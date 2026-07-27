Napi abszurd: Brüsszelben feloldották a méregdrága orosz szőrmék uniós tilalmát

Alig néhány hónappal a bevezetése után az Európai Unió feloldotta a nyers orosz cobolyprémek behozatali tilalmát – tájékoztatott az Euractiv. A brüsszeli döntés értelmében a világ legdrágább, esetenként több százezer eurós luxuskabátok alapanyagául szolgáló szőrmék ismét szabadon érkezhetnek az uniós piacra, miután az olasz és a görög lobbi sikeresen érvelt a szankciók enyhítése mellett.

A tilalom feloldását az Európai Bizottság azzal indokolta, hogy Oroszország dominálja a globális cobolykereskedelmet, így a prémet feldolgozó európai manufaktúráknak gyakorlatilag nincs alternatív beszerzési forrásuk. Egy magas rangú uniós tisztségviselő a döntést úgy kommentálta, hogy ezeket a nyersanyagokat rendkívül nehéz lenne bárhonnan máshonnan beszerezni. Az uniós diplomaták beszámolói szerint a mentesség beépítését a legutóbbi szankciós csomagba kifejezetten az európai szőrmefeldolgozás központjának számító Olaszország és Görögország szorgalmazta, mivel a helyi gyártók szerint a korlátozás az iparág csődjét jelentette volna.