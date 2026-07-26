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dollár irán mol forint egyesült államok donald trump üzemanyagár

Most üthet vissza a védett ár kivezetése

2026. július 26. 17:08

Mindössze három héttel az intézkedés megszüntetése után a hazai üzemanyagárak elérték, sőt meghaladták a védett árak szintjét, és a drágulás csak most kezdődött. A gyenge forinttal társítva ez különösen nagy csapás a magyar gazdaságnak.

2026. július 26. 17:08
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Ferentzi András

Alig három és fél hónapot élt Magyarországon az előző kormány által bevezetett hatósági üzemanyagár. A márciusban életbe lépő intézkedés az iráni–amerikai–izraeli háború kitörése miatt elszálló olajárra volt válasz, hogy a magyar autósoknak ne kelljen kiugró összegeket fizetniük a tankolásért. Bár a rendszer nem volt tökéletes, kapott is bírálatokat, alapvetően több tízezer forintot spórolt meg a családoknak, és érdemben fékezni tudta az inflációt is. Júniusban aztán az új kabinet a kivezetéséről döntött: a piaci árazás elérte a védett árszintet, majd a benzin esetében a literenkénti 595, a gázolajéban pedig 615 forintnál be is esett alá. 

Felfelé mozgó jegyzések 

A kivezetés indokolható volt azzal, hogy az olaj világpiaci ára ismét normalizálódott, hiszen az Egyesült Államok és Irán között életbe lépett a tűzszünet, és úgy tűnt, belátható időn belül véget érhet a háború. Július elején, a szabályozás kivezetése utáni napokban a benzin átlagára Magyarországon 570 forint alá is benézett, azaz sokkal olcsóbb volt, mint a védett ár. Több szakértő azonban jelezte, ez csak átmenetileg marad így, a nemzetközi helyzet ugyanis instabil. Ez azóta be is következett: az USA és Irán a múlt hétvége óta ismét lövi egymást, sőt Donald Trump amerikai elnök még vámot is kivetne a Hormuzi-szoroson áthaladó teherhajókra. Ez ismét felfelé lökte az olaj árát, és szakértők szerint továbbra is árfelhajtó tényezőként lesz jelen. A brent hordónkénti ára újra 80-85 dollár fölé emelkedett a július eleji 70 dolláros szint után, és bár elmarad a tavaszi, 110 dollár feletti árazásoktól, a folyamat így sem megnyugtató. Ha a helyzet nem rendeződik őszig, akkor újabb pánik törhet ki a piacokon, ahogy a készletek elkezdenek fogyni, és hiány alakulhat ki az üzemanyagból. 

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Kulcskérdés, hogy mikor lehet újra szabadon hajózható a Hormuzi-szoros, és mennyire gondolja komolyan Washington a vámok kivetését. De nem csak ez hordoz kockázatokat magában. A gázolaj esetében az ukrán támadások miatt kialakult orosz ellátási gondok és a velük járó piaci korlátozások kelthetnek turbulenciát. Oroszország ugyanis leállította dízelexportját, ez pedig még feljebb tolja a világpiaci árakat. Az európai jegyzésárak a napokban 10 százalék feletti mértékben növekedtek. 

Így érkeztünk el július közepéhez, amikor az üzemanyagárak ismét meredeken emelkedni kezdtek Magyarországon. A Holtankoljak portál keddi adatai szerint a jegyzés elérte és meg is haladta a korábbi védett árat. Ebben pedig még csak kis részt tesz ki a világpiaci drágulás, amely mindig később csapódik le a hazai kereskedésben, illetve szintén rontja majd a helyzetet, hogy a forint a dollárral szemben is jelentős gyengülésnek indult, április óta nem volt ilyen drága az amerikai fizetőeszköz Magyarországon. A kettő együtt jócskán az egykori védett ár fölé röpítheti a hazai üzemanyagárakat. 

A Hormuzi-szorosban fekvő Bandar-Abbász iráni kikötőváros rendszeres célpontja az amerikai támadásoknak
Fotó: MTI/AP/ISNA/Razieh Poudat

Bekúsznak a magas árak 

Erre mutat rá a Mandinernek Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség (MGFÜ) vezető elemzője is. Mint elmondja: a kőolaj világpiaci árának változása közvetlenül megjelenik a hazai üzemanyagárakban, ennek alakulását a Mol nem azonnal, hanem jellemzően többnapos késleltetéssel szokta lekövetni, ami lehetőséget ad arra is, hogy simítsa valamennyire az áremelkedés hatását. 

„A tartósan magasabb árszint tehát mindenképpen megjelenik majd a hazai kutakon is, ezt az erősebb forintárfolyam sem tudja ellensúlyozni teljes mértékben: habár jelenleg éves szinten 9 százalékot erősödött a dollárral szemben, az elmúlt egy hónapban fordult a kocka, még az amerikai inflációs adat okozta keddi korrekcióval együtt is. Amennyiben a konfliktus elhúzódik, és az olajár tartósan 90 dollár közelében alakul, még a mostani erősebb forintárfolyam mellett is magasabb árszinttel kell számolni a hazai kutakon. Pontos előrejelzést azonban nem lehet adni, mivel sok tényező befolyásolja az üzemanyagárak alakulását” – teszi hozzá. 

Koporsóban fekvő Donald Trump – falfestés Teheránban, a két ország között nem enyhül az ellentét
Fotó: AFP

Kapitányon az ország szeme 

Amikor a Tisza-kormány kivezette a védett árat, akkor betett egy kiskaput a szabályozásba, amely szerint a kereskedelemért felelős miniszternek lehetősége van arra, hogy a piaci viszonyok aránytalan megváltozása esetén a fogyasztók érdekeinek védelmében közbelépjen, és hatósági üzemanyag- árat határozzon meg. Vagyis nyitva hagyták annak a lehetőségét, hogy a szabályozás gyorsan visszajöhessen. Ennek felelőse Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter lett, azaz ő dönthet arról, hogy az állam ismét beavatkozzon-e a piaci díjszabásba, vagy inkább engedje a drágulást. Kérdés, hogy meddig és milyen szintnél nyúl majd bele, ha egyáltalán akar. 

Molnár Dániel szerint az árszabályozás bevezetése ismét kihívásokkal járna a kínálati oldalon a piacon, miközben a gázolaj- és benzinkészleteket még nem töltötték vissza teljes mértékben, illetőleg a benzinkutak veszteségeit is kezelni kellene, annak pedig költségvetési vonzata is lenne. A Független Benzinkutak Szövetsége már így is többször jelezte a kormánynak, hogy a védett ár miatti veszteségeit egyelőre senki nem térítette meg, pedig korábban ígéret volt rá. De nem csak ebben volt nézeteltérés a felek között. Kapitány István ugyanis július közepén még örömmel számolt be arról, hogy visszatöltötték a korábban feloldott stratégiai tartalékot. Ezt az FBSZ szakértője, Egri Gábor az ATV műsorában cáfolta, szerinte súlyos áruhiány van benzinből és gázolajból. A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség legutóbbi, július 9-ei adatai szerint egyébként kőolajból ugyan valóban több áll már rendelkezésre, mint február végén, a gázolajnál és a benzinnél még mindig jelentős az elmaradás. A teljes stratégiai készlet ténylegesen 87 napra elegendő, azaz csaknem eléri az Európai Unió által elvárt 90 napos határmennyiséget. 

KAPITÁNY István
Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter dönthet arról, mikor kell beavatkozni a piaci árazásba
Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Az emelkedő üzemanyagár és a gyengülő forint az inflációra is negatív hatással van. Molnár Dániel kifejti: a járműüzemanyagok súlya a fogyasztói kosárban 5,79 százalék, vagyis egy 10 százalékos áremelkedés nagyságrendileg 0,6 százalékponttal dobja meg közvetlenül a teljes inflációt, amelyhez adódnak a közvetett hatások, például a szállítási költségek áthárítása révén. 

„A tartósan magasabb árszint az üzemanyagok piacán tehát érdemben felfelé tolhatja az inflációs pályát. Jelenleg azonban kedvező a helyzet, hónapok óta a várakozások alatt alakul a pénzromlási ütem, nagyrészt az erős forintárfolyam begyűrűzése nyomán. Emiatt pedig egyelőre a jegybank terveit nem húzta át az iráni háború ismételt eszkalációja. A júniusi ülésen előrevetített júliusi és augusztusi, 25-25 bázispontos vágás várhatóan továbbra is megvalósul majd, bár a kommunikáció óvatosabbá válhat. A kérdés sokkal inkább az lesz, hogy szeptembertől folytatódhat-e a lazítás” – ad összegző elemzést a szakértő.

A Mol is reagált 

Múlt héten röppent fel a hír, miszerint a kormány annak ellenére belenyúlt az üzemanyagok árazásába, hogy erről nem kommunikált. A Független Benzinkutak Szövetségének szakértője az ATV műsorában arra utalt, a kabinet a háttérből próbálta elérni, hogy az árazás ne emelkedjen a védett ár fölé. Valóban kissé furcsa volt, hogy pár napra pont a határvonalon torpantak meg a jegyzések, emiatt a Mol is kénytelen volt megszólalni az ügyben. Mint csütörtöki közleményében jelezte: a Mol a nagykereskedelmi árait a nemzetközi jegyzésekhez és a hazai versenyjogi szabályozáshoz igazítva állapítja meg. Az utóbbi hetekben folyamatosan emelkedtek a nemzetközi jegyzésárak, a hazai piacon ez érvényesült. A lakosságnak azonban a kiskereskedelmi, töltőállomási árakat érdemes figyelnie. A Mol árazási politikájában a szomszédos országokra figyel, és ennek megfelelően a hazai üzemanyagárak nem magasabbak a régiós átlagnál.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

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Összesen 34 komment

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cluster
2026. július 26. 18:45
Inkább legyen 700 ft a benzin minthogy a köpcös visszajojjon
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Ízisz
2026. július 26. 18:34
🧡🇭🇺 "Az új kormányfő azt állítja, hogy a Fidesz blokkolni akarja az uniós források hazahozatalát. Azon forrásokét, amelyeket már vagy hatszor hazahozott különféle videókban. A tények a következők: Egy ellenzéki pártnak természetesen semmilyen jogi lehetősége nincs uniós forrásokat blokkolni. Azt Von der Leyen és társai tudják megtenni, és meg is tették az elmúlt években. Nincsenek már vétók, mehetnek a magyar adófizetői pénzek a haborús kasszába, elkezdődtek a gyorsított csatlakozási tárgyalások, és szépen belesimultak a migrációs paktumba is. Szeptembertől nincs kamattámogatás, és már nincs védett árazás a benzinkutakon sem. Felkészülnek a személyi jövedelemadó-kulcsok. Áradnak tehát a teljesített politikai-gazdasági feltételek. A következmények itt vannak, a felelősség pedig egyes-egyedül a Tiszánál." Vicces ez a szarosgatyás ficsúr!!! 🤭🤦‍♀️ Mocskos bolsevik Tisza!!! 💯🤮👎❗
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polárüveg
2026. július 26. 18:31
"A gyenge forinttal társítva ez különösen nagy csapás a magyar gazdaságnak." Hátha ez volt a cél? Az elmúlt évek brüsszeli irányvonala csapás csapás hátán az európai gazdaságnak, vállalkozóknak, családoknak, - és Kánaán a befektetőknek. Tehát egy brüsszeli irányvonalhoz simuló bármely kormánytól ez meglepetés lenne?
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zsidobuzi
2026. július 26. 18:29
!!! ZSIDÓADÓT !!! !!! ZSIDÓADÓT !!! !!! ZSIDÓADÓT !!!
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