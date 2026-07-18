Folyamatosan egymást lövi Irán és az Egyesült Államok

Iráni vezetők szerint az amerikai csapásokban többtucatnyi ember meghalt és száz megsérült a pénteki áldozatokkal együtt, míg az Egyesült Államok is beismerte, hogy több katonája megsebesült.

Az Egyesült Államok bahreini, kuvaiti és jordániai támaszpontjai ellen indított támadásokról számoltak be az iráni fegyveres erők szombatra virradóra is, miközben az éjszaka folyamán több iráni térségből amerikai csapásokat jelentettek, az IRNA iráni állami hírügynökség halálos áldozatokról is tud.