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Csak egy 200 milliós luxusvillát „felejtett el” bevallani Rost Andrea a vagyonnyilatkozatából

2026. június 12. 06:47

Solymáron akár egymillió forint is lehet a négyzetméterár.

2026. június 12. 06:47
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Hétfőn késő este hozták nyilvánosságra az országgyűlési képviselők a vagyonnyilatkozatukat. Mint megírtuk, Rost Andreának a vagyonnyilatkozata alapján Káptalantótiban van két ingatlana. Az egyik 2629 négyzetméteres, míg a másik 1983 négyzetméteres, az operaénekesnek egyetlen forintnyi megtakarítása sincsen. 

A nyilatkozatából kiderült, hogy egyéb művészeti tevékenységért havi szinten bruttó 1-5 millió forintot kap, munkaviszonyban végzett tevékenységért bruttó 200-500 forintot, valamint társas és egyéni vállalkozóként bruttó 100-200 ezer forintot keres. 

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Mint a Blikk észrevette, az operaénekes nem írta vagyonnyilatkozatába solymári luxusházát, melynek értéke a több százmillió forintot is elérheti. A lap megjegyzi, ez azért is furcsa, mert a celebritás a szóban forgó házban rendszeresen fogadott újságírókat, tévéstábokat, az épület ismert volt régóta. 

Ez egy Solymáron lévő, felújított egykori sváb parasztház egy kétszintes otthon, egy gyönyörű, kertészek által létrehozott kerttel”

– olvasható a Blikkben. 

Rost Andrea solymári luxusháza egy korábbi adásban is látható volt. 

A tulajdoni lap szerint az ominózus épület 2019 júliusa óta van Rost Andrea teljes tulajdonában, a budai agglomeráció azon szeglete kiemelt terület, ezen a környéken 650–700 ezer forintos négyzetméter ár alatt nem találni házat, de inkább nyolcszázezertől felfelé, akár egymillió forintos négyzetméterárakig is elmehet egy ingatlan. A bulvárlap kereste az énekes, aki nem reagált a megkeresésre. 

Rost ugyanakkor a lap szerint nem követett el szabálytalanságot, hiszen a hatályos szabályok szerint „nem kell feltüntetni azt az ingatlant, amelyet a nyilatkozatot adó, illetve családtagja életvitelszerűen vagy tartós jelleggel lakhatás céljából használ”. 

 Nyitókép: Mátrai Dávid/Mandiner

 

Összesen 42 komment

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kbs-real
2026. június 12. 07:48
Akkor megy a börtönbe?
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lofejazagyban-2
2026. június 12. 07:48
Solymáron a jelenleg a ház négyzetméter ár - egy jó állapotú ház esetében - inkább 1,2-1,3 milla. Káptalantótiban is - állapottól függően - 1 milla körül van.
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antoniosalazar
2026. június 12. 07:38
dave 2026. június 12. 07:34 Na, az ilyenek voltak és lesznek a tipikus KATA adózók. Nos igen. A New York-i Metropolitan Operának Rost Andrea egy KATÁs számlát állítitt ki.
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Zsolt75
2026. június 12. 07:37
Bilincs, bilincs, rács, rács, ugyebár...
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