Ez most a reális forgatókönyv: így ér véget a Fidesz és a Tisza versenyfutása áprilisban

Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: így áll most a Fidesz és a Tisza Párt
Továbbra is zajlik a közvélemény-kutatások „háborúja”, utánajártunk, mekkora a valós különbség a Fidesz és a Tisza között.
Amíg a győztes párt kormányt alakít, a vesztes legfeljebb egy dolgot lehet majd képes felmutatni az elemző szerint.
Az Index újságírója egy tiszás informátorra hivatkozva azt állítja, hogy Magyar Péter nemrég tartott egy eligazítást. Az eseményen a jelölteknek és a politikusoknak le kellett adniuk a mobiltelefonjaikat, majd jött Magyar Péter és elmondta, hogy nem állnak olyan jól, ahogy egyes közvélemény-kutatásokból az kitűnik. 55-60 egyéni választókerületben az ő méréseik szerint a Fidesz vezet. Azt is mondta, hogy botrányra számítanak valamikor március 6-a és 14-e környékén, és ha kijön egy felvétel, akkor azt kell mondani rá, hogy mesterséges intelligencia, de arról is beszélt, hogy vereség esetén ő külföldre megy. Mi történik a Tiszán belül? Mennyire valós forgatókönyv, hogy a Tisza ellenzékbe szorul? A Mesterterv legutóbbi adásából kiderült!
„Közélemény-kutatóként szerintem ez a valódi forgatókönyv, hogy a Tisza nem nyeri meg a 2026-os választást” – fogalmazott kérdésre válaszolva Mráz Ágoston Sámuel. Mint a Nézőpont Intézet vezetője rámutatott: „a kutatásokban egyértelműen az látszik, hogy nem a Tisza fog kormányt alakítani. És ez a cikk azért volt újszerű – sokkal több ilyet kellene olvasnunk – mert arra a kérdésre, hogy ellenzékben mit fog csinálni a Tisza, más eddig nem adott választ.
Ez az első értesülés, amelyik végre azt a kérdést is elkezdi boncolgatni, hogy ha Magyar Péter nem nyer a választáson – ami a valószínűbb forgatókönyv –, akkor Magyar Péter kereket old. Mert retteg attól, hogy a magyar jogállam utoléri, és a mentelmi joga mögé nem tud bújni”
– fejtette ki. „Akkor választania kell, hogy magyar vagy európai parlamenti képviselő lesz-e.
Magyarországon fel lehet függeszteni a mentelmi jogát és a bíróság akár el is ítélheti. Ettől retteg és Európába menne. Szerintem ez nagyon érdekes információ. És mondom még egyszer: ez a reálisabb, hogy ez fog bekövetkezni”
– tette hozzá az elemző.
„Sok Tisza-képviselő lesz egész biztosan a következő országgyűlésben. Biztos, hogy az ellenzéki oldalon egy politikai elitcsere is be fog következni. De azt én a saját számaink alapján határozottan merem állítani, hogy az a sokkal valószínűbb forgatókönyv, hogy a Fidesz ezt a választást megnyeri, és a Tisza legfeljebb azt tudja sikerként felmutatni, hogy a Fidesz kétharmadát megakadályozta. Ezért majd lehet, hogy valahol megdicsérik, de a hatalmat, ami Brüsszelből nézve a legfontosabb, hogy megszerezze a Tisza párt, ez most nem tűnik valószínű forgatókönyvnek” – fejtette ki a Nézőpont Intézet vezetője.
Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP