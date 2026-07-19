Szintet lépett az iráni háború: épülő atomerőművet találtak el az amerikaiak

A darhovini az első olyan iráni atomerőmű-beruházás, amelyet teljes egészében hazai fejlesztésként és iráni műszaki háttérrel kívánnak megvalósítani. A Huzesztán tartományban épülő nyomottvizes reaktor tervezett teljesítménye 300 megawatt, elkészültével korábban 2030-ig számoltak.

A támadás újabb fejezetét jelenti az Egyesült Államok és Irán közötti, az elmúlt időszakban ismét kiéleződött feszültségnek. Elemzők szerint a nukleáris létesítmények körüli incidensek növelik a térség instabilitását, miközben fokozzák a nemzetközi közösség aggodalmait az iráni atomprogram jövőjével kapcsolatban. Az ügyben Washington részéről egyelőre nem érkezett hivatalos reagálás.