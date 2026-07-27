Az előző miniszterelnök Tusványoson szombaton immár ellenzéki pártelnökként értékelte a jobboldal, illetve Magyarország helyzetét, nyílt önkényről és ellenállásról beszélt, míg a jelenlegi kormányfő hétfőn a parlamentben tartott szónoklatot.

Orbán Viktor szerint nem a Fidesz vagy a KDNP, hanem a haza sorsa az elsődleges, a formálódó túlhatalom pedig végeredményben a gazdaságra is negatív hatással lesz. Magyar Péter feje eközben az államfő-választás miatt főhet, a Medián legújabb mérése szerint lassan elindulhatott a Tisza apadása.