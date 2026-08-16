„Ha 1,5 százalékon áll a Fidesz, belépek megint!” – Csintalan Sándor a Hotel Lentulaiban

„Nem a Budaházynak kértem kegyelmet.”

Szóba került a Tisza jövője, a PestiSrácok újraindulása, a puccs és az államcsíny kérdése, valamint az elmúlt 16 év politikai története.

Rendszerváltás jön, vagy csak új szereplők érkeznek a régi politikai játszmába?