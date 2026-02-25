Ft
medián hann endre kutatás orbán viktor

Nagyot nevetett Orbán Viktor a Medián kutatásán, majd két szóval semmisítette meg az intézet vezetőjét

2026. február 25. 12:49

Zseniális megjegyzést tett a kormányfő.

2026. február 25. 12:49
null

Ahogy arról beszámoltunk, a Medián szerint február végére húsz százalékra nőtt a Tisza előnye a Fidesszel szemben. A közvélemény-kutatást Orbán Viktor sem hagyta szó nélkül, és ironikus megjegyzést tett az intézet vezetőjére. 

„Legjobb humorista: Hann Endre”

– olvasható a kormányfő Facebook-oldalára feltöltött képen. „Gratulálunk, ebben a tiszás mezőnyben nem kis teljesítmény!” – tette hozzá Orbán Viktor.

Nyitókép: Facebook/Orbán Viktor

 

cinkegolyó
•••
2026. február 25. 14:35 Szerkesztve
Orbán Viktornak jó a humora is, amellett, hogy ő a "Fidesz naprendszerében a Nap"-mondta Petya. Íme, "Magyar" Péter szerelmi vallomása a Partizánban: facebook.com/reel/811739038026971 "Én fideszes szavazóként belegondolok, és szerintem érdemes több jobboldali embernek is belegondolni, hogy jelenleg van a miniszterelnök, ami ugye a Fidesz naprendszerében a nap. A miniszterelnököt én becsülöm. Leültünk, leültünk vele beszélni. Hát nem négyszemközt, de ha bárki leülne vele, rögtön meggyőzné mindenről, mert a magyar politikai életben nincs ilyen felkészültségű és ilyen gondolkodású és ilyen olvasott és ilyen nem tudom, milyen ember."
Válasz erre
2
0
iimre
•••
2026. február 25. 14:28 Szerkesztve
"nuevoreynuevaley 2026. február 25. 13:50 Nem oszinte a mosolya A mandis kepszerkeszto mar tudja, azonban az atallassal elkesett" Mi van, rüszü, Romániában/Ukrajnában nincs magyar ékezet? :DDD
Válasz erre
5
0
catalina11
2026. február 25. 14:26
Sróf 2026. február 25. 14:06 • Szerkesztve Petro Madjar a piacon: - Üdvözlöm, 15 deka százalékot szeretnék kérni. Hann Endre: - 20 lett, maradhat?" egye fene, legyen 25!
Válasz erre
6
0
iimre
2026. február 25. 14:25
"krokodilgenya 2026. február 25. 13:17 Magyar Péter azért bánt másokat mert őt is bántották. Vagy ahogy az ángílus mondja "Hurt people hurt people" sértett ember sért meg másokat" Szükségtelen ezt érzelmekre kihegyezni. Szerintem a Poloska egyszerűen csak fogyatékos, szabd szemmel is jól látható klinikai eset — és ez nem vicc, nem is túlzás…
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!