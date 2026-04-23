Bővül a lista: újabb DK-s döntött a kilépés mellett

Így még nem nézett ki magyar kormány – de vajon kié lesz a valódi hatalom?
Rengeteg a kérdés a hamarosan hivatalba lépő kabinet kapcsán. Megnéztük milyen modellek voltak eddig Magyarországon.
Egyre többen hagyják el Dobrev Klára süllyedő hajóját.
Függetlenként folytatja a politizálást Trippon Norbert – ezt Újpest polgármestere jelentett be saját közösségi oldalán. Mint írta, már régóta érett benne a döntés, melyet a napokban meg is hozott, így elbúcsúzott a pártjától és a jövőben független, Újpest párti, lokálpatrióta polgármesterként folytatja a munkát.
Leszögezte,
a képviselő-testületben stabil és nagy többséggel továbbra is az Újpest Pártján frakciószövetséggel biztosítjuk a város kormányzóképességét.
Hozzátette: az újpesti közügyeket eddig is pártpolitika-mentesen végezte, mint írta, „Újpestet szolgálni annyit tesz, mint pártállástól függetlenül Újpest pártján állni mindig és minden körülmények közepette.”
A Mandiner úgy tudja, a baloldali városvezetővel együtt a DK-s önkormányzati képviselők is kiléphetnek a pártból, és egy új, „független” frakciót hozhatnak létre, amelyhez csatlakozhatnak a IV. kerületi momentumos képviselők, valamint LMP-s, párbeszédes, szocialista politikusok is. A bejelentés akár már ma, április 22-én megtörténhet.
Nem Trippon Norbert az első, aki ott hagyja a választások csúfosan leszerepelt Demokratikus Koalíciót. Hasonló döntést hozott Kiss László, Óbuda polgármestere, aki a választásokat követően jelezte: kilép a DK-ból.
A Demokratikus Koalíció közösségét tegnap elhagytam. Döntésem indoka, hogy az országgyűlési választást nemzeti sorskérdésnek tekintettem, ezért vasárnap nemcsak szavazatommal támogattam a Tisza Pártot, hanem nyilvános bejegyzésekben a III. kerületieket is kormányváltó szavazat leadására kértem
– írta közösségi oldalán. Kiss egyébként 2020-ban hagyta el az MSZP-t, és Szaniszló Sándorral együtt lépett át a DK-ba.
A DK-t egyébként már a választás előtt is többen elhagyták, így tett például
Ara-Kovács Attila, a párt korábbi alelnöke és európai parlamenti (EP) képviselője, aki januárjában lépett ki a DK-ból a Mediánnal kapcsolatos viták miatt.
Kopping Rita, a DK kecskeméti jelöltje márciusban döntött úgy, hogy visszalép a Tisza javára, ezért a DK kizárta soraiból. Koppingon kívül a visszalépés mellett döntött Czeglédy Csaba Szombathelyen, Komáromi Zoltánés Ternyák András Budapesten, valamint Godó Beatrix Nógrád vármegyében.
Nyitókép: Balogh Zoltán/MTI