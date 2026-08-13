Ft
Ft
32°C
18°C
Ft
Ft
32°C
18°C
08. 14.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
08. 14.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
belarusz orosz-ukrán háború ukrajna oroszország

Civileket cserélt Oroszország és Ukrajna Belaruszban

2026. augusztus 13. 18:32

Katonák holttesteit is kicserélték.

2026. augusztus 13. 18:32
null

Civil állampolgárokat cserélt egymással Oroszország és Ukrajna Belarusz területén – jelenti a belarusz BelTA hírügynökség.

Nyolc állampolgár térhetett vissza Oroszországba, Ukrajna pedig hét állampolgárát kapta vissza a belarusz-ukrán határon található Novaja Guta határátkelőhelynél.

A humanitárius missziót a Vöröskereszt oroszországi és belarusz delegációja kísérte.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Kicserélték továbbá katonáik maradványait is. Oroszország 261 holttestet adott át Ukrajna számára, Ukrajna Oroszországnak 24-et. Hadifoglyokat a felek legutóbb idén június 26-án cseréltek, mindkét oldalról 160-160 főt.

Nyitókép: FADEL SENNA / AFP

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!