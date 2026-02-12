Ft
Ft
12°C
6°C
Ft
Ft
12°C
6°C
02. 12.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 12.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
gyilkosság lövöldözés Kanada transznemű

A transznemű elkövető…

2026. február 12. 15:46

Vagyis pszichésen nem normális, aberrált. Ez a lényeg. És ebbe megint belehalt nyolc ártatlan ember, 25 pedig kórházban.

2026. február 12. 15:46
null
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„Eredetileg még szerepelt a transznemű az Index cikkében, de hamar eltüntették. Nyilván odaszólt valami érzékenyítésen átesett idióta korunk hőse…

De mindegy is. Transznemű. Vagyis pszichésen nem normális, aberrált. Ez a lényeg. És ebbe megint belehalt nyolc ártatlan ember, 25 pedig kórházban.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyurcsánytól tanultak: így jelentené be a Tisza, hogy megszűnik a rezsicsökkentés, elveszik a 13. és 14. havi nyugdíjat

Gyurcsánytól tanultak: így jelentené be a Tisza, hogy megszűnik a rezsicsökkentés, elveszik a 13. és 14. havi nyugdíjat
Tovább a cikkhezchevron

Transznemű. Milyen jó, hogy ez is ki lett találva, és a népszerűsítése is szép »eredményeket« ért el.

Milyen jó, hogy az abnormálisoké, idiótáké, aberráltaké lesz szép lassan a világ.

Ha hagyjuk…”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Eagle Vision Agency / AFP

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
elmkov
2026. február 12. 17:56
A kanadai média is úgy járt el mint a 444. Ugyanaz a neo-liberális felfogás, ami élteti a gendert, a zölditéssel tönkreteszi a gazdaságot, támogatja a háború folytatását, média diktatúrát gyakorol amióta liberális kormány van, jelenleg is. És most krokodil könnyeket ejtenek, és persze ők nem felelőssek, hogyis lennének.
Válasz erre
0
0
pctroll
2026. február 12. 17:56
Nincs olyan pszichiáter, aki ne minősítené orvosi esetnek az olyan mértékű elmebajt, amikor valaki levágatja a péniszét vagy melleit mert ‘rossz testbe’ született. Ezeket pszichiátrián kell kezelni, nem a sebészeten vagdosni.
Válasz erre
0
0
Majdmegmondom
2026. február 12. 17:43
Régen ezeket eunuchnak hívták, bár nem maguktól lettek azok, de nem volt dicsőség. Ma sem az. Egyszer ez a divat is elmúlik... És nem érdekel, hogy mi lesz velük...
Válasz erre
0
0
canadian-deplorable
•••
2026. február 12. 16:37 Szerkesztve
A libtard kanadai kormány természetesen nem a fiatalságra erőltetett transz elmebetegséget okolja, hanem a lőfegyvert. Most dörzsölik a kezeiket. Megint lett egy jó ürügy még több megszorításra. A liberális kormány már betiltotta a lőfegyverek kb 90%-át azzal, hogy azok katonai, háborúba való lőfegyverek. Aztán szóltak Ukrajnának, hogy átadják nekik ezeket a fegyvereket. Ukrajna visszaszólt, hogy nem kellenek nekik vadászpuskák, 22-es kaliberű "pea shooter"-ek, meg hasonlók. Az egész országban a rendőrségek túlnyomó többsége bejelentette, hogy nem hajlandók részt venni a betiltott fegyverek behajtásában. Jobb dolguk is akad, mint hogy békés, törvénytisztelő fegyver tulajdonosokat, pl farmereket, vadászokat, olimpiai céllövőket vegzáljanak. A betiltott fegyverek listáján még légpuskák is szerepelnek. Már nagyon kéne megszabadulni ettől a libtard csürhétől, de a városokat ellepő "új kanadaiak" imádják és folyton visszaválasztják őket.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!