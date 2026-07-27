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olaszország spanyolország európai unió tilalom görögország oroszország

Napi abszurd: Brüsszelben feloldották a méregdrága orosz szőrmék uniós tilalmát

2026. július 27. 07:37

Újra szabadon importálható a méregdrága orosz cobolyprém az Európai Unióba!

2026. július 27. 07:37
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Alig néhány hónappal a bevezetése után az Európai Unió feloldotta a nyers orosz cobolyprémek behozatali tilalmát – tájékoztatott az Euractiv. A brüsszeli döntés értelmében a világ legdrágább, esetenként több százezer eurós luxuskabátok alapanyagául szolgáló szőrmék ismét szabadon érkezhetnek az uniós piacra, miután az olasz és a görög lobbi sikeresen érvelt a szankciók enyhítése mellett. 

A tilalom feloldását az Európai Bizottság azzal indokolta, hogy Oroszország dominálja a globális cobolykereskedelmet, így a prémet feldolgozó európai manufaktúráknak gyakorlatilag nincs alternatív beszerzési forrásuk. Egy magas rangú uniós tisztségviselő a döntést úgy kommentálta, hogy ezeket a nyersanyagokat rendkívül nehéz lenne bárhonnan máshonnan beszerezni. Az uniós diplomaták beszámolói szerint a mentesség beépítését a legutóbbi szankciós csomagba kifejezetten az európai szőrmefeldolgozás központjának számító Olaszország és Görögország szorgalmazta, mivel a helyi gyártók szerint a korlátozás az iparág csődjét jelentette volna.

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A szabályozás értelmében miközben a kész szőrmeruhák, valamint a luxuscikkek közé sorolt gyémántok és a kaviár behozatala továbbra is szigorú tilalom alatt áll, a nyers orosz prémek importja előtt megnyílt az út. 

Ez lehetővé teszi, hogy az európai divatházak továbbra is közvetlenül vásároljanak az egyetlen nemzetközi orosz aukciósháztól, a Szojuzpusnyinától, amelynek adatai szerint a görög és olasz vállalatok az ukrajnai háború 2022-es kitörése óta is a legnagyobb vevők közé tartoztak. Az így importált nyersanyagokból készült luxuskabátok ára gyakran meghaladja egy Rolls-Royce értékét is.

Az orosz szőrmeimport engedélyezése egy olyan időszakban történik, amikor az Európai Bizottság az unió saját, lényegesen kisebb szőrmefarmjainak jövőjéről egyeztet. Egy sikeres európai polgári kezdeményezés nyomán felmerült a szőrmefarmok teljes uniós betiltása, valamint a szőrmetermékek értékesítésének és importjának tilalma is. Bár jelenleg már csak néhány tagállamban – köztük Spanyolországban, Görögországban, Finnországban, Lengyelországban és hazánkban – működnek aktív telepek, a Bizottság folyamatosan halogatja a döntést, és a kiszivárgott tervezetek szerint a teljes tiltás helyett inkább csak a tartási körülmények szigorítását tervezi bevezetni.

Nyitókép: Egy modell egy szerény 29 millió forint értékű orosz szőrmében

 

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Összesen 14 komment

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Sorrend:
nyafika
2026. július 27. 08:04
Csak kérdezem, egy bunda árából az Oroszok mennyi lőszert tudnak gyártani? Most nem probléma?
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1
0
ördöngös pepecselés
2026. július 27. 08:04
fonderliar eltársnőnek kiment divatból a régi bundája és túl tisztességes ő ahhoz, hogy a feketepiacon vegyen magának újat
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2
0
nyafika
2026. július 27. 08:02
Brüsszel felkészül a télre... Teamécsessel fűteni Ursula putriját ciki...majd húz magára bundát.
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0
0
Leó testvér
2026. július 27. 07:59
Kabaré az EU. Prém jöhet, mert különben néhány olasz varroda tönkremegy. Olaj, gáz nem jöhet, amiatt az egész EU-s ipar döglődik. Logikus, nem?
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3
0
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