló kilátásra, az alant elterülő, sivár ipari területre.