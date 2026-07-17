Az USA újabb támadásokat indított Irán ellen

Az amerikai hadsereg közlése szerint az Egyesült Államok hatodik éjszaka egymás után indított támadási hullámot Irán ellen, miközben a két fél a Hormuzi-szoros feletti ellenőrzésért küzdött – írja a BBC.

Az amerikai Központi Parancsnokság (Centcom) közölte, hogy a támadások célja „az iráni katonai képességek további gyengítése” volt, majd hozzátette, hogy az iráni kikötők blokádjának részeként egy hajóra is felszálltak.

Az állami média arról számolt be, hogy az Egyesült Államok polgári infrastruktúrát támadott meg, többek között hidakat, egy vasútállomást és egy repülőteret.