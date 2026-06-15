Ft
Ft
21°C
14°C
Ft
Ft
21°C
14°C
06. 15.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 15.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
kapitány istván bárkányi bence ingatlan vagyonnyilatkozat

Köbméterben adta meg az ingatlanjait a tiszás képviselő – bocsánatot kért a bakitért

2026. június 15. 20:49

Bárkányi Bence szerint nem azért történt, mert nem ismerné a legalapvetőbb mértékegységeket.

2026. június 15. 20:49
null

Bocsánatot kért a szentesi tiszás képviselő, amiért a vagyonnyilatkozatában négyzetméter helyett köbméterben adta meg ingatlanjait – írja a Telex

Elnézést, hibáztam. Nem esik nehezemre beismerni”

– írta a Tisza szentesi (Csongrád-Csanád megye 3. választókerületének) képviselője a Facebookon arról, hogy a vagyonnyilatkozatában köbméterben tüntette fel az ingatlanjait négyzetméter helyett.

Bárkányi Bence szerint ez nem azért történt, mert nem ismerné a legalapvetőbb mértékegységeket, hanem csak „egyszerű elütés volt, apró hiba”, amiből „semmilyen hátránya nem származott egyetlen honfitársának, egyetlen településnek, és szeretett országunknak sem”.

Ahogy arról beszámoltunk, a Tisza gazdasági és energetikai minisztere, Kapitány István ennél nagyobbat tévedett: ő egy egész nyaralót hagyott ki a vagyonnyilatkozatából

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

 

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
londonbaby
•••
2026. június 15. 22:31 Szerkesztve
ahogy elnézem ezt az értelmes és bölcs fejét.. nincs azzal a KÖBMÉTERREL semmi gond.. . TISZÁS ez a KIS NYOMORULT BALFASZ... ENNYIT TUD !!! MINT MINDEGYIK !!!! Gondolom pont akkor volt a képben mikor elnevezte a seggnyalóit semmire se jó agyhalott kólásdobozoknak ja ruszkik haza mi ? balfasz
Válasz erre
1
0
LadyMalmsbury-Croft
2026. június 15. 21:53
Ez úgy is néz ki...
Válasz erre
2
0
Takagi
2026. június 15. 21:49
Ennyike. Ez már több mint ciki.
Válasz erre
1
0
mnmn
2026. június 15. 21:41
Erre a fejre ránézve, az sem lepett volna meg, ha literben adja meg az ingatlan nagyságát.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!