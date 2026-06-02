Egyetlen apró közel-keleti államon bukhat Trump egész terve

nem különösebben érdekli Irán panasza a libanoni tűzszünet állítólagos megsértéséről,

és „nagyon unalmasnak” nevezte a tárgyalásokat.

A háttérben ugyanakkor intenzív diplomácia zajlott: Trump telefonon egyeztetett Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel, valamint – saját elmondása szerint – a Hezbollahhoz közel álló szereplőkkel is.

Az amerikai elnök később azt közölte, hogy sikerült megakadályozni a további eszkalációt. A libanoni nagykövetség szerint a Hezbollah vállalta, hogy nem támadja Izraelt, cserébe Izrael nem hajt végre csapásokat Bejrút ellen. Izrael ugyanakkor jelezte, hogy a dél-libanoni műveleteket tovább folytatja.