Köbméterben adta meg az ingatlanjait a tiszás képviselő – bocsánatot kért a bakitért

Bárkányi Bence szerint ez nem azért történt, mert nem ismerné a legalapvetőbb mértékegységeket, hanem csak „egyszerű elütés volt, apró hiba”, amiből „semmilyen hátránya nem származott egyetlen honfitársának, egyetlen településnek, és szeretett országunknak sem”.

Ahogy arról beszámoltunk, a Tisza gazdasági és energetikai minisztere, Kapitány István ennél nagyobbat tévedett: ő egy egész nyaralót hagyott ki a vagyonnyilatkozatából.