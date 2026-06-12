Csak egy 200 milliós luxusvillát „felejtett el” bevallani Rost Andrea a vagyonnyilatkozatából

Rost Andreának nulla forintnyi megtakarítása van
Az operaénekesnek Káptalantótiban van két ingatlana.
Solymáron akár egymillió forint is lehet a négyzetméterár.
Hétfőn késő este hozták nyilvánosságra az országgyűlési képviselők a vagyonnyilatkozatukat. Mint megírtuk, Rost Andreának a vagyonnyilatkozata alapján Káptalantótiban van két ingatlana. Az egyik 2629 négyzetméteres, míg a másik 1983 négyzetméteres, az operaénekesnek egyetlen forintnyi megtakarítása sincsen.
A nyilatkozatából kiderült, hogy egyéb művészeti tevékenységért havi szinten bruttó 1-5 millió forintot kap, munkaviszonyban végzett tevékenységért bruttó 200-500 forintot, valamint társas és egyéni vállalkozóként bruttó 100-200 ezer forintot keres.
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Az operaénekesnek Káptalantótiban van két ingatlana.
Mint a Blikk észrevette, az operaénekes nem írta vagyonnyilatkozatába solymári luxusházát, melynek értéke a több százmillió forintot is elérheti. A lap megjegyzi, ez azért is furcsa, mert a celebritás a szóban forgó házban rendszeresen fogadott újságírókat, tévéstábokat, az épület ismert volt régóta.
Ez egy Solymáron lévő, felújított egykori sváb parasztház egy kétszintes otthon, egy gyönyörű, kertészek által létrehozott kerttel”
– olvasható a Blikkben.
A tulajdoni lap szerint az ominózus épület 2019 júliusa óta van Rost Andrea teljes tulajdonában, a budai agglomeráció azon szeglete kiemelt terület, ezen a környéken 650–700 ezer forintos négyzetméter ár alatt nem találni házat, de inkább nyolcszázezertől felfelé, akár egymillió forintos négyzetméterárakig is elmehet egy ingatlan. A bulvárlap kereste az énekes, aki nem reagált a megkeresésre.
Rost ugyanakkor a lap szerint nem követett el szabálytalanságot, hiszen a hatályos szabályok szerint „nem kell feltüntetni azt az ingatlant, amelyet a nyilatkozatot adó, illetve családtagja életvitelszerűen vagy tartós jelleggel lakhatás céljából használ”.
Nyitókép: Mátrai Dávid/Mandiner