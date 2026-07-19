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iráni háború atomerőmû Amerika Irán Egyesült Államok

Szintet lépett az iráni háború: épülő atomerőművet találtak el az amerikaiak

2026. július 19. 17:21

A létesítményben a támadás idején még nem folyt nukleáris üzemanyaggal kapcsolatos tevékenység, mivel az erőmű építése továbbra is korai szakaszban tart. A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség főigazgatója ismét önmérsékletre szólította fel a konfliktusban érintett feleket.

2026. július 19. 17:21
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Amerikai támadás érte Irán délnyugati részén, Huzesztán tartományban a még építés alatt álló darhovini atomerőművet – közölte vasárnap az iráni állami hírügynökség, az IRNA.

A jelentés szerint a létesítményben a csapás idején 

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még nem folyt nukleáris üzemanyaggal kapcsolatos tevékenység, mivel az erőmű építése továbbra is korai szakaszban tart.

Az incidenssel összefüggésben az iráni hatóságok egyelőre nem közöltek részletes információkat az esetleges károkról vagy sérültekről.

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) az X közösségi oldalon közzétett tájékoztatásában emlékeztetett arra, hogy ellenőrei legutóbbi helyszíni látogatásuk során nem találtak hasadóanyagot az üzem területén. A szervezet szerint az erőmű építése még kezdeti fázisban van, így nukleáris biztonsági szempontból jelenleg nem merült fel radioaktív szennyeződés veszélye.

Rafael Grossi, a NAÜ főigazgatója ugyanakkor ismét önmérsékletre szólította fel a konfliktusban érintett feleket. Hangsúlyozta, hogy 

a nukleáris létesítmények elleni katonai akciók súlyos biztonsági és környezeti kockázatokkal járhatnak, ezért azok védelme kiemelt nemzetközi érdek.

Mint ismert, Irán 2022 végén jelentette be a darhovini atomerőmű építésének a megkezdését. Utóbbi az iraki határ közelében található, és a tervek szerint az ország nukleárisenergia-termelő kapacitásának bővítését szolgálja. A projekt különösen fontos Teherán számára, mivel az iráni vezetés hosszú távon növelni kívánja az atomenergia szerepét az ország villamosenergia-ellátásában. 

A darhovini az első olyan iráni atomerőmű-beruházás, amelyet teljes egészében hazai fejlesztésként és iráni műszaki háttérrel kívánnak megvalósítani. A Huzesztán tartományban épülő nyomottvizes reaktor tervezett teljesítménye 300 megawatt, elkészültével korábban 2030-ig számoltak.

A támadás újabb fejezetét jelenti az Egyesült Államok és Irán közötti, az elmúlt időszakban ismét kiéleződött feszültségnek. Elemzők szerint a nukleáris létesítmények körüli incidensek növelik a térség instabilitását, miközben fokozzák a nemzetközi közösség aggodalmait az iráni atomprogram jövőjével kapcsolatban. Az ügyben Washington részéről egyelőre nem érkezett hivatalos reagálás.

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(MTI/ Mandiner)

Nyitókép: MTI/AP/ISNA/Razieh Poudat (illusztráció)

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Összesen 16 komment

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kisskiss-6
2026. július 19. 18:27
🍓 H​​e​​​l​y​​​i​ ​c​s​​​a​​​j​ok ​​szexre ​​​m​​​á​​​r​​a​:​​ 👉 𝗡​​​𝗨​​​𝟒​.​​​𝗧​​​𝗢​​​𝗣
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Héja
2026. július 19. 18:26
Iránnak lassan atomerőműve sem lesz. Az USA kivérezteti.
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lanygyongyfulbevaloval
2026. július 19. 18:18
akkor odalett az első iráni atombomba. mert ki hiszi el hogy békés célokra használták volna....
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B_kanya
2026. július 19. 18:11
Hát, ezt most Donald megint is sokadjára eltoszta. Hamarosan megindul 30 millió szomjazó... A térségből el. Mármint az Emírségekből, szaúdiak, izraeliek...
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