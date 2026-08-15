Országszerte sok munkát adtak a szabadtéri tüzek a katasztrófavédelemnek

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) tájékoztatása szerint szerda délután óta dolgoznak a tűzoltók a Veszprém vármegyei Sóly és Öskü között, ahol több száz hektáron bokros terület, lábon álló gabona és fenyves fogott tüzet. Mintegy hetvenkét órával az első bejelentés után ismét feltámadt a szél, az erdőben izzó, füstölgő gócok adnak munkát a tűzoltóknak, akik vadászok és mocsárjáró jármű segítségével jutottak a helyszínre és puttonyfecskendőkkel, kéziszerszámokkal dolgoznak. A területet drónnal derítik fel.

A Heves vármegyei Egerbaktán csaknem hat órán át dolgoztak a tűzoltók, ahol előbb egy telephelyen csaptak fel a lángok, majd a tűz melléképületeket, kerteket, egy járművet és nagyobb szabad területet is elért. Az egri, füzesabonyi és mezőkövesdi hivatásos tűzoltók munkáját civilek és az Agria Speciális Mentő és Tűzoltó Csoport tagjai is segítették.