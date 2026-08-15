NB I: kihagyott tizenegyes Újpesten, 91. perces dráma Nyíregyházán

A Szusza Ferenc Stadionban zárt kapuk mögött rendezett Újpest–MTK mérkőzésen a vendégek kezdték jobban a találkozót, és a 12. percben megszerezték a vezetést. Egy gyors kontratámadás végén Kerezsi Zalán készített elő, Jurek Gábor pedig nyolc méterről a jobb felső sarokba emelt. Az MTK ezt követően is pontosabban futballozott, több lövést is kapura küldött, ám a 39. percben az Újpest egyenlített:

Matija Ljujic 22 méteres szabadrúgása a lécről a gólvonal mögé pattant, majd kifelé vágódott, de a játékvezető gólt ítélt.

A fordulás után mindkét kapu előtt adódtak lehetőségek, majd az MTK a 65. perc környékén tizenegyeshez jutott, miután Ljujic szabálytalankodott Kerezsivel szemben. A büntetőt Kata Mihály végezte el, Szappanos Péter azonban kiütötte a jobb alsó sarokra tartó lövést. A kihagyott tizenegyes után az Újpest is veszélyesebbé vált, de Demjén Patrik több alkalommal is megmentette csapatát, így a hajrában kialakult helyzetek ellenére egyik fél sem tudta megszerezni a győztes gólt.