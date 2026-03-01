Ft
03. 01.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
nézőpont intézet Magyar Péter Mráz Ágoston Sámuel orbán viktor

Mráz Ágoston Sámuel: Igaznak bizonyult a Fidesz régi figyelmeztetése

2026. március 01. 17:02

Az iráni rezsim elleni amerikai–izraeli légicsapás azt bizonyítja, hogy igaz a Fidesz régi figyelmeztetése: a veszélyek korában élünk – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet igazgatója.

null

Eseménydús napokon vagyunk túl és a java még csak most következik – írja Facebook-oldalán Mráz Ágoston Sámuel, aki hangsúlyozza: a Közel-Kelet távol van tőlünk ugyan, de „az ukrán kormányzat zsarolása a Barátság kőolajvezeték elzárásával a fenyegetettség érzését mégis közel hozza”. 

Az elemző rávilágít: Magyar Péter a kampányát egyre inkább az akkugyárakra fókuszálja – akárcsak az egykori Momentum –, ezzel szemben Orbán Viktor biztonságot, stabilitást és a háborúkból való kimaradást ígéri a „biztos választás” jelszavával. 

A magyar választás nemzetközi kontextusa egyre inkább a háborúk, a fenyegetések és a veszélyes világ képe, 

ilyen helyzetben a stabilitás iránti vágy is megnő” – emeli ki Mráz, aki szerint Orbán „alighanem” előrelátóbban határozta meg kampányának mondanivalóját.

A társadalmi megosztottság kockázatos

A kormányfő most szombati, esztergomi beszédéből is idéz posztjában a Nézőpont igazgatója: „Lelkileg olyan erős győzelemre van szükség, hogy utána nagyon gyorsan helyre tudjuk, helyre tudjam állítani a nemzeti egységet” a háborúból való kimaradás célja mellett. 

Az elemző úgy látja: Orbán 

egyrészt helyesen hangsúlyozta, hogy a társadalmi megosztottság kockázatos a nagy döntések idején, másrészt fontos, hogy a választások utáni kormányfői terveiről is beszélt. 

A „balliberális tudatiparban” szerinte „sokan akarják ma elhitetni, hogy a Tisza Párt választási győzelme automatikus”, a Fidesznek ezért az az érdeke, hogy megüzenje: 

készül a kormányzás folytatására,

nem április 12-éig lát, hanem 2030-ig és azon túlra is. 

A Nézőpont Intézet friss közvélemény-kutatásának eredményeire utalva felhívja a figyelmet arra, hogy 

a Fidesz nyerheti meg a választásokat 

– legvalószínűbb listás eredménye 45 százalék lenne, ha most tartanák a választásokat. 

A 20 százalékos Tisza-előnyről szóló közlemények furcsaságait Mráz Ágoston Sámuel itt mutatta be korábban.

A Tisza Párt beszédes hallgatása

Az elemző posztjában rávilágít, hogy a magyar választási rendszerben legalább 71 választókerületben kell – 500 érvényes helybeli aláírásával – jelöltet állítani ahhoz, hogy egy pártnak lehessen országos listája is. 

Ismert, hogy a szükséges aláírásokat először a Fidesz, aztán természetesen a Tisza is összegyűjtötte és leadta. Van azonban egy nagy különbség: a kormánypárt az aláírásgyűjtés előtt publikálta az országos listája névsorát, ezzel szemben a Tisza Párt látatlanba gyűjtött szignókat”. 

Mráz Ágoston Sámuel szerint a Tisza Párt 38-42 mandátumot az országos listájáról szerezhet majd meg, 

de azt, hogy kik lesznek ezen a listán és milyen sorrendben, még a Tisza Párt támogatói sem tudhatják, arról egy személyben Magyar Péter fog dönteni (a 25 fős pártja kongresszusán). 

„Vajon mikor veszik észre az ellenzéki választók, hogy túljártak az eszükön, s semmi beleszólásunk nincs abba, kikből áll majd a 2026-tól a parlamentben ülő új ellenzék?” – teszi fel a kérdést posztjában Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet igazgatója.

Nyitókép: Légicsapás füstoszlopa Teherán felett 2026. február 28-án. MTI/AP

 

