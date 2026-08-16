„Ha 1,5 százalékon áll a Fidesz, belépek megint!” – Csintalan Sándor a Hotel Lentulaiban

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Orbán–Simicska, Gyurcsány, Tisza, puccs, államcsíny. Csintalan Sándor beszél az ócska politikai dealekről, az Orbán–Simicska-szövetség széteséséről, Gyurcsány felemelkedéséről, a Tisza esélyeiről és az őt ért támadás hátteréről.
„Amikor létrejött az első ócska politikai deal, én úgy döntöttem, hogy befejezem...”
Miért szakított a politikával? Mit látott Gyurcsány felemelkedésekor? Mi történt Orbán Viktor és Simicska Lajos között, és vajon tényleg véget ért köztük minden?
Csintalan Sándor beszélt Földi Lászlóról, Pintér Sándorról, az őt ért támadásról és annak feltételezett hátteréről, valamint Budaházy György kegyelmi ügyéről:
„Nem a Budaházynak kértem kegyelmet.”
Szóba került a Tisza jövője, a PestiSrácok újraindulása, a puccs és az államcsíny kérdése, valamint az elmúlt 16 év politikai története.
Rendszerváltás jön, vagy csak új szereplők érkeznek a régi politikai játszmába?
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