Két amerikai katona meghalt egy Jordániát ért iráni légitámadásban

Folyamatosan egymást lövi Irán és az Egyesült Államok
Kiszélesedtek a légitámadások az Egyesült Államok és Irán között a Közel-Keleten pénteken, a célpontok között infrastrukturális létesítmények és katonai objektumok egyaránt voltak.
Az irániak amerikai bázisokat kezdtek lőnni az Egyesült Államokkal szövetséges országokban.
Két amerikai katona meghalt, egy eltűnt és többen megsebesültek Jordániában a pénteken végrehajtott iráni ballisztikus rakéta- és dróntámadás során – közölte a Középső Parancsnokság szombaton.
Az amerikai hadsereg Közel-Keletért felelős irányítása törzsének közösségi médiában megjelent bejegyzése szerint a katonai egység tagjai védelmi feladatokat láttak el az állomáshelyükként szolgáló jordániai támaszpontot ért iráni támadás idején.
A tájékoztatásból kiderül, hogy négy katonát környékbeli kórházakba szállítottak, ahonnan időközben kiengedték őket.
A közlemény említést tesz további érintett katonákról, akik kisebb sebesüléseket szenvedtek és sebeik ellátását követően visszatértek a szolgálathoz.
Az amerikai hadügyminisztérium korábban arról számolt be, hogy hétfő óta 13 amerikai katona szenvedett sebesülést az amerikai haderő által használt támaszpontokat ért iráni támadások következtében.
A további halálos áldozatokkal 16-ra bővült az amerikai hadsereg veszteséglistája, ami azokat a katonákat tartalmazza, akik a február 28-a, az Irán ellen indított hadművelet kezdete óta vesztették életüket közvetlenül, vagy közvetetten harci cselekmény során.
(MTI/Mandiner)
Nyitókép: AFP
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Kiszélesedtek a légitámadások az Egyesült Államok és Irán között a Közel-Keleten pénteken, a célpontok között infrastrukturális létesítmények és katonai objektumok egyaránt voltak.