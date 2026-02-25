Megjelent a legújabb kutatás, és mindent borított: így áll most a Fidesz és a Tisza versenyfutása

Nagyot nevetett Orbán Viktor a Medián kutatásán, majd két szóval semmisítette meg az intézet vezetőjét
Zseniális megjegyzést tett a kormányfő.
A Nézőpont Intézet közölte a legújabb adatokat.
A Nézőpont Intézet legfrissebb, a hivatalos kampányidőszak kezdetét követően készített felmérése szerint továbbra sem történt érdemi változás a pártversenyben. Egy most vasárnapi, országgyűlési választás eredményeit modellező számítás szerint
a Fidesz–KDNP listája 45 százalékot érne el, míg a Tisza Párt 40 százalékos támogatottságra számíthatna.
A kutatás alapján a kormánypárt előnye a Tisza Párttal szemben változatlanul jelentős. Az elmúlt hetek eseményei, így a gödi akkumulátorgyár ügye vagy Magyar Péter „kábítószergyanús anyaggal” kapcsolatos botránya sem mozdította meg az erőviszonyokat.
Érdekes fejlemény azonban, hogy a Mi Hazánk Mozgalom minimálisan, de növelni tudta támogatottságát: legvalószínűbb listás eredménye 8 százalék lenne, ami az eddig mért legmagasabb érték. A többi ellenzéki párt egyelőre a küszöb alatt áll, de a bejutás lehetősége egyikük számára sem teljesen kizárt. A Demokratikus Koalíció most vasárnapi listás eredménye 3 százalék, míg a Kétfarkú Kutya Párt 4 százalékon áll, kis mértékben javítva előző, két héttel korábbi adataikon.
Összességében a felmérés alapján a pártpreferenciák stabilnak mondhatók, és a Fidesz–KDNP fölénye a legvalószínűbb választási forgatókönyv szerint továbbra is egyértelmű.
Ezt is ajánljuk a témában
Zseniális megjegyzést tett a kormányfő.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos