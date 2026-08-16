Ha egy hatalom a bosszút teszi meg vezérelvnek, két út áll előtte: vagy törvényes felelősségre vonássá, arányos büntetéssé és jóvátétellé szelídíti az indulatot – ez a helyes irány –, vagy folyamatosan új ellenségeket keres. De mert a bosszú sosem lesz teljes, ezért elég, az végül magát a bosszúállót emészti fel.

Akit sérelem ért, annak jár, hogy sérelmét elismerjék, az igazságot feltárják, a felelősöket pedig törvényesen felelősségre vonják. Ha viszont ez az elégtétel elmarad, két dolog történhet. Az egyik: teret nyerhet a magánbosszú, mert az emberek maguk veszik kézbe azt, amit az állam elmulasztott. A másik: az a hatalom, amely ellenzékben kiszolgálta a bosszúvágyat, sőt épített is rá, majd kormányra kerülve nem ad elégtételt a meggyötörteknek, az könnyen hitelét vesztheti.

Nem kell eltitkolni vagy szégyellni a bosszúvágyat. El kell ismerni, majd meg kell szelídíteni: igazsággá, felelősséggé és jóvátétellé kell alakítani. Ez a demokratikus állam feladata.”