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fidesz reakció Magyar Péter Orbán Viktor Tusványos

Tusványos után: Tisza-apadás és parlamenti cirkusz – itt a REAKCIÓ Kohánnal és Szilvayval

2026. július 27. 18:59

Mit üzen Orbán Viktor hétvégi beszéde? Mi lesz Hankó Balázzsal? Mekkora törés a Tisza számára az államfő-választás körüli mizéria? Ezekről is szót esett a hétfői adásban!

2026. július 27. 18:59
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Az előző miniszterelnök Tusványoson szombaton immár ellenzéki pártelnökként értékelte a jobboldal, illetve Magyarország helyzetét, nyílt önkényről és ellenállásról beszélt, míg a jelenlegi kormányfő hétfőn a parlamentben tartott szónoklatot. 

Orbán Viktor szerint nem a Fidesz vagy a KDNP, hanem a haza sorsa az elsődleges, a formálódó túlhatalom pedig végeredményben a gazdaságra is negatív hatással lesz. Magyar Péter feje eközben az államfő-választás miatt főhet, a Medián legújabb mérése szerint lassan elindulhatott a Tisza apadása.

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Ezekről is szó esett a REAKCIÓ legújabb adásában, amit alább megtekinthető:

 

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Összesen 5 komment

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Sorrend:
Beszartak-a-fideszesek
2026. július 27. 19:50
Orbán Viktor nem mérvadó. Felesleges vele foglalkozni, hiába nyalják a seggét egykori kegyencei.
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2
1
astonph00125
2026. július 27. 19:33
Miután egy kifinomult kriptobefektetési rendszerben veszítettem pénzem, követtem a megfelelő kiberbűnözési jelentési lépéseket, és áttekintettem az FBI útmutatásait. A folyamat során azt tanácsolták, hogy konzultáljak egy független, pénzügyi csalásokban jártas behajtási szakértővel. Így találkoztam Mr. Brownnal, akit a hackelés és a pénzvisszaszerzés terén jártasnak írtak le. Először szkeptikus voltam, de az esetfelmérés, a technikai magyarázatok és a strukturált folyamat professzionálisnak tűnt. A beavatkozása után a helyzetem megoldódott. Ha úgy gondolod, hogy átvertek, trustwave.cyberdefense(at)gmail(dot)com címen keresztül felveheted vele a kapcsolatot, hogy ellenőrizze, jogosult-e az ügyed a visszaszerzésre.
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Sándor
2026. július 27. 19:04
Ma az Országházban,... az egész életét megélhetési parazitaként tengető mentelmi mentelmi jog mögött lapitó 💩-házi telefont rabló, A képviselők dolgait ellopó szociopata poloskás egy pitiáner tolvaj, 🗣️ minden magyar ember ellensége, a neki az országházban tapsikoló az AGYHALOTT "kolásdozaival" együtt 🤮
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2
0
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