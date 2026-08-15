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Azt, hogy hiába javasoltunk jóhiszeműen hetekkel ezelőtt az azonnali válságkezelés körében megvizsgálható lehetőségeket Paksnál, ezeket nem vizsgálták időben, csak minket gúnyolt meg hülyézett Magyar Péter, valódi miniszterelnökhöz méltatlan módon.
„ABSZOLÚT FILMSZÍNHÁZ
Eljöttem Paksra a Magyar Péter által a közösségi médiában közzétett felhívására, hogy a paksi hosszú távú feladatokról és az azonnali intézkedésekről beszéljünk. Hiába vagyok azonban itt, kiderült, hogy az egész csak egy médiahack, így be se jutunk, hiába szeretnénk, elállták az utunkat. A megrémült Magyar Péter azt mondta, hogy kizárólag a pártelnököket hívta meg, át nem ruházható módon, hogy aztán Toroczkai Lászlót a két nappal ezelőtt megkezdett családi nyaralása alatt szándékos távolmaradással meg érdektelenséggel vádolja, Orbánt Viktort meg ugyanígy. Ez is világossá teszi, hogy az egész csak abszolút filmszínház. Magyar Péter megfutamodott előlünk, de ezzel nem tudja palástolni az elhibázott válságkezelése következményeit.
Azt, hogy hiába javasoltunk jóhiszeműen hetekkel ezelőtt az azonnali válságkezelés körében megvizsgálható lehetőségeket Paksnál, ezeket nem vizsgálták időben, csak minket gúnyolt meg hülyézett Magyar Péter, valódi miniszterelnökhöz méltatlan módon.
Hogy amikor aztán a gúnyolt javaslatainkat végül elkezdi megvalósítani, továbbra is csak minket gyaláz itt, most is. Engem konkrétan a rágalmazás szintjét elérve, nyilván a mentelmi joga mögé bújva, kóklernek nevez meg az energiajogász szakmámat támadja az, aki talán még a szakdolgozatát sem maga írta.
Megfutamodott azon javaslatunk elől is, hogy helikopterező facebook-lájv meg politikai-látványtechnikai bohóckodás helyett valódi szakemberek találkozzanak, hiszen kiderülne, hogy nem véletlenül tolta a háttétbe a hozzá nem értő Kapitány Istvánt, vonva magához a kommunikációt. Nem véletlen dugta el azt a helyettes államtitkárát sem, Bart Istvánt, aki valójában külföldi állam által fizetett Paks-ellenes lobbista volt. Merthogy ezek a “kőprofik”….
Olyan minisztériumok vannak mögötte, ahol még szervezeti és működési szabályzat sincs, sem rendezett aláírási jogok, az abszolút kóklerkedést meg filmszínházzal, a valódi javaslatok kigúnyolásával meg hazudozással akarja palástolni. Ahogy nem véletlenül tiltották le a valódi paksi szakemberek által készített szakmai tiltakozó háttéranyagot sem, ami leleplezné ami történik.
És hogy közben mekkora kárt okoz t. miniszterelnök úr? Ha a most megvalósított javaslatunkat két hete megkezdik, jóeséllyel nem kellett volna ennyire leterhelni Paksot, ami két hét alatt legalább 42 milliárd forint többletköltségtől óvja meg az országot. Ennyi ugyanis a tőzsdén vett helyettesítő áram ára.
Azt mondta rám pár napja az Országgyűlésben a csak övéi közt bátor igen tisztelt miniszterelnök úr, hogy attól még nem leszek energiajogász, hogy a facebookra kiírom. Hát, Ön se lesz attól férfi, hogy kiírja a facebookra magáról, hogy “the Man”, itt meg a gorillái mögé bújik. Sem miniszterelnök nem lesz attól, hogy védősisakban helikopteren lájvozik. A kormányzás ugyanis nem így néz ki.”