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Lapok szerint kifogyóban az amerikai precíziós rakéták, Trump kiborult

2026. augusztus 06. 08:58

A Washington Post szerint az amerikai elnök kiakadt a védelmi miniszterére, a Fehér Ház álhírnek nevezte az értesülést.

2026. augusztus 06. 08:58
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Több amerikai lap is megírta az elmúlt napokban, hogy az amerikai haderő gyakorlatilag kifogyott a HIMARS-rendszerekkel kompatibilis ATACMS és PrSM nagy hatótávolságú precíziós rakétákból, illetve radikálisan megcsappant a Patriot és THAAD légvédelmi rakéták állománya is. Ennek következtében 

erősen kérdéses, hogy az Egyesült Államok tudná-e folytatni az Irán elleni csapásokat.

A Washington Post forrásai szerint Donald Trump elnök Camp Davidben kérdőre vonta Pete Hegseth védelmi minisztert és helyettesét, Stephen Feinberget, amiért „nem avatták be teljes mértékben” az elnököt abba, hogy mennyire kiürültek valójában az amerikai rakétakészletek.

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A lap úgy értesült: Trump és Hegseth „összecsaptak” Camp Davidben, és Hegseth megvédte magát és helyettesét is. Egyébként Hegseth volt az egyik leghangosabb szószólója Trump belső körében Irán megtámadásának, mert úgy látta, hogy az USA könnyen és gyorsan győzni tud.

A Pentagon és a Fehér Ház tagadja az értesüléseket: Karoline Leavitt elnöki szóvivő „100%-os álhírnek” nevezte a lap cikkét.

 

Fotó: SAUL LOEB / AFP

 

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Összesen 8 komment

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Sorrend:
No comment no cry
2026. augusztus 06. 11:29
"Több amerikai lap is megírta az elmúlt napokban, hogy az amerikai haderő gyakorlatilag kifogyott a HIMARS-rendszerekkel kompatibilis ATACMS és PrSM nagy hatótávolságú precíziós rakétákból, illetve radikálisan megcsappant a Patriot és THAAD légvédelmi rakéták állománya is." Vegyenek az ukránoktól.
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1
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powerage
2026. augusztus 06. 11:19
Az amerikai hadsereg kábé ott van most, mint a szovjetek a kilencvenes évek végén. A nagy pofa megvan, de belül rohad szét az egész, technikában és tudásban is. Érdemes youtube-on rákeresni Ted Postol tegnapi értékelésére az iráni fattah rakétákról. Meglepően durvák, valószínűleg iránnak van belőlük egy rakás és nincs mivel elhárítani őket.
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0
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ördöngös pepecselés
2026. augusztus 06. 09:43
Szerintem az internáci mélyállam forduljon Putyinhoz mert neki már biztos vannak felesleges rakétái annyira le lett győzve
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0
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Beszartak-a-fideszesek
2026. augusztus 06. 09:20
Azok békerakéták. Orbángeci megmondta, hogy "A béke neve Donald Trump". mandiner.hu/kulfold/2024/03/orban-viktor-a-beke-neve-donald-trump
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