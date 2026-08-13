A Mátrix társrendezője szerint a transznemű szereplőgárda miatt nem sikerült finanszírozást szereznie új filmjéhez

A Mátrix társrendezője, Lilly Wachowski azt állítja, hogy nem talál hollywoodi befektetőt legújabb projektjéhez, a The Hunted című, körülbelül 10 millió dolláros költségvetésű thrillerhez – írja a Washington Times a Variety alapján.

Wachowski (korábban Laurence „Larry” Wachowski néven volt ismert), aki a szintén „transznemű” testvérével, Lanával (korábban Andy Wachowski) közösen rendezte a Mátrix filmeket,