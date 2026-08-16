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mandiner csintalan sándor gyurcsány fidesz Lentulai Krisztián hotel orbán viktor

„Ha 1,5 százalékon áll a Fidesz, belépek megint!” – Csintalan Sándor a Hotel Lentulaiban

2026. augusztus 16. 10:02

Orbán–Simicska, Gyurcsány, Tisza, puccs, államcsíny. Csintalan Sándor beszél az ócska politikai dealekről, az Orbán–Simicska-szövetség széteséséről, Gyurcsány felemelkedéséről, a Tisza esélyeiről és az őt ért támadás hátteréről.

2026. augusztus 16. 10:02
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„Amikor létrejött az első ócska politikai deal, én úgy döntöttem, hogy befejezem...”

Miért szakított a politikával? Mit látott Gyurcsány felemelkedésekor? Mi történt Orbán Viktor és Simicska Lajos között, és vajon tényleg véget ért köztük minden?

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Csintalan Sándor beszélt Földi Lászlóról, Pintér Sándorról, az őt ért támadásról és annak feltételezett hátteréről, valamint Budaházy György kegyelmi ügyéről: 

„Nem a Budaházynak kértem kegyelmet.”

Szóba került a Tisza jövője, a PestiSrácok újraindulása, a puccs és az államcsíny kérdése, valamint az elmúlt 16 év politikai története.

Rendszerváltás jön, vagy csak új szereplők érkeznek a régi politikai játszmába?

Nézze meg a Hotel Lentulai teljes adását a Mandiner YouTube-csatornáján!


 

 

 

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Összesen 158 komment

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Sorrend:
dupree
2026. augusztus 16. 21:30
Minek kell egy ilyen tősgyökeres kommunistát szerepeltetni ? Remélem a fidesz soha nem veszi vissza ezt a dagadt vörös szélkakast.
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bagira004
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2026. augusztus 16. 21:30 Szerkesztve
Pöti megtudja Fideszbe belépnél megint jól fejbe kólintanak.
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H3NY3_B-Oroszlan
2026. augusztus 16. 20:35
Szegény Emília...
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0
states3
2026. augusztus 16. 19:46
Nem elég, hogy az új pszichopata komcsikat idézi a Mandiner orrvérzésig, hanem a régieket is.
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0
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