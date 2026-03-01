Mráz Ágoston Sámuel: Igaznak bizonyult a Fidesz régi figyelmeztetése

Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: így áll most a Fidesz és a Tisza Párt
Továbbra is zajlik a közvélemény-kutatások „háborúja”, utánajártunk, mekkora a valós különbség a Fidesz és a Tisza között.
Az iráni rezsim elleni amerikai–izraeli légicsapás azt bizonyítja, hogy igaz a Fidesz régi figyelmeztetése: a veszélyek korában élünk – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet igazgatója.
Eseménydús napokon vagyunk túl és a java még csak most következik – írja Facebook-oldalán Mráz Ágoston Sámuel, aki hangsúlyozza: a Közel-Kelet távol van tőlünk ugyan, de „az ukrán kormányzat zsarolása a Barátság kőolajvezeték elzárásával a fenyegetettség érzését mégis közel hozza”.
Az elemző rávilágít: Magyar Péter a kampányát egyre inkább az akkugyárakra fókuszálja – akárcsak az egykori Momentum –, ezzel szemben Orbán Viktor biztonságot, stabilitást és a háborúkból való kimaradást ígéri a „biztos választás” jelszavával.
A magyar választás nemzetközi kontextusa egyre inkább a háborúk, a fenyegetések és a veszélyes világ képe,
ilyen helyzetben a stabilitás iránti vágy is megnő” – emeli ki Mráz, aki szerint Orbán „alighanem” előrelátóbban határozta meg kampányának mondanivalóját.
A kormányfő most szombati, esztergomi beszédéből is idéz posztjában a Nézőpont igazgatója: „Lelkileg olyan erős győzelemre van szükség, hogy utána nagyon gyorsan helyre tudjuk, helyre tudjam állítani a nemzeti egységet” a háborúból való kimaradás célja mellett.
Az elemző úgy látja: Orbán
egyrészt helyesen hangsúlyozta, hogy a társadalmi megosztottság kockázatos a nagy döntések idején, másrészt fontos, hogy a választások utáni kormányfői terveiről is beszélt.
A „balliberális tudatiparban” szerinte „sokan akarják ma elhitetni, hogy a Tisza Párt választási győzelme automatikus”, a Fidesznek ezért az az érdeke, hogy megüzenje:
készül a kormányzás folytatására,
nem április 12-éig lát, hanem 2030-ig és azon túlra is.
A Nézőpont Intézet friss közvélemény-kutatásának eredményeire utalva felhívja a figyelmet arra, hogy
a Fidesz nyerheti meg a választásokat
– legvalószínűbb listás eredménye 45 százalék lenne, ha most tartanák a választásokat.
A 20 százalékos Tisza-előnyről szóló közlemények furcsaságait Mráz Ágoston Sámuel itt mutatta be korábban.
Az elemző posztjában rávilágít, hogy a magyar választási rendszerben legalább 71 választókerületben kell – 500 érvényes helybeli aláírásával – jelöltet állítani ahhoz, hogy egy pártnak lehessen országos listája is.
Ismert, hogy a szükséges aláírásokat először a Fidesz, aztán természetesen a Tisza is összegyűjtötte és leadta. Van azonban egy nagy különbség: a kormánypárt az aláírásgyűjtés előtt publikálta az országos listája névsorát, ezzel szemben a Tisza Párt látatlanba gyűjtött szignókat”.
Mráz Ágoston Sámuel szerint a Tisza Párt 38-42 mandátumot az országos listájáról szerezhet majd meg,
de azt, hogy kik lesznek ezen a listán és milyen sorrendben, még a Tisza Párt támogatói sem tudhatják, arról egy személyben Magyar Péter fog dönteni (a 25 fős pártja kongresszusán).
„Vajon mikor veszik észre az ellenzéki választók, hogy túljártak az eszükön, s semmi beleszólásunk nincs abba, kikből áll majd a 2026-tól a parlamentben ülő új ellenzék?” – teszi fel a kérdést posztjában Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet igazgatója.
Nyitókép: Légicsapás füstoszlopa Teherán felett 2026. február 28-án. MTI/AP