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hír tv kormányzati tájékoztatási központ Magyar Péter m1

Nem engedték be a Hír tv stábját a paksi egyeztetésre és tájékoztatóra

2026. augusztus 15. 13:02

A műsorsugárzást épp nem biztosító M1 stábja szerepelt az elvileg létszámkorlátos listán.

2026. augusztus 15. 13:02
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Először elfogadták, majd megtagadták a Hír tv stábjának részvételi kérelmét a szervezők Magyar Péter paksi sajtótájékoztatójára és helyszínbejárására – számolt be a Hír tv híradója.

Elhangzott,

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a Kormányzati Tájékoztatási Központ létszámhiányra hivatkozva nem járult hozzá, hogy a csatorna riportere és operatőre is részt vegyen az eseményen.

Mindez annak tükrében különösen is érdekes, hogy a helyszínen Magyar Péter többször is megjegyzéseket tett azokra a sajtómunkásokra, akik nem mentek el az eredetileg pártelnöki egyeztetésként meghirdetett tájékoztatóra, mondván, vélhetően ehelyett a Sziget fesztivált választották vagy épp nyaralnak.

A riportból kiderül az is, hogy a műsort éppen nem sugárzó M1 stábja is helyt kapott a végleges regisztrációs listán, a Hír tv-s kollégákat azonban nem engedték be a helyszínre.

nyitókép forrása: Magyar Péter FB-oldala

 

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Összesen 148 komment

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Sorrend:
sanya55-2
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2026. augusztus 16. 04:51 Szerkesztve
Én a hírTV- ben még a halálhírét sem közölném, úgy is észrevennék az emberek, nem hogy a napi f…ságaival traktáljam a nézőket, ők betegednének bele, hogy le vannak szarva és Pakson fogott 50 db küsz fontosabb náluk
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yalaelnok
2026. augusztus 16. 00:59
nem kell beszarni ha nem akarják beengedik ne őket, akkor is be kell menni, oszt jónapot
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Takagi
2026. augusztus 15. 20:59
Félnek, hogy mint mindig, beégnek. Gyáva fosadékok.
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mihint
2026. augusztus 15. 20:25
befosott-tisza-agyhalottak 2026. augusztus 15. 19:16 • Szerkesztve: érdekes nicket választottál, de teljesen jogos. Ezek az elmebetegek még maguk közt sem barátok. Ki a tököm bízna rájuk akár egy babakocsit is? A kérdés költői, amúgy éppen ma találkoztam egy fasza gyerekkel(70+), aki az életét másolással töltötte :)
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2
0
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