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mátrix lilly wachowski transznemű

A Mátrix társrendezője szerint a transznemű szereplőgárda miatt nem sikerült finanszírozást szereznie új filmjéhez

2026. augusztus 13. 16:49

A disztópikus politikai thriller két „transznemű nőről” szól, akik egy olyan bűncselekménnnyel kapcsolatban nyomoznak, amely a kormány legfelsőbb szintjeiig vezet.

2026. augusztus 13. 16:49
Mátrix

A Mátrix társrendezője, Lilly Wachowski azt állítja, hogy nem talál hollywoodi befektetőt legújabb projektjéhez, a The Hunted című, körülbelül 10 millió dolláros költségvetésű thrillerhez – írja a Washington Times a Variety alapján.

Wachowski (korábban Laurence „Larry” Wachowski néven volt ismert), aki a szintén „transznemű” testvérével, Lanával (korábban Andy Wachowski) közösen rendezte a Mátrix filmeket, 

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azt állítja, nem tud finanszírozást szerezni a filmhez, mert minden főszerepet transznemű színész játszik. 

A KCRW The Business című podcastjában úgy fogalmazott: „Tényleg nem akarják megcsinálni, mert a szereplőgárda teljes egészében transzneműekből áll.”

A rendező a The Hunted forgatókönyvét partnere, Mickey Ray Mahoney közreműködésével írta. A disztópikus politikai thriller két „transznemű nőről” szól, akik egy olyan bűncselekménnnyel kapcsolatban nyomoznak, amely a kormány legfelsőbb szintjeiig vezet. Wachowski úgy írta le a forgatókönyvírás folyamatát, mint a „transznemű” amerikaiakat érintő jelenlegi politikai helyzet miatti frusztrációinak érzelmi levezetését.

Nyitókép forrása: Pixabay
 

 

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Összesen 53 komment

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elfújta az ellenszél
2026. augusztus 14. 10:10
A Matrixban már a virtuális világ képzelete vette át az irányítást a rögvalóság felett. Aki ennyire elszakad a realitástól, annak simán belefér a nemváltoztatás a lehetőségek közé. Egy gombnyomással lehet valaki más nemű, és ha a gendert vesszük alapul, akkor ez már nem két, hanem legalább 100 különböző nemet jelent. Szellemi narkó ez az egész.
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salátás
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2026. augusztus 14. 09:23 Szerkesztve
a transzok nem dobják össze a pézt? vagy az lmbtq lobbi?
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Hangillat
•••
2026. augusztus 14. 09:14 Szerkesztve
A hollywoodi túl sok transzneműség a heteroneműség filmbeli feleslegessé tételének valóságos hiányát jelzi. A dollár transznemtelen.
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Csubszi
2026. augusztus 14. 07:57
Bolond. Már egy Mátrixot is megbecstelenítenének!
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