Az USA újabb támadásokat indított Irán ellen

Donald Trump: Az Egyesült Államok nagy győzelmet arat Iránban
Az amerikai elnök szerint ennek eredményei hamarosan láthatóvá is válnak.
Folytatódtak az amerikai légicsapások iráni célpontok ellen.
Az amerikai hadsereg közlése szerint az Egyesült Államok hatodik éjszaka egymás után indított támadási hullámot Irán ellen, miközben a két fél a Hormuzi-szoros feletti ellenőrzésért küzdött – írja a BBC.
Az amerikai Központi Parancsnokság (Centcom) közölte, hogy a támadások célja „az iráni katonai képességek további gyengítése” volt, majd hozzátette, hogy az iráni kikötők blokádjának részeként egy hajóra is felszálltak.
Az állami média arról számolt be, hogy az Egyesült Államok polgári infrastruktúrát támadott meg, többek között hidakat, egy vasútállomást és egy repülőteret.
Az iráni Forradalmi Gárda (IRGC) közlése szerint megtorlásként csapást mért az Ománban található amerikai tengeri felderítő radarállomásokra, valamint célpontokra Kuvaitban és Bahreinben. Azt is állítják, hogy megtámadtak egy amerikai különleges műveleti parancsnokságot Szíriában.
Az IRGC közlése szerint a szíriai al-Tanfban, a jordániai határ közelében végrehajtott meglepetésszerű támadás válaszlépés volt a két nappal ezelőtti iráni katonák meggyilkolására. Sem Szíria, sem az Egyesült Államok nem kommentálta ezt az állítást.
Az Egyesült Államok hatodik éjszaka egymás után indított támadásokat, miközben a Hormuzi-szoros feletti ellenőrzésért folytatódnak a harcok
Az éjszakai amerikai támadások a Qeshm-sziget közelében, valamint a déli partvidéki városokban, Bandar Abbásban és Bushehrben – ahol egy atomerőmű is található – is célba értek.
A hét elején Donald Trump amerikai elnök azzal fenyegetőzött, hogy Irán hidjait és erőműveit fogja támadni, ha az ország nem tér vissza a tárgyalásokhoz.
Az iráni állami média szerint Washington célba vette az Irán délkeleti részén található Iranshahr repülőteret, a part menti Bandar Khamir vasútállomását, valamint a kikötőváros öt hídját.
Az IRNA állami hírügynökség jelentése szerint a támadásokban hét ember vesztette életét.
Az iráni egészségügyi minisztérium közlése szerint az Egyesült Államokkal folytatódó harcok óta legalább 38 ember halt meg és több mint 400-an megsebesültek az országban.
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Az amerikai elnök szerint ennek eredményei hamarosan láthatóvá is válnak.