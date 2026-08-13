Civileket cserélt Oroszország és Ukrajna Belaruszban

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Katonák holttesteit is kicserélték.
Civil állampolgárokat cserélt egymással Oroszország és Ukrajna Belarusz területén – jelenti a belarusz BelTA hírügynökség.
Nyolc állampolgár térhetett vissza Oroszországba, Ukrajna pedig hét állampolgárát kapta vissza a belarusz-ukrán határon található Novaja Guta határátkelőhelynél.
A humanitárius missziót a Vöröskereszt oroszországi és belarusz delegációja kísérte.
Kicserélték továbbá katonáik maradványait is. Oroszország 261 holttestet adott át Ukrajna számára, Ukrajna Oroszországnak 24-et. Hadifoglyokat a felek legutóbb idén június 26-án cseréltek, mindkét oldalról 160-160 főt.
Nyitókép: FADEL SENNA / AFP