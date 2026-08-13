Civileket cserélt Oroszország és Ukrajna Belaruszban

Putyin: Oroszország tükörképszerűen fog reagálni kereskedelmi hajóinak elfogására

Az orosz elnök szerint a nyugati országok hatóságai a nemzetközi jog megsértésével megpróbálják korlátozni az orosz hajók közlekedését, és kifogásolta, hogy eljutottak az orosz tulajdon elárusításig is. Ezt kalózkodásnak és rablásnak nevezte.