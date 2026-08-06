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bérleti díj balogh lászló ingatlan

Kettészakadt az albérletpiac: elmaradt a felsőoktatási ponthatárok kihirdetése utáni roham

2026. augusztus 06. 10:25

Országosan visszafogottabb a szezonkezdet, ám több nagy egyetemvárosban a tavalyinál, sőt bizonyos helyeken a 2024-esnél is erősebb keresletnövekedés látható az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint.

2026. augusztus 06. 10:25
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Egyelőre elmaradt az albérletpiaci roham: a felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után országosan 6 százalékkal nőtt a kiadó lakások iránti napi telefonos érdeklődések száma, ami alig haladja meg a tavalyi 5,4 százalékos erősödést, míg 2024-ben, ugyanebben az időszakban több mint 15 százalékkal nőtt a napi átlagos kereslet – közölte az ingatlan.com csütörtökön az MTI-vel.

A közlemény idézte Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét, aki elmondta az idei friss adatok alapján kettészakadt az albérletpiac. Országosan visszafogottabb a szezonkezdet, ám több nagy egyetemvárosban a tavalyinál, sőt bizonyos helyeken a 2024-esnél is erősebb keresletnövekedés látható. Ez azt jelzi, hogy a hallgatói kereslet nem tűnt el, hanem jóval koncentráltabban jelenik meg azokban a városokban és kerületekben, ahol nagyobb egyetem van és kevesebb megfelelő árú albérletet kínálnak.

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A legtöbb helyen azért érdemes a 2024-es helyzethez viszonyítani a piac alakulását, mert már a tavalyi albérletszezon is visszafogottabb volt az Otthon Start program indulása miatt – tette hozzá a szakember.

Rámutattak, hogy a mérsékeltebb országos növekedés mögött jelentős területi különbségek állnak. Szegeden naponta átlagosan 66 százalékkal többen érdeklődnek, Debrecenben 47, Nyíregyházán 30 százalékkal. Budapesten a XI. kerületben 16, a IX. kerületben csaknem 10 százalékos emelkedés következett be.

A legnagyobb relatív ugrást Dunaújváros produkálta, ahol a rendkívül alacsony bázisról 85 százalékkal nőtt a kiadó lakások iránti napi átlagos érdeklődések száma.

Közölték, a kínálati oldal szintén visszafogottabban reagált a szezonnyitásra: tavaly július elejétől a ponthatárhirdetés utáni hétig majdnem 6 százalékkal bővült a kínálat országos szinten. Idén ugyanebben az időszakban 2 százalékkal lett nagyobb a választék. A fővárosi kerületekben 5 százalékkal, a megyeszékhelyeken és megyei jogú városokban pedig több mint 17 százalékkal kevesebb kiadó ingatlanból válogathattak a bérlők, mint tavaly ilyenkor. A kínálat szűkülésének hátterében a kiadásból elérhető hozamok mérséklődése állhat.

Balogh László a közleményben arra is kitért, hogy a ponthatárhirdetés utáni első héten szinte sehol sem változtak érdemben a bérleti díjak.

Budapesten augusztus elején 260 ezer forint volt a kiadó lakások medián bérleti díja.

Ez az érték a XIII. kerületben 270 ezer, a XI. kerületben 285 ezer, a VIII. kerületben 240 ezer, a VI. kerületben 290 ezer, a VII. kerületben 249 ezer forintnál húzódott. Ezzel szemben a XIX. kerületben 200 ezer forint, a XXI. kerületben pedig 210 ezer forint volt a medián bérleti díj értéke.

Az egyetemvárosok körül Debrecenben 220 ezer, Szegeden 215 ezer, Győrben és Székesfehérváron 200-200 ezer, Pécsen 183 ezer forint a bérleti díjak mediánja, Miskolcon 130 ezer, Dunaújvárosban pedig 145 ezer forintnál húzódott a középérték – olvasható az ingatlanhirdetési portál közleményében.

(MTI)

Nyitókép: MTI/Balaton József

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Összesen 1 komment

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Burdisgarage
2026. augusztus 06. 11:56
Magas volt a ponthatár, trükkösek voltak a kérdések...
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