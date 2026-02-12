„A Magyarországot ért ukrán katonai fenyegetés NATO-szintű kérdéssé válhat” – a szakértő szerint a tűzzel játszik Ukrajna

Az Ukrajnából érkező kemény hangvételű megszólalások közül különösen nagy visszhangot váltott ki Jevhen Karasz kijelentése , aki az ukrán hadsereg őrnagya, és a neonáci szellemiségű C14 csoport vezetőjeként ismert szereplő. Karasz korábban Volodimir Zelenszkij elnöktől is kapott kitüntetést.

Egy, a Mandiner birtokába jutott videófelvételen egy kerekasztal-beszélgetésen arról értekezett, hogy szerinte Oroszország csak ideiglenes ellensége Ukrajnának, mert hamarosan meg fog szűnni, és mohamedán állammá válik. A beszélgetés során Magyarországra és Orbán Viktorra terelte a szót, és így fogalmazott: