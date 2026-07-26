Most üthet vissza a védett ár kivezetése

Amikor a Tisza-kormány kivezette a védett árat, akkor betett egy kiskaput a szabályozásba, amely szerint a kereskedelemért felelős miniszternek lehetősége van arra, hogy a piaci viszonyok aránytalan megváltozása esetén a fogyasztók érdekeinek védelmében közbelépjen, és hatósági üzemanyag- árat határozzon meg. Vagyis nyitva hagyták annak a lehetőségét, hogy a szabályozás gyorsan visszajöhessen. Ennek felelőse Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter lett, azaz ő dönthet arról, hogy az állam ismét beavatkozzon-e a piaci díjszabásba, vagy inkább engedje a drágulást. Kérdés, hogy meddig és milyen szintnél nyúl majd bele, ha egyáltalán akar.

Molnár Dániel szerint az árszabályozás bevezetése ismét kihívásokkal járna a kínálati oldalon a piacon, miközben a gázolaj- és benzinkészleteket még nem töltötték vissza teljes mértékben, illetőleg a benzinkutak veszteségeit is kezelni kellene, annak pedig költségvetési vonzata is lenne. A Független Benzinkutak Szövetsége már így is többször jelezte a kormánynak, hogy a védett ár miatti veszteségeit egyelőre senki nem térítette meg, pedig korábban ígéret volt rá. De nem csak ebben volt nézeteltérés a felek között. Kapitány István ugyanis július közepén még örömmel számolt be arról, hogy visszatöltötték a korábban feloldott stratégiai tartalékot. Ezt az FBSZ szakértője, Egri Gábor az ATV műsorában cáfolta, szerinte súlyos áruhiány van benzinből és gázolajból. A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség legutóbbi, július 9-ei adatai szerint egyébként kőolajból ugyan valóban több áll már rendelkezésre, mint február végén, a gázolajnál és a benzinnél még mindig jelentős az elmaradás. A teljes stratégiai készlet ténylegesen 87 napra elegendő, azaz csaknem eléri az Európai Unió által elvárt 90 napos határmennyiséget.