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toroczkai lászló bart istván orbánt viktor Magyar Péter paks Tóth Máté

Magyar Péter megfutamodott előlünk, de ezzel nem tudja palástolni az elhibázott válságkezelése következményeit

2026. augusztus 15. 11:23

Azt, hogy hiába javasoltunk jóhiszeműen hetekkel ezelőtt az azonnali válságkezelés körében megvizsgálható lehetőségeket Paksnál, ezeket nem vizsgálták időben, csak minket gúnyolt meg hülyézett Magyar Péter, valódi miniszterelnökhöz méltatlan módon.

2026. augusztus 15. 11:23
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Tóth Máté
Tóth Máté
Facebook

„ABSZOLÚT FILMSZÍNHÁZ

Eljöttem Paksra a Magyar Péter által a közösségi médiában közzétett felhívására, hogy a paksi hosszú távú feladatokról és az azonnali intézkedésekről beszéljünk. Hiába vagyok azonban itt, kiderült, hogy az egész csak egy médiahack, így be se jutunk, hiába szeretnénk, elállták az utunkat. A megrémült Magyar Péter azt mondta, hogy kizárólag a pártelnököket hívta meg, át nem ruházható módon, hogy aztán Toroczkai Lászlót a két nappal ezelőtt megkezdett családi nyaralása alatt szándékos távolmaradással meg érdektelenséggel vádolja, Orbánt Viktort meg ugyanígy. Ez is világossá teszi, hogy az egész csak abszolút filmszínház. Magyar Péter megfutamodott előlünk, de ezzel nem tudja palástolni az elhibázott válságkezelése következményeit.

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Azt, hogy hiába javasoltunk jóhiszeműen hetekkel ezelőtt az azonnali válságkezelés körében megvizsgálható lehetőségeket Paksnál, ezeket nem vizsgálták időben, csak minket gúnyolt meg hülyézett Magyar Péter, valódi miniszterelnökhöz méltatlan módon. 

Hogy amikor aztán a gúnyolt javaslatainkat végül elkezdi megvalósítani, továbbra is csak minket gyaláz itt, most is. Engem konkrétan a rágalmazás szintjét elérve, nyilván a mentelmi joga mögé bújva, kóklernek nevez meg az energiajogász szakmámat támadja az, aki talán még a szakdolgozatát sem maga írta.

Megfutamodott azon javaslatunk elől is, hogy helikopterező facebook-lájv meg politikai-látványtechnikai bohóckodás helyett valódi szakemberek találkozzanak, hiszen kiderülne, hogy nem véletlenül tolta a háttétbe a hozzá nem értő Kapitány Istvánt, vonva magához a kommunikációt. Nem véletlen dugta el azt a helyettes államtitkárát sem, Bart Istvánt, aki valójában külföldi állam által fizetett Paks-ellenes lobbista volt. Merthogy ezek a “kőprofik”….

Olyan minisztériumok vannak mögötte, ahol még szervezeti és működési szabályzat sincs, sem rendezett aláírási jogok, az abszolút kóklerkedést meg filmszínházzal, a valódi javaslatok kigúnyolásával meg hazudozással akarja palástolni. Ahogy nem véletlenül tiltották le a valódi paksi szakemberek által készített szakmai tiltakozó háttéranyagot sem, ami leleplezné ami történik. 

És hogy közben mekkora kárt okoz t. miniszterelnök úr? Ha a most megvalósított javaslatunkat két hete megkezdik, jóeséllyel nem kellett volna ennyire leterhelni Paksot, ami két hét alatt legalább 42 milliárd forint többletköltségtől óvja meg az országot. Ennyi ugyanis a tőzsdén vett helyettesítő áram ára.

Azt mondta rám pár napja az Országgyűlésben a csak övéi közt bátor igen tisztelt miniszterelnök úr, hogy attól még nem leszek energiajogász, hogy a facebookra kiírom. Hát, Ön se lesz attól férfi, hogy kiírja a facebookra magáról, hogy “the Man”, itt meg a gorillái mögé bújik. Sem miniszterelnök nem lesz attól, hogy védősisakban helikopteren lájvozik. A kormányzás ugyanis nem így néz ki.”

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

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Összesen 45 komment

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Sorrend:
Lilyana2
2026. augusztus 15. 20:17
Rohadtul unom, hogy magyarpéterről úgy beszélnek, mintha egy ember lenne, pedig egy gerincfilézett, jellemfogyatékos kártékony féreg!
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4
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minarik
2026. augusztus 15. 19:40
reciprofi 2026. augusztus 15. 17:08 Szintén az ,, Energetikai szakértő"-Náci faszkalap höhöhöö.. A tudásával folyamatosan alázza a #focistafeleséged, az a barom meg folyamatosan adja a magas labdát Tóth Máténak, ő pedig röhögve nyomja bele a fejét a sz4rába. Ez a selyemmajom csak téged, meg a többi TSZ előfizetőt tudja szájba hugyozni, de hát ha finom, akkor finom, tiétek.
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2
0
Galerida
2026. augusztus 15. 17:45
Máté! Pontosítani kellene, hogy hogyan kerültek a betonkockák a partra, mert péter szerint katonai teherautón, az ATV szerint helikopteren, szerinted uszályon. Valakinek nincs igaza! V
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1
0
reciprofi
2026. augusztus 15. 17:08
Szintén az ,, Energetikai szakértő"-Náci faszkalap höhöhöö..Eddig miért nem javasolta az Orbán kormány alatt hogy csinálják meg a védekezést ,ha olyan okos ????,Energetikai szakértő" Hol lehet olyan titulust szerezni , hogy energia jogász? 2: Mi volt előbb tyúk vagy a tojás?A paksi atomerőmű egy stratégiai jelentőségű, és veszélyeztetett műtárgy ! Még szép hogy nem engedtek oda mindenféle, magát szakértőnek mondó valakit !!!kiemelt stratégiai pontja Magyarországnak. Nem nagyon lehet csak úgy bejárkálni senkinek. Nem csak most, hanem soha nem lehetett, sem Magyarországon, sem máshol a világon Ha valóban szakértő és azt más is igazolja, akkor maskor őt is viszi magával a miniszterelnök, vagy a szakértői csoport !!!!! .A koncepciójának az elutálását talán inkább Orbán Viktoron kellene számonkérni, az esetleg hitelesnek hangozna.
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