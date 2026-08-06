Lapok szerint kifogyóban az amerikai precíziós rakéták, Trump kiborult

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A Washington Post szerint az amerikai elnök kiakadt a védelmi miniszterére, a Fehér Ház álhírnek nevezte az értesülést.
Több amerikai lap is megírta az elmúlt napokban, hogy az amerikai haderő gyakorlatilag kifogyott a HIMARS-rendszerekkel kompatibilis ATACMS és PrSM nagy hatótávolságú precíziós rakétákból, illetve radikálisan megcsappant a Patriot és THAAD légvédelmi rakéták állománya is. Ennek következtében
erősen kérdéses, hogy az Egyesült Államok tudná-e folytatni az Irán elleni csapásokat.
A Washington Post forrásai szerint Donald Trump elnök Camp Davidben kérdőre vonta Pete Hegseth védelmi minisztert és helyettesét, Stephen Feinberget, amiért „nem avatták be teljes mértékben” az elnököt abba, hogy mennyire kiürültek valójában az amerikai rakétakészletek.
A lap úgy értesült: Trump és Hegseth „összecsaptak” Camp Davidben, és Hegseth megvédte magát és helyettesét is. Egyébként Hegseth volt az egyik leghangosabb szószólója Trump belső körében Irán megtámadásának, mert úgy látta, hogy az USA könnyen és gyorsan győzni tud.
A Pentagon és a Fehér Ház tagadja az értesüléseket: Karoline Leavitt elnöki szóvivő „100%-os álhírnek” nevezte a lap cikkét.
Fotó: SAUL LOEB / AFP