Háborognak a helyiek, miután a Soros család sorra vásárolja fel az ingatlanokat egy New York melletti szigeten

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Egyre nagyobb elégedetlenséget vált ki a New York állam partjainál fekvő Shelter Islanden, hogy Soros György és családja az elmúlt években jelentős számú ingatlant vásárolt fel a szigeten – írja a New York Post.
A lap szerint a 95 éves magyar származású üzletember, valamint fiai, Alex és Gregory Soros jelenleg 18 ingatlannal rendelkeznek különböző cégeken keresztül. A birtokaik összesen több mint 48 hektárt tesznek ki az idilli, kizárólag komppal megközelíthető szigeten.
A New York Post által megszólaltatott egyik korábbi helyi ingatlantulajdonos, aki évekkel ezelőtt értékesítette egyik telkét a családnak, azt mondta: nem tudják, mi a célja a nagyszabású földvásárlásoknak.
Hozzátette, a sziget elszigeteltsége miatt egyesek még azt is találgatták, hogy esetleg egy nagy biztonságú birtokot vagy bunkert kívánnak kialakítani.
A beszámoló szerint – amelyet a HVG szemlézett – a Soros család mintegy hat éve kezdte meg a terjeszkedést, amikor Gregory Soros megvásárolt egy közel kilenchektáros telket egy csendes utcában. Az ingatlant ezt követően beépítették, kamerarendszert telepítettek, a helyiek állítása szerint pedig a kivitelezésen dolgozó munkásoknak titoktartási nyilatkozatot kellett aláírniuk.
A lap szerint később a család az utcában található további ingatlanokat is megvásárolta, majd kérelmet nyújtott be a helyi önkormányzathoz egy biztonsági kerítés létesítésére. A városi tanács ezt végül nem engedélyezte, mivel az utca végén egy önkormányzati tulajdonú kikötő található. A megszólaló helyiek ugyanakkor attól tartanak, hogy a család idővel mégis eléri célját.
Egy régóta a szigeten élő lakos úgy fogalmazott: a helyiek nem tudják felvenni a versenyt azokkal az ügyvédekkel, akik a nagy vagyonú tulajdonosokat képviselik, és attól tartanak, hogy a fejlesztések alapvetően megváltoztatják Shelter Island arculatát.
A Soros család ingatlanvásárlásai azt követően gyorsultak fel, hogy Soros György második felesége, Susan Weber – akitől 2005-ben vált el – 2013-ban csaknem hatmillió dollárért vásárolt egy vízparti, öt hálószobás ingatlant a sziget exkluzív Dering Harbor városrészében.
Ebben az ingatlanban tartották tavaly Alex Soros és Huma Abedin – Hillary Clinton korábbi tanácsadójának – esküvője előtti vacsorát is.
A New York Post által idézett egyik helyi lakos szerint az esemény idején jelentős biztonsági intézkedések léptek életbe, ideiglenes útlezárások voltak, és helikopterek szállították a vendégek egy részét a szigetre.
Shelter Island területe mintegy 3200 hektár, amelynek körülbelül egynegyede természetvédelmi oltalom alatt áll.
Alex Soros 2023-ban vette át édesapjától a mintegy 25 milliárd dolláros vagyont kezelő Open Society Foundations irányítását.
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