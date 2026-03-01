Mráz Ágoston Sámuel: Igaznak bizonyult a Fidesz régi figyelmeztetése

Eseménydús napokon vagyunk túl és a java még csak most következik – írja Facebook-oldalán Mráz Ágoston Sámuel, aki hangsúlyozza: a Közel-Kelet távol van tőlünk ugyan, de „az ukrán kormányzat zsarolása a Barátság kőolajvezeték elzárásával a fenyegetettség érzését mégis közel hozza”.

Az elemző rávilágít: Magyar Péter a kampányát egyre inkább az akkugyárakra fókuszálja – akárcsak az egykori Momentum –, ezzel szemben Orbán Viktor biztonságot, stabilitást és a háborúkból való kimaradást ígéri a „biztos választás” jelszavával.