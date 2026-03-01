Ez most a reális forgatókönyv: így ér véget a Fidesz és a Tisza versenyfutása áprilisban

Az Index újságírója egy tiszás informátorra hivatkozva azt állítja, hogy Magyar Péter nemrég tartott egy eligazítást. Az eseményen a jelölteknek és a politikusoknak le kellett adniuk a mobiltelefonjaikat, majd jött Magyar Péter és elmondta, hogy nem állnak olyan jól, ahogy egyes közvélemény-kutatásokból az kitűnik. 55-60 egyéni választókerületben az ő méréseik szerint a Fidesz vezet. Azt is mondta, hogy botrányra számítanak valamikor március 6-a és 14-e környékén, és ha kijön egy felvétel, akkor azt kell mondani rá, hogy mesterséges intelligencia, de arról is beszélt, hogy vereség esetén ő külföldre megy. Mi történik a Tiszán belül? Mennyire valós forgatókönyv, hogy a Tisza ellenzékbe szorul? A Mesterterv legutóbbi adásából kiderült!

Mráz: A valódi forgatókönyv, hogy a Tisza nem nyeri meg a '26-os választást

„Közélemény-kutatóként szerintem ez a valódi forgatókönyv, hogy a Tisza nem nyeri meg a 2026-os választást” – fogalmazott kérdésre válaszolva Mráz Ágoston Sámuel. Mint a Nézőpont Intézet vezetője rámutatott: „a kutatásokban egyértelműen az látszik, hogy nem a Tisza fog kormányt alakítani. És ez a cikk azért volt újszerű – sokkal több ilyet kellene olvasnunk – mert arra a kérdésre, hogy ellenzékben mit fog csinálni a Tisza, más eddig nem adott választ.