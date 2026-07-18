Folyamatosan egymást lövi Irán és az Egyesült Államok

Az USA újabb támadásokat indított Irán ellen
Folytatódtak az amerikai légicsapások iráni célpontok ellen.
Kiszélesedtek a légitámadások az Egyesült Államok és Irán között a Közel-Keleten pénteken, a célpontok között infrastrukturális létesítmények és katonai objektumok egyaránt voltak.
Az Egyesült Államok fokozta az Irán elleni offenzíváit, több hidat és energetikai létesítményt találat ért, egy torony összeomlott egy fontos iráni kikötőben, Csábahárban, az Ománi-öbölben, miután Donald Trump amerikai elnök ismét megfenyegette Iránt, hogy nyomást gyakoroljon rá a Hormuzi-szoros átjárhatóságának érdekében.
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Folytatódtak az amerikai légicsapások iráni célpontok ellen.
Válaszul Irán rakétákkal támadta az Egyesült Államok közel-keleti szövetségeseit, köztük a háborúban közvetítő Katart és Kuvaitot. Utóbbi országban találat ért egy erőművet és sótalanító telepet. Kuvait közölte, hogy a tüzet eloltották, és a telepen folytatják a munkát.
Az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM) péntek este bejelentette, hogy az immár hetedik éjjele tartó offenzívák célja az iráni katonaság gyengítése.
Iráni vezetők szerint az amerikai csapásokban többtucatnyi ember meghalt és száz megsérült a pénteki áldozatokkal együtt, míg az Egyesült Államok is beismerte, hogy több katonája megsebesült.
Az Egyesült Államok bahreini, kuvaiti és jordániai támaszpontjai ellen indított támadásokról számoltak be az iráni fegyveres erők szombatra virradóra is, miközben az éjszaka folyamán több iráni térségből amerikai csapásokat jelentettek, az IRNA iráni állami hírügynökség halálos áldozatokról is tud.
Iráni hivatalos források szerint hárman meghaltak és nyolcan megsebesültek a dél-iráni Hormozgán tartományt érő csapásokban, helyi hatóságok pedig robbanásokat jelentettek a nyugat-iráni Horramábádból is.
A kuvaiti és jordániai hadsereg megerősítette a drón- és rakétatámadások hírét, és megszólaltak a légvédelmi szirénák Bahreinben is.
(MTI)
Nyitókép: MTI/AP/ISNA/Razieh Poudat