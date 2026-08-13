A Mátrix társrendezője szerint a transznemű szereplőgárda miatt nem sikerült finanszírozást szereznie új filmjéhez

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A disztópikus politikai thriller két „transznemű nőről” szól, akik egy olyan bűncselekménnnyel kapcsolatban nyomoznak, amely a kormány legfelsőbb szintjeiig vezet.
A Mátrix társrendezője, Lilly Wachowski azt állítja, hogy nem talál hollywoodi befektetőt legújabb projektjéhez, a The Hunted című, körülbelül 10 millió dolláros költségvetésű thrillerhez – írja a Washington Times a Variety alapján.
Wachowski (korábban Laurence „Larry” Wachowski néven volt ismert), aki a szintén „transznemű” testvérével, Lanával (korábban Andy Wachowski) közösen rendezte a Mátrix filmeket,
azt állítja, nem tud finanszírozást szerezni a filmhez, mert minden főszerepet transznemű színész játszik.
A KCRW The Business című podcastjában úgy fogalmazott: „Tényleg nem akarják megcsinálni, mert a szereplőgárda teljes egészében transzneműekből áll.”
A rendező a The Hunted forgatókönyvét partnere, Mickey Ray Mahoney közreműködésével írta. A disztópikus politikai thriller két „transznemű nőről” szól, akik egy olyan bűncselekménnnyel kapcsolatban nyomoznak, amely a kormány legfelsőbb szintjeiig vezet. Wachowski úgy írta le a forgatókönyvírás folyamatát, mint a „transznemű” amerikaiakat érintő jelenlegi politikai helyzet miatti frusztrációinak érzelmi levezetését.
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