Napi abszurd: Brüsszelben feloldották a méregdrága orosz szőrmék uniós tilalmát

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Újra szabadon importálható a méregdrága orosz cobolyprém az Európai Unióba!
Alig néhány hónappal a bevezetése után az Európai Unió feloldotta a nyers orosz cobolyprémek behozatali tilalmát – tájékoztatott az Euractiv. A brüsszeli döntés értelmében a világ legdrágább, esetenként több százezer eurós luxuskabátok alapanyagául szolgáló szőrmék ismét szabadon érkezhetnek az uniós piacra, miután az olasz és a görög lobbi sikeresen érvelt a szankciók enyhítése mellett.
A tilalom feloldását az Európai Bizottság azzal indokolta, hogy Oroszország dominálja a globális cobolykereskedelmet, így a prémet feldolgozó európai manufaktúráknak gyakorlatilag nincs alternatív beszerzési forrásuk. Egy magas rangú uniós tisztségviselő a döntést úgy kommentálta, hogy ezeket a nyersanyagokat rendkívül nehéz lenne bárhonnan máshonnan beszerezni. Az uniós diplomaták beszámolói szerint a mentesség beépítését a legutóbbi szankciós csomagba kifejezetten az európai szőrmefeldolgozás központjának számító Olaszország és Görögország szorgalmazta, mivel a helyi gyártók szerint a korlátozás az iparág csődjét jelentette volna.
A szabályozás értelmében miközben a kész szőrmeruhák, valamint a luxuscikkek közé sorolt gyémántok és a kaviár behozatala továbbra is szigorú tilalom alatt áll, a nyers orosz prémek importja előtt megnyílt az út.
Ez lehetővé teszi, hogy az európai divatházak továbbra is közvetlenül vásároljanak az egyetlen nemzetközi orosz aukciósháztól, a Szojuzpusnyinától, amelynek adatai szerint a görög és olasz vállalatok az ukrajnai háború 2022-es kitörése óta is a legnagyobb vevők közé tartoztak. Az így importált nyersanyagokból készült luxuskabátok ára gyakran meghaladja egy Rolls-Royce értékét is.
Az orosz szőrmeimport engedélyezése egy olyan időszakban történik, amikor az Európai Bizottság az unió saját, lényegesen kisebb szőrmefarmjainak jövőjéről egyeztet. Egy sikeres európai polgári kezdeményezés nyomán felmerült a szőrmefarmok teljes uniós betiltása, valamint a szőrmetermékek értékesítésének és importjának tilalma is. Bár jelenleg már csak néhány tagállamban – köztük Spanyolországban, Görögországban, Finnországban, Lengyelországban és hazánkban – működnek aktív telepek, a Bizottság folyamatosan halogatja a döntést, és a kiszivárgott tervezetek szerint a teljes tiltás helyett inkább csak a tartási körülmények szigorítását tervezi bevezetni.
Nyitókép: Egy modell egy szerény 29 millió forint értékű orosz szőrmében