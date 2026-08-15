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országos katasztrófavédelmi főigazgatóság tűz tűzoltók

Országszerte sok munkát adtak a szabadtéri tüzek a katasztrófavédelemnek

2026. augusztus 15. 19:12

Szombat délután is több szabadtéri tűzhöz riasztották a katasztrófavédelem munkatársait országszerte.

2026. augusztus 15. 19:12
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Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) tájékoztatása szerint szerda délután óta dolgoznak a tűzoltók a Veszprém vármegyei Sóly és Öskü között, ahol több száz hektáron bokros terület, lábon álló gabona és fenyves fogott tüzet. Mintegy hetvenkét órával az első bejelentés után ismét feltámadt a szél, az erdőben izzó, füstölgő gócok adnak munkát a tűzoltóknak, akik vadászok és mocsárjáró jármű segítségével jutottak a helyszínre és puttonyfecskendőkkel, kéziszerszámokkal dolgoznak. A területet drónnal derítik fel.

A Heves vármegyei Egerbaktán csaknem hat órán át dolgoztak a tűzoltók, ahol előbb egy telephelyen csaptak fel a lángok, majd a tűz melléképületeket, kerteket, egy járművet és nagyobb szabad területet is elért. Az egri, füzesabonyi és mezőkövesdi hivatásos tűzoltók munkáját civilek és az Agria Speciális Mentő és Tűzoltó Csoport tagjai is segítették.

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A Veszprém vármegyei Lovászpatona külterületén tíz hektáron égett az aljnövényzet és száraz fű. Három vármegye hét településének tűzoltói két és fél óra alatt eloltották a tüzet.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Tornyospálcán gyümölcsösben keletkezett tűz. A mintegy öthektáros területen fiatal gyümölcsös, valamint száraz fű kapott lángra a Szőlő utcában. A gyorsan terjedő tüzet a kisvárdai hivatásos tűzoltók fékezték meg, az oltást a gazdák traktorokkal és lajtos kocsikkal segítették.

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Szakáld külterületén száraz fű és trágya égett, a tüzet tiszaújvárosi, mezőcsáti, miskolci és tiszabábolnai tűzoltók oltották el egy munkagép segítségével.

Szegeden, az Odessza lakótelep közelében kigyulladt a vasúti töltés oldala a régi állomásnál, a lángok az erdősávban továbbterjedtek. Hódmezővásárhelyi, szegedi, makói hivatásos, illetve szegedi és sándorfalvai önkéntes tűzoltók körülhatárolták a tüzet. A becslések szerint a tűz egy negyvenhektáros erdőben körülbelül öt hektárt érintett.

(MTI/Mandiner) 

Nyitókép: Illusztráció/Pexels

 

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Összesen 3 komment

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Canadian
2026. augusztus 16. 01:45
Baloldali kormány lett, kezdődik a gyújtogatás. Amíg a jobboldal újra hatalomra kerül, minden évben rosszabb lesz. Eszement libbant gyújtóbrigádok gyújtogatnak, a klíma riogatás nevében. Ha elfogják őket, az államügyész ejti a vádakat. Amint a jobboldal visszakerül, mintha elvágnák, véget ér a gyújtogatás.
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Toma78
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2026. augusztus 16. 00:34 Szerkesztve
Decathlon Matyi merre jár? Esetleg ő is repked meg csónakázgat Pakson Petikével? Majd biztos jön erre is a hergrelés erről is az Orbán tehet. Sőt stikába haza jött és ország szerte gyújtogat.. 🖕🤡🖕 Vagy az is kehet, hogy Kapitany elvtárs rendezi a terepet a szélturbináinak?!🤔 Esetleg neki is lesz új pulcsikája."Hurrican Man" felirattal ?Kátai mit kap új táblácskákat vagy esetleg egy szintetizátort ha koldulni kell majd Brüsszelbe egy kis apróért?! Majd ott üllnek a parkolóban Orbán Anitával, majd ő tartja a pohárkát.. 🖕🤡🖕
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buzizsido2-2
2026. augusztus 15. 21:04
Minek nektek ide CSOK zsidóbuzik, mikor lefitymált fasszal úgyse tudtok itt gyereket csinálni??? Legfeljebb a jó kurva anyátoknak
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