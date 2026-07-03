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ALEX SOROS X soros györgy new york post shelter island gregory soros ingatlan

Háborognak a helyiek, miután a Soros család sorra vásárolja fel az ingatlanokat egy New York melletti szigeten

2026. július 03. 16:24

Egyre nagyobb elégedetlenséget vált ki a New York állam partjainál fekvő Shelter Islanden, hogy Soros György és családja az elmúlt években jelentős számú ingatlant vásárolt fel a szigeten – írja a New York Post.

2026. július 03. 16:24
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A lap szerint a 95 éves magyar származású üzletember, valamint fiai, Alex és Gregory Soros jelenleg 18 ingatlannal rendelkeznek különböző cégeken keresztül. A birtokaik összesen több mint 48 hektárt tesznek ki az idilli, kizárólag komppal megközelíthető szigeten.

A New York Post által megszólaltatott egyik korábbi helyi ingatlantulajdonos, aki évekkel ezelőtt értékesítette egyik telkét a családnak, azt mondta: nem tudják, mi a célja a nagyszabású földvásárlásoknak.

Hozzátette, a sziget elszigeteltsége miatt egyesek még azt is találgatták, hogy esetleg egy nagy biztonságú birtokot vagy bunkert kívánnak kialakítani.

A beszámoló szerint – amelyet a HVG szemlézett – a Soros család mintegy hat éve kezdte meg a terjeszkedést, amikor Gregory Soros megvásárolt egy közel kilenchektáros telket egy csendes utcában. Az ingatlant ezt követően beépítették, kamerarendszert telepítettek, a helyiek állítása szerint pedig a kivitelezésen dolgozó munkásoknak titoktartási nyilatkozatot kellett aláírniuk.

A lap szerint később a család az utcában található további ingatlanokat is megvásárolta, majd kérelmet nyújtott be a helyi önkormányzathoz egy biztonsági kerítés létesítésére. A városi tanács ezt végül nem engedélyezte, mivel az utca végén egy önkormányzati tulajdonú kikötő található. A megszólaló helyiek ugyanakkor attól tartanak, hogy a család idővel mégis eléri célját.

Egy régóta a szigeten élő lakos úgy fogalmazott: a helyiek nem tudják felvenni a versenyt azokkal az ügyvédekkel, akik a nagy vagyonú tulajdonosokat képviselik, és attól tartanak, hogy a fejlesztések alapvetően megváltoztatják Shelter Island arculatát.

A Soros család ingatlanvásárlásai azt követően gyorsultak fel, hogy Soros György második felesége, Susan Weber – akitől 2005-ben vált el – 2013-ban csaknem hatmillió dollárért vásárolt egy vízparti, öt hálószobás ingatlant a sziget exkluzív Dering Harbor városrészében.

Ebben az ingatlanban tartották tavaly Alex Soros és Huma Abedin – Hillary Clinton korábbi tanácsadójának – esküvője előtti vacsorát is.

A New York Post által idézett egyik helyi lakos szerint az esemény idején jelentős biztonsági intézkedések léptek életbe, ideiglenes útlezárások voltak, és helikopterek szállították a vendégek egy részét a szigetre.

Shelter Island területe mintegy 3200 hektár, amelynek körülbelül egynegyede természetvédelmi oltalom alatt áll.

Alex Soros 2023-ban vette át édesapjától a mintegy 25 milliárd dolláros vagyont kezelő Open Society Foundations irányítását.

Nyitókép forrása: Facebook

 

Összesen 22 komment

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londonbaby
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2026. július 03. 20:42 Szerkesztve
a rohadt kurva anyjába hogy az a moslék zsidó geci nem tud már megdögleni.. az a pedofil majom fia úgy is utána döglik..enni is képtelen egyedül.. ránézésre...
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Eldorado80
2026. július 03. 20:34
A 2 Soros. A Sátán ivadékai.
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kobi40
2026. július 03. 20:16
"magyar származású" Kozárt. Legfeljebb itt élt.
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mreinstand-5
2026. július 03. 20:10
Úgy vásárolják fel, mint az orbanisták tihanyt, csak nem lopott pénzből és nem is basszák szét.
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