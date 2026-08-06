Lapok szerint kifogyóban az amerikai precíziós rakéták, Trump kiborult

Több amerikai lap is megírta az elmúlt napokban, hogy az amerikai haderő gyakorlatilag kifogyott a HIMARS-rendszerekkel kompatibilis ATACMS és PrSM nagy hatótávolságú precíziós rakétákból, illetve radikálisan megcsappant a Patriot és THAAD légvédelmi rakéták állománya is. Ennek következtében

erősen kérdéses, hogy az Egyesült Államok tudná-e folytatni az Irán elleni csapásokat.

A Washington Post forrásai szerint Donald Trump elnök Camp Davidben kérdőre vonta Pete Hegseth védelmi minisztert és helyettesét, Stephen Feinberget, amiért „nem avatták be teljes mértékben” az elnököt abba, hogy mennyire kiürültek valójában az amerikai rakétakészletek.