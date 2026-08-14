Fürdőzési tilalmat rendeltek el a gárdonyi strandon

Tartós fürdőzési tilalmat rendelt el a Fejér Vármegyei Kormányhivatal a Velencei-tó rendkívül alacsony vízállása miatt a gárdonyi Tini Strandra idénre - közölte a Fejér vármegyei város a Facebook-oldalán.

Azt írták: a csütörtöktől érvényes döntés oka, hogy a fürdőhelyen a vízmélység már nem éri el az előírt minimumot, ezért a kötelező fürdővíz-mintavétel és vízminőség-ellenőrzés nem végezhető el.

A Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. a határozatban foglalt kötelezettségének eleget téve pénteken lezárta a vízbe vezető lépcsőket, és kihelyezte a szükséges tájékoztató jelzéseket.