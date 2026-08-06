Kettészakadt az albérletpiac: elmaradt a felsőoktatási ponthatárok kihirdetése utáni roham

Egyelőre elmaradt az albérletpiaci roham: a felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után országosan 6 százalékkal nőtt a kiadó lakások iránti napi telefonos érdeklődések száma, ami alig haladja meg a tavalyi 5,4 százalékos erősödést, míg 2024-ben, ugyanebben az időszakban több mint 15 százalékkal nőtt a napi átlagos kereslet – közölte az ingatlan.com csütörtökön az MTI-vel.

A közlemény idézte Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét, aki elmondta az idei friss adatok alapján kettészakadt az albérletpiac. Országosan visszafogottabb a szezonkezdet, ám több nagy egyetemvárosban a tavalyinál, sőt bizonyos helyeken a 2024-esnél is erősebb keresletnövekedés látható. Ez azt jelzi, hogy a hallgatói kereslet nem tűnt el, hanem jóval koncentráltabban jelenik meg azokban a városokban és kerületekben, ahol nagyobb egyetem van és kevesebb megfelelő árú albérletet kínálnak.