Egyetlen apró közel-keleti államon bukhat Trump egész terve

Izraeli eufória: megölték a palesztin Iszlám Dzsihád vezetőjét Libanonban
A Hezbollah libanoni síita szervezet csak a mostani hétvégén 200 lövedéket lőtt ki Izraelre.
Az amerikai elnöknek személyesen kellett közbelépnie, hogy megakadályozza, hogy veszélybe kerüljenek az amerikai–iráni tárgyalások.
Az amerikai–iráni diplomáciai folyamat egyik legnagyobb akadályává válhat Libanon helyzete – erre figyelmeztet elemzésében a CNN. A hírtelevízió szerint a hét elején Donald Trump amerikai elnök kénytelen volt rendkívüli diplomáciai lépéseket tenni, miután Izrael csapást helyezett kilátásba a Teherán által támogatott Hezbollah bejrúti állásai ellen, miközben a síita szervezet rakétatámadásokat hajtott végre Izrael ellen.
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Hormuz megnyílik, az Irán elleni blokádnak vége és egyes szankciókat az amerikaiak feloldanak, hogy Irán eladhassa az olaját.
A CNN szerint Trump látványosan ingerülten reagált a fejleményekre. Az elnök a CNBC-nek nyilatkozva kijelentette, hogy
A háttérben ugyanakkor intenzív diplomácia zajlott: Trump telefonon egyeztetett Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel, valamint – saját elmondása szerint – a Hezbollahhoz közel álló szereplőkkel is.
Az amerikai elnök később azt közölte, hogy sikerült megakadályozni a további eszkalációt. A libanoni nagykövetség szerint a Hezbollah vállalta, hogy nem támadja Izraelt, cserébe Izrael nem hajt végre csapásokat Bejrút ellen. Izrael ugyanakkor jelezte, hogy a dél-libanoni műveleteket tovább folytatja.
A csatorna elemzése szerint Washington és Teherán alapvetően eltérően látja a kérdést. Az amerikai kormányzat azt állítja, hogy a libanoni helyzet elkülönül az iráni nukleáris és rakétaprogramról folytatott tárgyalásoktól. Irán viszont másként gondolkodik.
Teherán számára a Hezbollah továbbra is kulcsfontosságú regionális szövetséges, amelyet az Iráni Forradalmi Gárda évtizedeken át eszköze Izrael ellensúlyozására.
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A Hezbollah libanoni síita szervezet csak a mostani hétvégén 200 lövedéket lőtt ki Izraelre.
Ronnie Chatah közel-keleti elemző a CNN-nek úgy fogalmazott:
Irán kétségbeesetten szeretné megőrizni mindazt, amit az elmúlt négy és fél évtizedben Libanonban felépített.”
A CNN szerint a mostani incidens arra is rámutatott, hogy Washington és Jeruzsálem stratégiai céljai nem feltétlenül esnek egybe. Izrael a Hezbollahot továbbra is közvetlen biztonsági fenyegetésnek tekinti, és annak teljes lefegyverzését követeli. A gyenge és megosztott libanoni állam azonban erre jelenleg nem képes.
Miközben Izrael hosszú távon is kész katonai eszközökkel fellépni a Hezbollah ellen,
Trump inkább gyors politikai rendezést szeretne, hogy lezárhassa az iráni konfliktust és csökkenthesse a közel-keleti feszültségek gazdasági következményeit.
A CNN szerint az amerikai elnök most ugyan megakadályozta a helyzet azonnali romlását, de a térség mélyebb problémáit nem oldotta meg. A csatorna arra figyelmeztet, hogy Libanon továbbra is olyan instabil gócpont maradhat, amely bármikor kisiklathatja az amerikai–iráni tárgyalásokat és újabb válságot idézhet elő a Közel-Keleten.
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Fotó: Kent NISHIMURA / AFP