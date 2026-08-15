Nem engedték be a Hír tv stábját a paksi egyeztetésre és tájékoztatóra

Mindez annak tükrében különösen is érdekes, hogy a helyszínen Magyar Péter többször is megjegyzéseket tett azokra a sajtómunkásokra, akik nem mentek el az eredetileg pártelnöki egyeztetésként meghirdetett tájékoztatóra, mondván, vélhetően ehelyett a Sziget fesztivált választották vagy épp nyaralnak.

A riportból kiderül az is, hogy a műsort éppen nem sugárzó M1 stábja is helyt kapott a végleges regisztrációs listán, a Hír tv-s kollégákat azonban nem engedték be a helyszínre.

nyitókép forrása: Magyar Péter FB-oldala