Hogy amikor aztán a gúnyolt javaslatainkat végül elkezdi megvalósítani, továbbra is csak minket gyaláz itt, most is. Engem konkrétan a rágalmazás szintjét elérve, nyilván a mentelmi joga mögé bújva, kóklernek nevez meg az energiajogász szakmámat támadja az, aki talán még a szakdolgozatát sem maga írta.

Megfutamodott azon javaslatunk elől is, hogy helikopterező facebook-lájv meg politikai-látványtechnikai bohóckodás helyett valódi szakemberek találkozzanak, hiszen kiderülne, hogy nem véletlenül tolta a háttétbe a hozzá nem értő Kapitány Istvánt, vonva magához a kommunikációt. Nem véletlen dugta el azt a helyettes államtitkárát sem, Bart Istvánt, aki valójában külföldi állam által fizetett Paks-ellenes lobbista volt. Merthogy ezek a “kőprofik”….

Olyan minisztériumok vannak mögötte, ahol még szervezeti és működési szabályzat sincs, sem rendezett aláírási jogok, az abszolút kóklerkedést meg filmszínházzal, a valódi javaslatok kigúnyolásával meg hazudozással akarja palástolni. Ahogy nem véletlenül tiltották le a valódi paksi szakemberek által készített szakmai tiltakozó háttéranyagot sem, ami leleplezné ami történik.