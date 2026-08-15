NB I: kihagyott tizenegyes Újpesten, 91. perces dráma Nyíregyházán

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Bérelhető a Mandiner korszerű stúdiója, mutatjuk a részleteket!
Az MTK büntetőt hibázva játszott 1–1-es döntetlent Újpesten, míg a Nyíregyháza a 91. percben szerzett góllal 2–1-re legyőzte a Kisvárdát az NB I negyedik fordulójában.
A Szusza Ferenc Stadionban zárt kapuk mögött rendezett Újpest–MTK mérkőzésen a vendégek kezdték jobban a találkozót, és a 12. percben megszerezték a vezetést. Egy gyors kontratámadás végén Kerezsi Zalán készített elő, Jurek Gábor pedig nyolc méterről a jobb felső sarokba emelt. Az MTK ezt követően is pontosabban futballozott, több lövést is kapura küldött, ám a 39. percben az Újpest egyenlített:
Matija Ljujic 22 méteres szabadrúgása a lécről a gólvonal mögé pattant, majd kifelé vágódott, de a játékvezető gólt ítélt.
A fordulás után mindkét kapu előtt adódtak lehetőségek, majd az MTK a 65. perc környékén tizenegyeshez jutott, miután Ljujic szabálytalankodott Kerezsivel szemben. A büntetőt Kata Mihály végezte el, Szappanos Péter azonban kiütötte a jobb alsó sarokra tartó lövést. A kihagyott tizenegyes után az Újpest is veszélyesebbé vált, de Demjén Patrik több alkalommal is megmentette csapatát, így a hajrában kialakult helyzetek ellenére egyik fél sem tudta megszerezni a győztes gólt.
Nyíregyházán jóval aktívabban kezdett a hazai együttes a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei találkozón, és már az első félidőben fölénybe került a Kisvárdával szemben. A Nyíregyháza a saját térfelén letámadta ellenfelét, majd a 45. percben a csereként pályára lépő Batoum Kovács Máté passzából megszerezte a vezetést. A hazaiak a szünet után is irányították a játékot, Popovics Péter azonban több nagy védéssel meccsben tartotta a Kisvárdát.
A vendégek az 57. percben hármas cserével próbáltak változtatni, ami idővel eredményre vezetett: a Kisvárda egyre több helyzetet alakított ki, majd a 82. percben Nurijev révén egyenlített. A hajrában mindkét csapat előtt adódott lehetőség, de a három pontot végül a Nyíregyháza szerezte meg:
a 91. percben Kvasina remek fejessel vette be a vendégek kapuját, így a hazaiak 2–1-es győzelmet arattak a szabolcsi rangadón.
(MTI/Mandiner)
Nyitókép: nyiregyhazaspartacus.hu