04. 23.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Demokratikus Koalíció (DK) kiss lászló óbuda trippon norbert újpest polgármester

Bővül a lista: újabb DK-s döntött a kilépés mellett

2026. április 23. 14:38

Egyre többen hagyják el Dobrev Klára süllyedő hajóját.

Függetlenként folytatja a politizálást Trippon Norbert – ezt Újpest polgármestere jelentett be saját közösségi oldalán. Mint írta, már régóta érett benne a döntés, melyet a napokban meg is hozott, így elbúcsúzott a pártjától és a jövőben független, Újpest párti, lokálpatrióta polgármesterként folytatja a munkát.

Forrás: Facebook

 Leszögezte, 

a képviselő-testületben stabil és nagy többséggel továbbra is az Újpest Pártján frakciószövetséggel biztosítjuk a város kormányzóképességét.


Hozzátette: az újpesti közügyeket eddig is pártpolitika-mentesen végezte, mint írta, „Újpestet szolgálni annyit tesz, mint pártállástól függetlenül Újpest pártján állni mindig és minden körülmények közepette.”

A Mandiner úgy tudja, a baloldali városvezetővel együtt a DK-s önkormányzati képviselők is kiléphetnek a pártból, és egy új, „független” frakciót hozhatnak létre, amelyhez csatlakozhatnak a IV. kerületi momentumos képviselők, valamint LMP-s, párbeszédes, szocialista politikusok is. A bejelentés akár már ma, április 22-én megtörténhet.

Nem Trippon Norbert az első, aki ott hagyja a választások csúfosan leszerepelt Demokratikus Koalíciót. Hasonló döntést hozott Kiss László, Óbuda polgármestere, aki a választásokat követően jelezte: kilép a DK-ból. 

A Demokratikus Koalíció közösségét tegnap elhagytam. Döntésem indoka, hogy az országgyűlési választást nemzeti sorskérdésnek tekintettem, ezért vasárnap nemcsak szavazatommal támogattam a Tisza Pártot, hanem nyilvános bejegyzésekben a III. kerületieket is kormányváltó szavazat leadására kértem

 – írta közösségi oldalán. Kiss egyébként 2020-ban hagyta el az MSZP-t, és Szaniszló Sándorral együtt lépett át a DK-ba.

A DK-t egyébként már a választás előtt is többen elhagyták, így tett például 

Ara-Kovács Attila, a párt korábbi alelnöke és európai parlamenti (EP) képviselője, aki januárjában lépett ki a DK-ból a Mediánnal kapcsolatos viták miatt.

Kopping Rita, a DK kecskeméti jelöltje márciusban döntött úgy, hogy visszalép a Tisza javára, ezért a DK kizárta soraiból. Koppingon kívül a visszalépés mellett döntött Czeglédy Csaba Szombathelyen, Komáromi Zoltánés Ternyák András Budapesten, valamint Godó Beatrix Nógrád vármegyében. 

Nyitókép: Balogh Zoltán/MTI

 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Syr Wullam
2026. április 23. 16:09
Vajon Olha meddig lesz még dékás? Vagy megy vissza független objektív sajtósnak? 😏😁
kisstomi-2-2
2026. április 23. 15:50
Ha a "debilekkoalíciója" jól szerepelt volna a választásokon, akkor most az első sorban tapsikolna ! Ilyen egy "igazi" politikus !
Gubbio
2026. április 23. 15:40
Ha egy volt DK-s független lesz, akkor már nem DK-s?
Canadian
2026. április 23. 15:08
Megszűnik a Debil Koalíció. Kár értük, mert ha jobban teljesítenének, akkor a Tisza nem lenne többségben. Orbán kellett volna titokban finanszírozza a DK-t, Momentumot, Párbeszédet, hogy megossza a szavazatokat.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!