03. 17.
kedd
bayer show bayer zsolt orbán viktor

Orbán Viktor: Lezárult a globalista liberális korszak és a nemzetek korszaka jön

2026. március 17. 21:02

A miniszterelnök volt a Bayer Show rendkívüli adásának vendége.

2026. március 17. 21:02
null

Fantasztikus tömeget lehetett látni, a tömeg különleges energiaszintet adott. Győzelemre készülő, lelkileg erős közösség vett részt a békemeneten és a Jóisten is velünk volt. Minden együtt volt, hogy egy erőt adó felemelő közös élményünk volt – értékelte Orbán Viktor a vasárnapi Békemenetet. 

A miniszterelnök a Bayer Show rendkívüli adásában felsorolta az elmúlt időszakban a nyugati világban történt tragédiákat. „Biztos vagyok benne, hogy lezárult a globalista liberális korszak és a nemzetek korszaka jön, az elmúlt időszak szülési fájdalmai után” – emelte ki a miniszterelnök.

A világnak az a rendje, ami eddig volt, nem működőképes többé. Magyarország és más kis nemzetek keresik a helyüket, békésen, minimalizálva a kockázatokat.

A kevésbé szerencsések pedig belesodródnak a konfliktusokba. Cél, hogy az új korszakot erősebben kezdjük, nem legatyásodva, válságokkal, hanem egy terv szerint haladva, bizakodva abban, hogy jobb lesz.

Nem beszállni, izolálni és megakadályozni a konfliktust, két szláv nép testvérháborúját – így kellett volna reagálni az orosz-ukrán háborúra a miniszterelnök szerint. De nem így történt, a Nyugat a háborút választotta, amelynek következménye a menetelés volt a háborúba az Egyesült Államok vezetésével. Fontos változás volt, hogy Donald Trump lett az amerikai elnök, aki vissza akart térni a 2022-es kiindulóponthoz azzal a céllal, hogy lezárja a konfliktust. 

A háború három kutyája

Európa úgy döntött, folytatni kell a háborút. A háború kutyái közül a fegyvergyárak ugatnak a leghangosabban. Itt ugatnak a nagy energiacégek is, amelyek az olcsó orosz olajat ki akarják tolni Európából és Magyarországról. A Shell ennek a legnagyobb szereplője, keresi a helyi embereit. Nem véletlen, hogy a magyar ellenzék egyik jelöltje a Shell volt vezetője. A háború harmadik kutyája a bankok. Megjelennek a hadikölcsönök, amit ha nem fizetnek vissza, adósrabszolgaként tekintenek az országra.

Ez a három szereplő tehát a háború legnagyobb támogatói, de Magyarországon nem járnak sikerrel, 

kirugdosom őket az ajtón!

A Mol Magyarország energiacége, nem lehet tönkretenni – tette világossá a kormányfő. A háború kutyáinak nem engedem, hogy a magyar közéletnek egyetlen sarkát is elfoglalják. A magyar kormány, nemzeti patrióta kormány tud nemet mondani, más nemzeteknek ez nem sikerül.

A liberális sajtó markába kerültek a háború oldalára a németek

Bayer Zsolt felvetette, hogy három német ember áll a leghangosabban a háború mellé. Idézte Manfred Webert, aki korábban arról beszélt, az álma, hogy európai katonák menjenek Ukrajnába. A második világháború után pedig a világ egyik legnyugodtabb, legirigyeltebb országa lett. Miért akarják legyőzni még mindig az oroszokat?

Van kevésbé látványos, de ugyanilyen talányos dolog is – válaszolta meg a műsorvezető kérdését Orbán Viktor. Kiemelte: a német ipar a szemünk láttára épül le, a német autó a harmadvonalba szorul vissza. A történelmi kudarcok és sikerek tanulságait, hagyják az eredményeket tönkre tenni.

„Ott ültem Sholtz kancellár mellett, ahol az orosz energia és a háborús szerepvállalás először került elő. Az akkori német kancellár velünk értett egyet, akkor még fegyvert nem is akart adni. Az orosz energiát pedig a német tragédiának nevezte. Erre a német liberális sajtó leszedte róla a keresztvizet. Majd két hét múlva is ott ültem a kancellár mellett, akkor már az élére állt Németország és az orosz energiáról való leválásnak is. A liberális sajtóból óriási dicséretet kapott Sholtz” – emlékezett vissza a kormányfő.

Ezért változott meg a kormányfő véleménye az EU-ról

Nekik is élniük kell valamiből, őket is fizeti valaki – fejtette meg Orbán Viktor, miért állhattak az elmebaj mellé a vezető politikusok. Kifejtette: az első, hogy az elmúlt évtizedekben kialakult egy olyan pénzügyi hálózat, NGO-kkal, egyetemi intézetekkel, amelyek a liberális eszméket terjesztő értelmiségnek kényelmet, jó életet és nagy befolyást tettek lehetővé. A második elem, hogy meggyengült az a nézet, hogy a politikának nemzeti keretek között kell működnie. Szerintük a világot olyan bajok fenyegetik, amelyek ellen csak a nemzetek fölött lehet megbirkózni. Ezek mögött a gondok mögött mindig olyan megfejtések sorakoztak fel, 

ezek olyan mély bajok, amiket csak a nemzeteken túlnyúló világkormányzással lehet kezelni. Ezek az értelmiségiek morális alapon a világkormányzás ilyen vagy olyan hívévé szegődtek. Ezért tűnnek fel mindig ők a bajok mögött. Ugyanazok a szerzők 

– részletezte. Zajlik annak a gondolatnak a felépítése, hogy a világ túllépett a nemzeti keretekben való szerveződésen. Nagy világkormányzásra és világbizniszre van szükség, vagyis a pénteket is magasabb szinten kell csatornázni. Egyszóval zajlik a világkormányzásra való átállás. És akik most háborúpártiak, ők is ezeket a nézeteket vallják.

Ami a világpolitikában zajlik, az a nemzetek fölötti hatalmi központok létrehozása, elfogadtatása, működése, vagyis a létező közösségek – család, nemzet, önkormányzat – védelméért folytatott küzdelemmel áll ellentétben. Én is ezt vallom, minden döntést ott hozzunk meg, ahol a baj van. Ezért változott meg a véleményem az Európai Unióról is 

– tette világossá a miniszterelnök.

Új varázsszó: diverzifikáció

Bayer Zsolt felvetette, a Barátság kőolajvezetéket elzárták, az Északi Áramlatot felrobbantották, a Török Áramlatot meg fel akarják robbantani az ukránok. A biztos olcs helyére egy bizonytalan drágát tegyünk és diverzifikációnak nevezzük. Ha sikerül véghezvinni, meddig tudjuk átvészelni?

Orbán Viktor válaszában különválasztotta a gázt és az olajat. Előbbi három irányból jött kelet felől, három vezetéken keresztül. A felrobbantott német vezeték célja Ukrajna kikerülése volt, jött egy Ukrajna felől és a Déli (Török) Áramlat. A német vezeték felrobbantására úgy emlékezett vissza a kormányfő, hogy szürreális élmény volt, várták a kormányfők, hogy mondjon valamit a német kancellár. És semmi, semmit nem mondott. 

Akkor láttam meg, hogy ez nem az a Németország, amit én gondoltam. Ilyet még egy meggyengült európai középhatalom sem nyelne le 

– idézte fel. A Barátság lezárása előtt már Zelenszkij lezárta a gázvezetéket. Már 2016-ban láttuk, hogy kell egy alternatív gázvezeték, ami elkerüli Ukrajnát. Nem vertük nagy dobra a Török Áramlatot, a munka a háttérben folyt. Ma ebből élünk, ha akkor nem csináljuk meg, nincs Magyarországon olcsó gáz.

Veszélyben a déli gázvezeték, folyamatosan azon dolgozunk, hogy megvédjük. 

Olaj nem tud jönni tengeren. Ezt gyökerében belátható időn belül nem tudjuk orvosolni, így csővezetéken tudunk behozni két irányból. A fő cső Ukrajna felől jön, egy mellékcső Horvátország felől. Ha bármelyiket bezárjuk, akkor a kettőből egy lenne. 

Ámulok, hogy büntetlenül lehet olyan primitív dolgot mondani, mint a tiszás Kapitány, aki azt mondja, ha levágjuk az egyik csövet, diverzifikálunk a másikkal. Ez úgy szamárság, ahogy van 

– kritizálta a Shell volt vezetőjét Orbán Viktor. Hozzátette: ha egy cső marad, monopolhelyzet alakul ki. Zelenszkij a Trumppal kötött megállapodásunkat akadályozta meg.

Eddig 22-szer lépett fel zavar, ahogy közeledünk a választásokhoz, most nem sikerül és a delegációinkat sem engedik oda.

A nagytőkétől európai normákkal vettük vissza, ami a miénk

Tarr Zoltán szavaira reagálva – a Mol jövőjéről döntő tervezett tiszás munkacsoportról – a miniszterelnök elmondta, nem véletlen a Mol-ról beszélnek és nem véletlen, hogy Kapitány István a Tiszában van.ű

A nemzetközi politika lényege a pénz, bárhogy is nevezik. Befolyást és ezen keresztül profitot szerezni.

Mi 2010-ben egy nagyon durva politikát vezettünk be, elmondtuk, mit fogunk csinálni, az energiaszektor többsége visszajött magyar kézbe. A bankszektor és a médiaszektor legalább 50 százaléka magyar kézben kell, hogy legyen, de a telekommunikációs szektorban és a kiskereskedelemben is ez a cél, ez még hátra van. Hatalmi gazdasági pozíciókat csoportosítottunk át magunkhoz, tőlük. Nem kommunista módon, hanem az európai normáknak megfelelően. Adtunk, vettünk, fizettünk, s a végén rendbe jöttünk. Ők ezt nem akarták, ezért alig várják, hogy a nemzeti kormánynak vége legyen, egy új kormány pedig visszaadja a pozícióikat.

15 ezer milliárd forintot elvontunk ezektől a szektoroktól és odaadtuk az embereknek. Adómentességre, nyugdíjasoknak, fiataloknak. Ezért vagyunk fentebb, mint amit az ország főbb számai indokolnának.

Van egy határ, amíg a versenyképesség nem zuhan le, de el lehet menni. Annyi terhet rájuk tenni és a közérdekre költeni, ami még nem veszélyezteti a profittermelő képességüket. 

Alig várják, hogy megfojtsanak egy kanál vízben!

Azt nézik, mikor jön egy piacbarát kormány, akitől vissza tudják venni a pénzüket. A nemzetközi kapcsolatoknak a kampányban különleges szerepe van, valójában ez nem külpolitika, hanem belpolitikai, pénzügyi kérdés.

Rosszabbak, mint Gyurcsány

A Tisza Pártról elmondta a kormányfő, rosszabbak, mint Gyurcsány Ferenc, mert már előre meg lettek vásárolva. A volt kormányfőről elmondta, gonosz döntés volt a devizahitelezés, de nem ült benne a nemzetközi nagytőkések zsebébe. A mostaniak az Erstétől, vagy a londoni lobbicégektől születetten ilyenek. 

Ami az országra várna, az a szimpla kifosztása lenne az országnak, nem csak makroszinten, hanem egyenként. Orbán Viktor szerint komolyan kell venni, amikor azt mondják, igazságtalan az édesanyák támogatása. Ki fogják fosztani a magyar embereket, ettől akarom megvédeni az országot – tette világossá a miniszterelnök.

Valóban át akart haladni az ukrán aranykonvoj?

Nem használnám az áthaladás szót, hogy ki is akarták-e vinni, vagy hozták, most vizsgáljuk – mondta a kormányfő az ukrán aranykonvojról. Ráadásul nem csak Nyugatról, de Ukrajnából is hoztak ide pénzt. Miért? – tette fel a kérdést. Alapos, átfogó vizsgálat zajlik.

„Felhívott téged Zelenszkij, hogy ne haragudj, a fenyegetés nem az ukrán állam?” – tette fel a kérdést Bayer. A kormányfő világossá tette, az ukrán államfő fenyegette meg először, utána jöttek a „kutyái”. Nem szabad, hogy befolyásoljon és bizonytalan rezgést okozzon. Ha magyar vagy és az országot kell vezetni, mindig kell bátorság és ravaszság. 

Ezek a fenyegetések nem válhatnak személyes üggyé, másképp a migrációt sem sikerült volna távol tartani. A hatóságoknak pedig mindent meg kell tenniük, hogy biztonságban legyünk.

Bizonytalan igen Európára

Bayer Zsolt végezetül felidézte, a Fidesz alapításakor mindenki elkötelezett volt a Nyugat mellett. Azóta Brüsszel fenyeget, zsarol és csalódást kelt. Érdemes a Nyugat mellett maradnunk?

A Nyugat mellett egy tétova igen a válaszom 

– mondta a miniszterelnök. „Akkor még nem láthattuk, hogy egész Európa olyan lett, mint a vágott virág. Pompázatos, szép, de már semmi köze ahhoz a talajhoz, ahol szárba szökött. Maga sem tudj Európa, mit gondoljon magáról, ez okozza az én bizonytalanságomat is. Próbálom megtudni tőlük, nem jön értelmes válasz, ők is elbizonytalanodtak” – részletezte. A világ megváltozott, Európa ebből a modern korból kiesett. Ma még csak ott tart, hogy a sebeit nyalogatja.

Nem fordíthatunk hátat, az lenne a célunk, hogy együtt gyógyítsuk meg Európát, de ahhoz előbb szembe kell nézni a valósággal. Még nincs Európa ebben az állapotban, mi Közép-Európa sokkal fittebbek vagyunk. Jó lenne, ha a jövőben is együtt maradnánk Nyugat-Európával.

Mi lesz a választásokkal?

A kormányfő az orosz befolyással kapcsolatos narratíva előkészítésével kapcsolatos vádakat szánalmasnak nevezte Orbán Viktor. Visszautasította, hogy behívtuk volna az oroszokat, mi haza szoktuk őket küldeni – emlékeztetett. Mindig felkészült a baloldal 2010 óta, ha nem ő nyer, legyen egy csalás kártya. Csak kétharmados győzelemnél ezzel nem lehetett előhozakodni, komolytalan lett volna.

Én 3 millió szavazatra és kétharmadra hajtok, még ha erre most kicsi is az esély

„De politikailag most ésszerűbb ez a narratíva, de én magabiztos győzelemre számítok. Ehhez nagyon sokat kell dolgozni, eloszlatni a kétségeket, utána mindenki meg fog velünk egyezni. Beleharapni ebbe a kormányba? Ebből eddig csak rosszul jöttek ki. Lehet, hogy ők gazdagabbak, de a magyar modell működőképesebb, mint a brüsszeli. Idetartozik a migráció kérdése. Ma verik a fejüket a falba, hogy nem minket követtek. Ez lesz a háborúval is: miközben otthon gyárakat kell bezárni, közben milliárdokat küldenek Ukrajnába. Ez nem fog menni” – emelte ki a miniszterelnök.

Bízom benne, hogy arra jutnak, jobb lenne a magyarokkal megegyezni, én nem vagyok semmi rossznak elrontója 

– zárta a beszélgetést Orbán Viktor.

Országjáráson a kormányfő

„Olyan kormányt válasszanak, amely kívül tud maradni a háborúból!” – hangsúlyozta kedden, országjárásának második állomásán, Egerben a kormányfő. Heves vármegye székhelyén is nagyot szólt a békemenet. Orbán Viktor beszédében kiemelte, békét akarunk, akkor is ha Brüsszelből és Kijevből nyomást helyeznek ránk! A miniszterelnök hétfőn Kaposváron indította el országjárását, ahol szintén a háborúból való kimaradás fontosságát, a családbarát gazdaságpolitika folytatását és a migránsok országhatáson kívül tartását emelte ki. Mindkét városban óriási tömeg fogadta a miniszterelnököt.

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Ízisz
•••
2026. március 17. 22:42 Szerkesztve
Z. Nyugat és közép - kelet Európa ketté fog válni!!! Ez már egészen biztos... Az életösztön a nyugati emberekben nincs meg, vagy legalábbis nagyon kicsi %-ban... Az meg kevés az életben maradáshoz a muszlim világgal szemben, ahol az őslakosok vannak hátrányos helyzetben... Van egy demográfiai határ, ahonnan már nincs lehetőség a migrációs válság kezelésére, fékezésére... 💯😑❗ Brüsszel nem is akarja!!!💯❗
nuevoreynuevaley
2026. március 17. 22:41
Total demens ez a faszi Persze mit varunk tole, soha nem dolgozott a parlamenten kivul. Mar Mo-n se lehet normalis munkat kapni 2 idegen nyelv aktiv tudasa nelkul, pedig ez a vilag segglika. Egyebkent meg meg elelmiszerbol se vagyunk onellatok. Az EUba integralas hozott nemi prosperitast ide, kulonben ott tartanank mint a szerbek. Sose volt ennel vilagosabb, hogy az europai integraciot melyiteni kell, az eredeti EU alapitok ezt mar el is kezdtek
Picnic Niki
•••
2026. március 17. 22:41 Szerkesztve
Jót röhögök majd, amikor a nacionalisták hajba kapnak, mert mindegyik a szuverenitását, meg a nemzeti érdekét szajkózza, és nem tudnak megállapodni. Ehhez ugyanis mindegyiküknek engednie kellene, sőt, vmelyiküknek v. netán többeknek is, a nagy többség érdekében még rosszul is járnia. Természetesen ezt a többieknek vhogy kompenzálnia kellene, de nem jutnak egyetértésre. Nem kell különösen nagy dologra gondolni, csak vmelyik természeti erőforrás pl. ivóvíz, termőföld, ásványi anyag, stb. véges voltára, és amikor az erősebb az akaratát rákényszeríti a gyengébbre, egyből vége lesz a nagy nacionalista "barátságnak", mert az ellentétek kibékíthetetlenek.
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. március 17. 22:30
Az összes “jó” dolog, ami mostanában történt a világban, mind az ő “nemzeti” elvtársainak köszönhető. 🤡
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!