Hírek
Vélemények
Hetilap
nézőpont intézet tisza párt felmérés fidesz

Megjelent a legújabb kutatás, és mindent borított: így áll most a Fidesz és a Tisza versenyfutása

2026. február 25. 13:50

A Nézőpont Intézet közölte a legújabb adatokat.

2026. február 25. 13:50
null

A Nézőpont Intézet legfrissebb, a hivatalos kampányidőszak kezdetét követően készített felmérése szerint továbbra sem történt érdemi változás a pártversenyben. Egy most vasárnapi, országgyűlési választás eredményeit modellező számítás szerint 

a Fidesz–KDNP listája 45 százalékot érne el, míg a Tisza Párt 40 százalékos támogatottságra számíthatna.

A kutatás alapján a kormánypárt előnye a Tisza Párttal szemben változatlanul jelentős. Az elmúlt hetek eseményei, így a gödi akkumulátorgyár ügye vagy Magyar Péter „kábítószergyanús anyaggal” kapcsolatos botránya sem mozdította meg az erőviszonyokat.

Érdekes fejlemény azonban, hogy a Mi Hazánk Mozgalom minimálisan, de növelni tudta támogatottságát: legvalószínűbb listás eredménye 8 százalék lenne, ami az eddig mért legmagasabb érték. A többi ellenzéki párt egyelőre a küszöb alatt áll, de a bejutás lehetősége egyikük számára sem teljesen kizárt. A Demokratikus Koalíció most vasárnapi listás eredménye 3 százalék, míg a Kétfarkú Kutya Párt 4 százalékon áll, kis mértékben javítva előző, két héttel korábbi adataikon.

Összességében a felmérés alapján a pártpreferenciák stabilnak mondhatók, és a Fidesz–KDNP fölénye a legvalószínűbb választási forgatókönyv szerint továbbra is egyértelmű.

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

 

Töki
2026. február 25. 15:05
Lesz még 50% felett IS a FIDESZ!!!
totumfaktum-2
2026. február 25. 15:03
Tévedtél. Azt állítottad, hogy most kezdtél alkalmazni korábban nem, mert ezzel fedik a tisza szerinted létező vezetését. Téves volt az állítás mert négy éve is ezt alkalmazták, és téves a téves állításból levont következtetés is. Ennyi.
Bufon111
2026. február 25. 14:59
nem, nem tévedek, most néztem meg a nézőpont honlapján a kutatásaikat. Valójában nincs ellentmondás, mert a választás közeledtével a legvalószínűbb listás eredmény adhatja a legpontosabb becslést, de 2 választás között, (mondjuk félúton ezt nem alkalmazzák, mert minek), ahol csak a preferencia alakulása érdekes, ott a kutatók szimplán csak közlik a biztos pártválasztók preferenciáját és kalap. Én csak erre az ellentmondásra céloztam, hogy teljesen váratlanul átálltak, sztem egyébként akkor, amikor a TISZA elkezdett népszerűbb lenni. Ennyi volt csak a mondásaom
totumfaktum-2
2026. február 25. 14:54
Bufon Nézőpont Intézet Akár három hónapon belül is sor kerülhet a 2022-es országgyűlési választásra. Innentől kezdve a Nézőpont Intézet a pártpreferencia-kutatását választási listás eredmény becslésévé bővíti. Így minden, magát aktívnak mondó választópolgár bevallott és beazonosítható pártválasztását figyelembe vesszük. Ezzel a módszertannal meghatározható az egyes pártok listájának „elkötelezett” és „bizonytalan” preferenciájú, de részvételüket biztosra ígérő szavazói is. Külön figyelmet szenteltünk a kisebb, de egy százalék feletti pártoknak, amelyek szavazói lehet, hogy az egyéni választókörzetben máshogy szavaznak majd, mint a pártlisták esetében, ahol kedvenc pártjuk bejutása a tét. Az eredménybecslés a „legvalószínűbb hazai listás eredmény” előrejelzésére alkalmas, de nem a választás végeredményének megjövendölésére. 2022. január 10. Senki nem néz hülyének. Ez egy szakmailag korrekt módon kidolgozott módszer.
