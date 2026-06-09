Ft
Ft
31°C
18°C
Ft
Ft
31°C
18°C
06. 09.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 09.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
rost andre operaénekes forint vagyonnyilatkozat

Rost Andreának nulla forintnyi megtakarítása van

2026. június 09. 01:05

Az operaénekesnek Káptalantótiban van két ingatlana.

2026. június 09. 01:05
null

Rost Andreának a vagyonnyilatkozata alapján Káptalantótiban van két ingatlana. Az egyik 2629 négyzetméteres, míg a másik 1983 négyzetméteres. 

Az operaénekesnek egyetlen forintnyi megtakarítása sincsen. 

A nyilatkozatából kiderült, hogy egyéb művészeti tevékenységért havi szinten bruttó 1-5 millió forintot kap, munkaviszonyban végzett tevékenységért bruttó 200-500 forintot, valamint társas és egyéni vállalkozóként bruttó 100-200 ezer forintot keres. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A Fidesz ismét megmutatta az egyik legnagyobb erősségét, a Tisza csak számháborúzott – ez kulcsfontosságú lesz a választásokon

A Fidesz ismét megmutatta az egyik legnagyobb erősségét, a Tisza csak számháborúzott – ez kulcsfontosságú lesz a választásokon
Tovább a cikkhezchevron

Nyitókép: Hegedüs Róbert

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Toma78
2026. június 09. 01:41
Ja gondolom ezt sem a NER fizette? Remélem ez most megszűnik és egy bűdős buznyákot sem kap a fele fizetését leszámítva. Azt meg természetesen felajánlja jótékonyságra ..🖕🖕🖕
Válasz erre
1
1
hegyivadász
2026. június 09. 01:25
Szóval havi jövedelme 1,3 - 5,7 millió forint, de nyugdíjjogosultsága csak 300-700 ezer forint után képződik, ami akár még a minimálbért sem éri el. Aztán majd jópár év múlva azt olvashatjuk az újságban, hogy milyen méltatlanul kevés a nyugdíja a művésznőnek.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!