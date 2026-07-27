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rendőrség párizs támadó

Késsel támadt nőkre egy férfi Párizsban

2026. július 27. 13:41

Három embert megsebesített egy késes támadó Párizs központi részén hétfőn - jelentette be a francia rendőrség.

2026. július 27. 13:41
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A férfi három nőtt támadott meg két konyhakéssel. A sebesülteket kórházba kellett szállítani. A három nő közül kettő súlyosan megsebesült - mondta Laurent Nunez francia belügyminiszter. A rendőrségnek sikerült gyorsan elfognia a támadót. A miniszter elmondta, hogy a férfit egy szolgálaton kívüli rendőr vette őrizetbe.

 

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A támadó indítékai egyelőre nem ismeretesek.

Nyitókép: EllieStark / Shutterstock

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Összesen 17 komment

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Sorrend:
24fokos32
2026. július 27. 14:49
"A támadó indítékai egyelőre nem ismeretesek." A liberálisok csak megjátszák a hülyét, vagy eleve felvételi követelmény náluk az agyuk leadása? A betolakodó iszlám örödgi gyűlölködése, kell még valami indok zápult agyú hülye liberálisok? Ráadásul ez a disznóbőrbe való muzulmán szarházi még késsel is csak nőket mert megtámadni. Gyáva szar alak.
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astonph00125
2026. július 27. 14:34
Miután egy kanadai férfit, Mr. Harrisont érintő kriptotranzakcióban átvertek, követtem a megfelelő kiberbűnözési jelentési lépéseket, és áttekintettem az FBI útmutatásait. A folyamat során azt tanácsolták, hogy konzultáljak egy független behajtási szakértővel, és bemutattak Mr. Brownnak, akit a hackelés és a pénzvisszaszerzés terén jártasként írtak le. Először szkeptikus voltam, de a magyarázatai és a strukturált felülvizsgálati folyamata professzionálisnak tűnt, és az ügyem megoldódott. Ha átverés áldozata lett, felveheti vele a kapcsolatot, hogy ellenőrizze, jogosult-e a visszaszerzésre a trustwave cyber defense-en keresztül. Ezen az e-mail címen: trustwave.cyberdefense [kukac] gmail [pont] com
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nemmondom-3
•••
2026. július 27. 14:25 Szerkesztve
Megvárom a Tisza párt kollektív csapatának az elítélő nyilatkozatát. A Kassai önkormányzat által Szalonnára áttelepített szlovák romák témájának nyilvános véleményezését is.
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sanya55-2
2026. július 27. 14:14
Miért ezt hozták le mint hírt, mikor még megkéseltek vagy 5 másik embert
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1
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