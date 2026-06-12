Sietve frissítették Kapitány István vagyonnyilatkozatát – kimaradt belőle egy balatoni luxusvilla

Kifelejtett vagyonnyilatkozatából Kapitány István egy 1524 négyzetméteres balatongyöröki telket és az azon álló, 209 négyzetméteres épület feltüntetését is, amit sebtiben pótolt a gazdasági és energetikai miniszter.

A frissített nyilatkozat szerint a telken haszonélvezeti joggal bír a tárcavezető, az épületnek pedig felerészben ő maga a tulajdonosa.

Mint ismert, az országgyűlési képviselőknek vagyonnyilatkozatot kellett tenniük az új Országgyűlés megalakulás után, ennek tett eleget Kapitány is, aki számos – többek közt spanyolországi – háza mellett elfelejtette feltüntetni egyik balatoni ingatlanját, ami azért is vet fel politikai aggályokat, mert a Tisza Párt korábban rendszeresen bírálta az Orbán-kormány tagjainak vagyonnyilatkozatait, átláthatóbb rendszert és szigorúbb ellenőrzést követelve.