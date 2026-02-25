Nagyot nevetett Orbán Viktor a Medián kutatásán, majd két szóval semmisítette meg az intézet vezetőjét

Ahogy arról beszámoltunk, a Medián szerint február végére húsz százalékra nőtt a Tisza előnye a Fidesszel szemben. A közvélemény-kutatást Orbán Viktor sem hagyta szó nélkül, és ironikus megjegyzést tett az intézet vezetőjére.

„Legjobb humorista: Hann Endre”

– olvasható a kormányfő Facebook-oldalára feltöltött képen. „Gratulálunk, ebben a tiszás mezőnyben nem kis teljesítmény!” – tette hozzá Orbán Viktor.