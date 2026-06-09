Rost Andreának nulla forintnyi megtakarítása van

Rost Andreának a vagyonnyilatkozata alapján Káptalantótiban van két ingatlana. Az egyik 2629 négyzetméteres, míg a másik 1983 négyzetméteres.

Az operaénekesnek egyetlen forintnyi megtakarítása sincsen.

A nyilatkozatából kiderült, hogy egyéb művészeti tevékenységért havi szinten bruttó 1-5 millió forintot kap, munkaviszonyban végzett tevékenységért bruttó 200-500 forintot, valamint társas és egyéni vállalkozóként bruttó 100-200 ezer forintot keres.