Késsel támadt nőkre egy férfi Párizsban

Gyermekvédelem: Magyar Péter és testvérétől várja a válaszokat a Fidesz

Panyi Mikós bejelenetette, megtörténtek a feljelentések az adott ügyekben - Bangó Sándor és "a kamu Zsolti bácsi", valamint a 11 éves Martin ügyében -, ugyanakkor aggódnak, mert vannak olyan információk a birtokukban, hogy ezekben az eljárásokban a gyors és hatékony fellépés valamilyen okból nem annyira lényeges.