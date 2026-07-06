Egy vármegye, amelyből egy csipetnyi maradt a mai Magyarországon: Hont tájai, a Börzsöny mögötti vidékek sok régi értéket rejtenek

A Börzsönytől északra, Nógrádtól nyugatra terült el egykor Hont vármegye, a felvidéki hegyektől a dunai partokig. A kezdeti időkben, közel ezer éve nagyobb volt, akkor a várispánság fennhatósága a zólyomi erdőig, talán egész a messzi északi Árva vármegyéig és a keleti Gömörig tartott. A vármegye névadói a Hont-Pázmány nemzetség tagjai voltak, a legendák szerint a német Hont és Pázmány vitéz fivérek leszármazottai, akik Szent István korában már szerepet vállaltak a királyi udvarban. Ahogy a Képes krónika írta:

„Ama napokban jött Hont és Pázmány is, akik Szent István királyt a Garam folyónál német módra karddal felövezték. […] Szent István király […] összehívta főembereit, és Szent Márton hitvalló közbenjárása által kérte az isteni irgalmasság segítségét. Majd összegyűjtötte seregét, és az ellenség elébe indult; a Garam folyó mellett övezték fel először karddal; itt testi épségének őrizetére két főembert rendelt, Hontot és Pázmányt; az egész sereg fejedelmévé és vezérévé pedig német származású vendégét, Vencellint tette meg.”

A Hont-Pázmány nemzetség tagjai aztán szaporodtak és sokasodtak, s később felmenőiknek tartották őket a Battyhány és a Forgách főúri családok is.