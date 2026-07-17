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bbc irán támadás teherán egyesült államok trump

Az USA újabb támadásokat indított Irán ellen

2026. július 17. 11:34

Folytatódtak az amerikai légicsapások iráni célpontok ellen.

2026. július 17. 11:34
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Az amerikai hadsereg közlése szerint az Egyesült Államok hatodik éjszaka egymás után indított támadási hullámot Irán ellen, miközben a két fél a Hormuzi-szoros feletti ellenőrzésért küzdött – írja a BBC. 

Az amerikai Központi Parancsnokság (Centcom) közölte, hogy a támadások célja „az iráni katonai képességek további gyengítése” volt, majd hozzátette, hogy az iráni kikötők blokádjának részeként egy hajóra is felszálltak.

Az állami média arról számolt be, hogy az Egyesült Államok polgári infrastruktúrát támadott meg, többek között hidakat, egy vasútállomást és egy repülőteret. 

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Az iráni Forradalmi Gárda (IRGC) közlése szerint megtorlásként csapást mért az Ománban található amerikai tengeri felderítő radarállomásokra, valamint célpontokra Kuvaitban és Bahreinben. Azt is állítják, hogy megtámadtak egy amerikai különleges műveleti parancsnokságot Szíriában.

Az IRGC közlése szerint a szíriai al-Tanfban, a jordániai határ közelében végrehajtott meglepetésszerű támadás válaszlépés volt a két nappal ezelőtti iráni katonák meggyilkolására. Sem Szíria, sem az Egyesült Államok nem kommentálta ezt az állítást.

Az Egyesült Államok hatodik éjszaka egymás után indított támadásokat, miközben a Hormuzi-szoros feletti ellenőrzésért folytatódnak a harcok

Az éjszakai amerikai támadások a Qeshm-sziget közelében, valamint a déli partvidéki városokban, Bandar Abbásban és Bushehrben – ahol egy atomerőmű is található – is célba értek.

A hét elején Donald Trump amerikai elnök azzal fenyegetőzött, hogy Irán hidjait és erőműveit fogja támadni, ha az ország nem tér vissza a tárgyalásokhoz.

Az iráni állami média szerint Washington célba vette az Irán délkeleti részén található Iranshahr repülőteret, a part menti Bandar Khamir vasútállomását, valamint a kikötőváros öt hídját.

Az IRNA állami hírügynökség jelentése szerint a támadásokban hét ember vesztette életét.

Az iráni egészségügyi minisztérium közlése szerint az Egyesült Államokkal folytatódó harcok óta legalább 38 ember halt meg és több mint 400-an megsebesültek az országban.

Nyitókép: AFP

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Összesen 40 komment

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Irgum-burgum
2026. július 17. 13:25
Ugyanaz lesz az eredmény, mint az előző alkalommal.
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billysparks
2026. július 17. 12:14
Ez a Hormuzi szoros tök hülye. Minek ment Irán mellé? Miért nem Texas- ban szoroskodik? Akkor nem kéne amerikának a világ túloldalán háborúskodnia. Irán is bekaphatja, megérdemli a sorsát. Ha a Csendes óceánban lenne egy kis sziget, akkor nem lennének annyira az útjában amerikának. De nem, ezeknek a perzsáknak ott kell kultúrkodniuk pár ezer éve a sivatagban. Persze, hogy bepöccen ezen a vérdemokrata. Ha én demokrata lennék, én is visszabombáznám ezeket a picsába.
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