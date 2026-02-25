Megjelent a legújabb kutatás, és mindent borított: így áll most a Fidesz és a Tisza versenyfutása

A Nézőpont Intézet legfrissebb, a hivatalos kampányidőszak kezdetét követően készített felmérése szerint továbbra sem történt érdemi változás a pártversenyben. Egy most vasárnapi, országgyűlési választás eredményeit modellező számítás szerint

a Fidesz–KDNP listája 45 százalékot érne el, míg a Tisza Párt 40 százalékos támogatottságra számíthatna.

A kutatás alapján a kormánypárt előnye a Tisza Párttal szemben változatlanul jelentős. Az elmúlt hetek eseményei, így a gödi akkumulátorgyár ügye vagy Magyar Péter „kábítószergyanús anyaggal” kapcsolatos botránya sem mozdította meg az erőviszonyokat.