Nagyot nevetett Orbán Viktor a Medián kutatásán, majd két szóval semmisítette meg az intézet vezetőjét

Zelenszkij már rágja a körmeit: rendkívüli döntést jelentett be Orbán Viktor, készülhetnek a magyar katonák (VIDEÓ)
„Magyarországot nem lehet zsarolni!” – hangsúlyozta a kormányfő.
Zseniális megjegyzést tett a kormányfő.
Ahogy arról beszámoltunk, a Medián szerint február végére húsz százalékra nőtt a Tisza előnye a Fidesszel szemben. A közvélemény-kutatást Orbán Viktor sem hagyta szó nélkül, és ironikus megjegyzést tett az intézet vezetőjére.
„Legjobb humorista: Hann Endre”
– olvasható a kormányfő Facebook-oldalára feltöltött képen. „Gratulálunk, ebben a tiszás mezőnyben nem kis teljesítmény!” – tette hozzá Orbán Viktor.
Ezt is ajánljuk a témában
„Magyarországot nem lehet zsarolni!” – hangsúlyozta a kormányfő.
Nyitókép: Facebook/Orbán Viktor