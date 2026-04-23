Bővül a lista: újabb DK-s döntött a kilépés mellett

A Mandiner úgy tudja, a baloldali városvezetővel együtt a DK-s önkormányzati képviselők is kiléphetnek a pártból, és egy új, „független” frakciót hozhatnak létre, amelyhez csatlakozhatnak a IV. kerületi momentumos képviselők, valamint LMP-s, párbeszédes, szocialista politikusok is. A bejelentés akár már ma, április 22-én megtörténhet.

Nem Trippon Norbert az első, aki ott hagyja a választások csúfosan leszerepelt Demokratikus Koalíciót. Hasonló döntést hozott Kiss László, Óbuda polgármestere, aki a választásokat követően jelezte: kilép a DK-ból.

A Demokratikus Koalíció közösségét tegnap elhagytam. Döntésem indoka, hogy az országgyűlési választást nemzeti sorskérdésnek tekintettem, ezért vasárnap nemcsak szavazatommal támogattam a Tisza Pártot, hanem nyilvános bejegyzésekben a III. kerületieket is kormányváltó szavazat leadására kértem

– írta közösségi oldalán. Kiss egyébként 2020-ban hagyta el az MSZP-t, és Szaniszló Sándorral együtt lépett át a DK-ba.

A DK-t egyébként már a választás előtt is többen elhagyták, így tett például