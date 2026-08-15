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mtk kisvárda újpest nyíregyháza

NB I: kihagyott tizenegyes Újpesten, 91. perces dráma Nyíregyházán

2026. augusztus 15. 21:20

Az MTK büntetőt hibázva játszott 1–1-es döntetlent Újpesten, míg a Nyíregyháza a 91. percben szerzett góllal 2–1-re legyőzte a Kisvárdát az NB I negyedik fordulójában.

2026. augusztus 15. 21:20
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A Szusza Ferenc Stadionban zárt kapuk mögött rendezett Újpest–MTK mérkőzésen a vendégek kezdték jobban a találkozót, és a 12. percben megszerezték a vezetést. Egy gyors kontratámadás végén Kerezsi Zalán készített elő, Jurek Gábor pedig nyolc méterről a jobb felső sarokba emelt. Az MTK ezt követően is pontosabban futballozott, több lövést is kapura küldött, ám a 39. percben az Újpest egyenlített: 

Matija Ljujic 22 méteres szabadrúgása a lécről a gólvonal mögé pattant, majd kifelé vágódott, de a játékvezető gólt ítélt.

A fordulás után mindkét kapu előtt adódtak lehetőségek, majd az MTK a 65. perc környékén tizenegyeshez jutott, miután Ljujic szabálytalankodott Kerezsivel szemben. A büntetőt Kata Mihály végezte el, Szappanos Péter azonban kiütötte a jobb alsó sarokra tartó lövést. A kihagyott tizenegyes után az Újpest is veszélyesebbé vált, de Demjén Patrik több alkalommal is megmentette csapatát, így a hajrában kialakult helyzetek ellenére egyik fél sem tudta megszerezni a győztes gólt. 

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Nyíregyházán jóval aktívabban kezdett a hazai együttes a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei találkozón, és már az első félidőben fölénybe került a Kisvárdával szemben. A Nyíregyháza a saját térfelén letámadta ellenfelét, majd a 45. percben a csereként pályára lépő Batoum Kovács Máté passzából megszerezte a vezetést. A hazaiak a szünet után is irányították a játékot, Popovics Péter azonban több nagy védéssel meccsben tartotta a Kisvárdát.

A vendégek az 57. percben hármas cserével próbáltak változtatni, ami idővel eredményre vezetett: a Kisvárda egyre több helyzetet alakított ki, majd a 82. percben Nurijev révén egyenlített. A hajrában mindkét csapat előtt adódott lehetőség, de a három pontot végül a Nyíregyháza szerezte meg: 

a 91. percben Kvasina remek fejessel vette be a vendégek kapuját, így a hazaiak 2–1-es győzelmet arattak a szabolcsi rangadón.

(MTI/Mandiner) 

Nyitókép: nyiregyhazaspartacus.hu

 

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Összesen 4 komment

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buzizsido2-2
2026. augusztus 15. 23:29
Minek nektek ide CSOK zsidóbuzik, mikor lefitymált fasszal úgyse tudtok itt gyereket csinálni??? Legfeljebb a jó kurva anyátoknak
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yalaelnok
2026. augusztus 15. 22:30
Ez tényleg CSAK SZOPHOKLÉSZ DRÁMÁIHOZ FOGHATÓ!
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