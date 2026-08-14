Ft
Ft
33°C
17°C
Ft
Ft
33°C
17°C
08. 15.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
08. 15.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
gárdony velencei - tó tilalom

Fürdőzési tilalmat rendeltek el a gárdonyi strandon

2026. augusztus 14. 19:57

Olyan alacsony a vízállás, hogy már a víz minőségét sem lehet mérni. Így pedig nem lehet fürdeni sem.

2026. augusztus 14. 19:57
null

Tartós fürdőzési tilalmat rendelt el a Fejér Vármegyei Kormányhivatal a Velencei-tó rendkívül alacsony vízállása miatt a gárdonyi Tini Strandra idénre - közölte a Fejér vármegyei város a Facebook-oldalán.

Azt írták: a csütörtöktől érvényes döntés oka, hogy a fürdőhelyen a vízmélység már nem éri el az előírt minimumot, ezért a kötelező fürdővíz-mintavétel és vízminőség-ellenőrzés nem végezhető el.

A Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. a határozatban foglalt kötelezettségének eleget téve pénteken lezárta a vízbe vezető lépcsőket, és kihelyezte a szükséges tájékoztató jelzéseket.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

A város közösségi oldalán azt kérték, a fürdőzési tilalmat mindenki tartsa be.

Szintén tilos a fürdés a szomszédos Velencén a Fejér Vármegyei Kormányhivatal döntése értelmében 2026-ban, visszavonásig a Velence Korzó és Szabadstrandon, a Velence-fürdői Keleti Strandon, valamint a Tóparty Rendezvény Strandon, az Északi Strandon azonban ettől a héttől feloldották a tilalmat - írták Velence honlapján.

Mindkét városban szombaton medertisztító akciókat rendeznek, Gárdonyban az agárdi volt csónakkikötőnél a sziget mellett, valamint a sárga hídnál reggel 8 órától, Velencén pedig a Keleti Strandon 16 órától.

Nyitókép: Gárdony város Facebook-oldala

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Szerintem
•••
2026. augusztus 14. 21:05 Szerkesztve
Hú B+ ezt se oldotta meg Orbán. A tiszafostosnak milyen részletesen kidolgozott terve van rá, ha egyáltalán? Esőtánc? Mert épp most állítottak le minden vízügy ifejlesztést, mert ami Orbánék alatt még megvolt, azt a rávalót már el is lopták.
Válasz erre
7
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!