Fürdőzési tilalmat rendeltek el a gárdonyi strandon

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Olyan alacsony a vízállás, hogy már a víz minőségét sem lehet mérni. Így pedig nem lehet fürdeni sem.
Tartós fürdőzési tilalmat rendelt el a Fejér Vármegyei Kormányhivatal a Velencei-tó rendkívül alacsony vízállása miatt a gárdonyi Tini Strandra idénre - közölte a Fejér vármegyei város a Facebook-oldalán.
Azt írták: a csütörtöktől érvényes döntés oka, hogy a fürdőhelyen a vízmélység már nem éri el az előírt minimumot, ezért a kötelező fürdővíz-mintavétel és vízminőség-ellenőrzés nem végezhető el.
A Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. a határozatban foglalt kötelezettségének eleget téve pénteken lezárta a vízbe vezető lépcsőket, és kihelyezte a szükséges tájékoztató jelzéseket.
A város közösségi oldalán azt kérték, a fürdőzési tilalmat mindenki tartsa be.
Szintén tilos a fürdés a szomszédos Velencén a Fejér Vármegyei Kormányhivatal döntése értelmében 2026-ban, visszavonásig a Velence Korzó és Szabadstrandon, a Velence-fürdői Keleti Strandon, valamint a Tóparty Rendezvény Strandon, az Északi Strandon azonban ettől a héttől feloldották a tilalmat - írták Velence honlapján.
Mindkét városban szombaton medertisztító akciókat rendeznek, Gárdonyban az agárdi volt csónakkikötőnél a sziget mellett, valamint a sárga hídnál reggel 8 órától, Velencén pedig a Keleti Strandon 16 órától.
Nyitókép: Gárdony város Facebook-oldala