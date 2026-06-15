Köbméterben adta meg az ingatlanjait a tiszás képviselő – bocsánatot kért a bakitért

Sietve frissítették Kapitány István vagyonnyilatkozatát – kimaradt belőle egy balatoni luxusvilla
A gazdasági és energetikai miniszternek annyi ingatlanja van, hogy egyet elfelejtett megemlíteni a bevallásában.
Bárkányi Bence szerint nem azért történt, mert nem ismerné a legalapvetőbb mértékegységeket.
Bocsánatot kért a szentesi tiszás képviselő, amiért a vagyonnyilatkozatában négyzetméter helyett köbméterben adta meg ingatlanjait – írja a Telex.
Elnézést, hibáztam. Nem esik nehezemre beismerni”
– írta a Tisza szentesi (Csongrád-Csanád megye 3. választókerületének) képviselője a Facebookon arról, hogy a vagyonnyilatkozatában köbméterben tüntette fel az ingatlanjait négyzetméter helyett.
Bárkányi Bence szerint ez nem azért történt, mert nem ismerné a legalapvetőbb mértékegységeket, hanem csak „egyszerű elütés volt, apró hiba”, amiből „semmilyen hátránya nem származott egyetlen honfitársának, egyetlen településnek, és szeretett országunknak sem”.
Ahogy arról beszámoltunk, a Tisza gazdasági és energetikai minisztere, Kapitány István ennél nagyobbat tévedett: ő egy egész nyaralót hagyott ki a vagyonnyilatkozatából.
Ezt is ajánljuk a témában
A gazdasági és energetikai miniszternek annyi ingatlanja van, hogy egyet elfelejtett megemlíteni a bevallásában.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka