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Benjamin Netajahu iráni háború Libanon Donald Trump Irán Izrael Hezbollah Egyesült Államok

Egyetlen apró közel-keleti államon bukhat Trump egész terve

2026. június 02. 20:23

Az amerikai elnöknek személyesen kellett közbelépnie, hogy megakadályozza, hogy veszélybe kerüljenek az amerikai–iráni tárgyalások.

2026. június 02. 20:23
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Az amerikai–iráni diplomáciai folyamat egyik legnagyobb akadályává válhat Libanon helyzete – erre figyelmeztet elemzésében a CNN. A hírtelevízió szerint a hét elején Donald Trump amerikai elnök kénytelen volt rendkívüli diplomáciai lépéseket tenni, miután Izrael csapást helyezett kilátásba a Teherán által támogatott Hezbollah bejrúti állásai ellen, miközben a síita szervezet rakétatámadásokat hajtott végre Izrael ellen.

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Idézőjel

A CNN szerint megvan a megegyezés Iránnal

Hormuz megnyílik, az Irán elleni blokádnak vége és egyes szankciókat az amerikaiak feloldanak, hogy Irán eladhassa az olaját.

A CNN szerint Trump látványosan ingerülten reagált a fejleményekre. Az elnök a CNBC-nek nyilatkozva kijelentette, hogy

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  • nem különösebben érdekli Irán panasza a libanoni tűzszünet állítólagos megsértéséről,
  • és „nagyon unalmasnak” nevezte a tárgyalásokat.

A háttérben ugyanakkor intenzív diplomácia zajlott: Trump telefonon egyeztetett Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel, valamint – saját elmondása szerint – a Hezbollahhoz közel álló szereplőkkel is.

Az amerikai elnök később azt közölte, hogy sikerült megakadályozni a további eszkalációt. A libanoni nagykövetség szerint a Hezbollah vállalta, hogy nem támadja Izraelt, cserébe Izrael nem hajt végre csapásokat Bejrút ellen. Izrael ugyanakkor jelezte, hogy a dél-libanoni műveleteket tovább folytatja.

Miért ennyire fontos Libanon?

A csatorna elemzése szerint Washington és Teherán alapvetően eltérően látja a kérdést. Az amerikai kormányzat azt állítja, hogy a libanoni helyzet elkülönül az iráni nukleáris és rakétaprogramról folytatott tárgyalásoktól. Irán viszont másként gondolkodik.

Teherán számára a Hezbollah továbbra is kulcsfontosságú regionális szövetséges, amelyet az Iráni Forradalmi Gárda évtizedeken át eszköze Izrael ellensúlyozására.

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Ronnie Chatah közel-keleti elemző a CNN-nek úgy fogalmazott:

Irán kétségbeesetten szeretné megőrizni mindazt, amit az elmúlt négy és fél évtizedben Libanonban felépített.”

Trump és Netanjahu céljai eltérhetnek

A CNN szerint a mostani incidens arra is rámutatott, hogy Washington és Jeruzsálem stratégiai céljai nem feltétlenül esnek egybe. Izrael a Hezbollahot továbbra is közvetlen biztonsági fenyegetésnek tekinti, és annak teljes lefegyverzését követeli. A gyenge és megosztott libanoni állam azonban erre jelenleg nem képes.

Miközben Izrael hosszú távon is kész katonai eszközökkel fellépni a Hezbollah ellen,

Trump inkább gyors politikai rendezést szeretne, hogy lezárhassa az iráni konfliktust és csökkenthesse a közel-keleti feszültségek gazdasági következményeit.

A CNN szerint az amerikai elnök most ugyan megakadályozta a helyzet azonnali romlását, de a térség mélyebb problémáit nem oldotta meg. A csatorna arra figyelmeztet, hogy Libanon továbbra is olyan instabil gócpont maradhat, amely bármikor kisiklathatja az amerikai–iráni tárgyalásokat és újabb válságot idézhet elő a Közel-Keleten.

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Fotó: Kent NISHIMURA / AFP

 

Összesen 2 komment

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Nasi12
2026. június 02. 22:05
Volt egy Trump féle békecsúcs anno, a végén aláírással, amin Bibi ott sem volt. Most meg Trump közbelépett, de "Izrael ugyanakkor jelezte, hogy a dél-libanoni műveleteket tovább folytatja." Vagyis ha igaz amilyen hangnemben Trump állitólag lehordta, akkor ez még kinosabb. Ki kit csóvál?
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Gubbio
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2026. június 02. 22:05 Szerkesztve
Trumpot Yahoo behúzta a csőbe Iránnal kapcsolatban - ő meg, ostoba módon, vásárra vitte érte a bőrét - meg Amerikáét is. Egyedül a zsidók képesek Trump hatalmát megdönteni, és visszajuttatni azt a demokraták kezébe... Meg is teszik - Orbánt is elmeszelték nálunk!
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