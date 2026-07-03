Háborognak a helyiek, miután a Soros család sorra vásárolja fel az ingatlanokat egy New York melletti szigeten

A beszámoló szerint – amelyet a HVG szemlézett – a Soros család mintegy hat éve kezdte meg a terjeszkedést, amikor Gregory Soros megvásárolt egy közel kilenchektáros telket egy csendes utcában. Az ingatlant ezt követően beépítették, kamerarendszert telepítettek, a helyiek állítása szerint pedig a kivitelezésen dolgozó munkásoknak titoktartási nyilatkozatot kellett aláírniuk.

A lap szerint később a család az utcában található további ingatlanokat is megvásárolta, majd kérelmet nyújtott be a helyi önkormányzathoz egy biztonsági kerítés létesítésére. A városi tanács ezt végül nem engedélyezte, mivel az utca végén egy önkormányzati tulajdonú kikötő található. A megszólaló helyiek ugyanakkor attól tartanak, hogy a család idővel mégis eléri célját.

Egy régóta a szigeten élő lakos úgy fogalmazott: a helyiek nem tudják felvenni a versenyt azokkal az ügyvédekkel, akik a nagy vagyonú tulajdonosokat képviselik, és attól tartanak, hogy a fejlesztések alapvetően megváltoztatják Shelter Island arculatát.