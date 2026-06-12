Sietve frissítették Kapitány István vagyonnyilatkozatát – kimaradt belőle egy balatoni luxusvilla

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A gazdasági és energetikai miniszternek annyi ingatlanja van, hogy egyet elfelejtett megemlíteni a bevallásában.
Kifelejtett vagyonnyilatkozatából Kapitány István egy 1524 négyzetméteres balatongyöröki telket és az azon álló, 209 négyzetméteres épület feltüntetését is, amit sebtiben pótolt a gazdasági és energetikai miniszter.
A frissített nyilatkozat szerint a telken haszonélvezeti joggal bír a tárcavezető, az épületnek pedig felerészben ő maga a tulajdonosa.
Mint ismert, az országgyűlési képviselőknek vagyonnyilatkozatot kellett tenniük az új Országgyűlés megalakulás után, ennek tett eleget Kapitány is, aki számos – többek közt spanyolországi – háza mellett elfelejtette feltüntetni egyik balatoni ingatlanját, ami azért is vet fel politikai aggályokat, mert a Tisza Párt korábban rendszeresen bírálta az Orbán-kormány tagjainak vagyonnyilatkozatait, átláthatóbb rendszert és szigorúbb ellenőrzést követelve.
Az új szabályozás értelmében ráadásul akár két év szabadságvesztéssel is büntethető lehet, aki vagyonát szándékosan eltitkolja vagy valótlan adatokat tüntet fel vagyonnyilatkozatában.
A miniszter feledékenységére a Tűzfalcsoport hívta fel a figyelmet. Mint írták, Kapitány István jelentős javakkal bír, vagyonnyilatkozata alapján értékpapírjai és részvényei mintegy hatmilliárd forintot érnek, emellett egy 340 négyzetméteres málagai nyaralóval, valamint egy Maserati típusú személygépkocsival is rendelkezik.
A miniszter a Balaton térségében is érdekelt. Vagyonnyilatkozata szerint Balatongyörökön egy 1800 négyzetméteres, bontandó házzal rendelkező telek, valamint egy 2200 négyzetméteres zártkert tulajdonosa. A blog úgy tudja, hogy a település egyik csendes mellékutcájában található egy további, jó állapotú balatoni villa, amely Kapitány István lányának tulajdonában áll. A Tűzfalcsoport szerint a gazdasági miniszter haszonélvezeti joggal rendelkezik az ingatlanon, ezt azonban nem tüntette fel vagyonnyilatkozatában.
Azóta kiderült, Rost Andrea operaénekes sem tüntette fel vagyonnyilatkozatában solymári luxusházát, melynek értéke a kétszázmillió forintot is elérheti.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala