Orbán Viktor: Lezárult a globalista liberális korszak és a nemzetek korszaka jön

Eddig 22-szer lépett fel zavar, ahogy közeledünk a választásokhoz, most nem sikerül és a delegációinkat sem engedik oda.

A nagytőkétől európai normákkal vettük vissza, ami a miénk

Tarr Zoltán szavaira reagálva – a Mol jövőjéről döntő tervezett tiszás munkacsoportról – a miniszterelnök elmondta, nem véletlen a Mol-ról beszélnek és nem véletlen, hogy Kapitány István a Tiszában van.ű

A nemzetközi politika lényege a pénz, bárhogy is nevezik. Befolyást és ezen keresztül profitot szerezni.

Mi 2010-ben egy nagyon durva politikát vezettünk be, elmondtuk, mit fogunk csinálni, az energiaszektor többsége visszajött magyar kézbe. A bankszektor és a médiaszektor legalább 50 százaléka magyar kézben kell, hogy legyen, de a telekommunikációs szektorban és a kiskereskedelemben is ez a cél, ez még hátra van. Hatalmi gazdasági pozíciókat csoportosítottunk át magunkhoz, tőlük. Nem kommunista módon, hanem az európai normáknak megfelelően. Adtunk, vettünk, fizettünk, s a végén rendbe jöttünk. Ők ezt nem akarták, ezért alig várják, hogy a nemzeti kormánynak vége legyen, egy új kormány pedig visszaadja a pozícióikat.

15 ezer milliárd forintot elvontunk ezektől a szektoroktól és odaadtuk az embereknek. Adómentességre, nyugdíjasoknak, fiataloknak. Ezért vagyunk fentebb, mint amit az ország főbb számai indokolnának.

Van egy határ, amíg a versenyképesség nem zuhan le, de el lehet menni. Annyi terhet rájuk tenni és a közérdekre költeni, ami még nem veszélyezteti a profittermelő képességüket.

Alig várják, hogy megfojtsanak egy kanál vízben!

Azt nézik, mikor jön egy piacbarát kormány, akitől vissza tudják venni a pénzüket. A nemzetközi kapcsolatoknak a kampányban különleges szerepe van, valójában ez nem külpolitika, hanem belpolitikai, pénzügyi kérdés.

Rosszabbak, mint Gyurcsány

A Tisza Pártról elmondta a kormányfő, rosszabbak, mint Gyurcsány Ferenc, mert már előre meg lettek vásárolva. A volt kormányfőről elmondta, gonosz döntés volt a devizahitelezés, de nem ült benne a nemzetközi nagytőkések zsebébe. A mostaniak az Erstétől, vagy a londoni lobbicégektől születetten ilyenek.

Ami az országra várna, az a szimpla kifosztása lenne az országnak, nem csak makroszinten, hanem egyenként. Orbán Viktor szerint komolyan kell venni, amikor azt mondják, igazságtalan az édesanyák támogatása. Ki fogják fosztani a magyar embereket, ettől akarom megvédeni az országot – tette világossá a miniszterelnök.

Valóban át akart haladni az ukrán aranykonvoj?

Nem használnám az áthaladás szót, hogy ki is akarták-e vinni, vagy hozták, most vizsgáljuk – mondta a kormányfő az ukrán aranykonvojról. Ráadásul nem csak Nyugatról, de Ukrajnából is hoztak ide pénzt. Miért? – tette fel a kérdést. Alapos, átfogó vizsgálat zajlik.

„Felhívott téged Zelenszkij, hogy ne haragudj, a fenyegetés nem az ukrán állam?” – tette fel a kérdést Bayer. A kormányfő világossá tette, az ukrán államfő fenyegette meg először, utána jöttek a „kutyái”. Nem szabad, hogy befolyásoljon és bizonytalan rezgést okozzon. Ha magyar vagy és az országot kell vezetni, mindig kell bátorság és ravaszság.

Ezek a fenyegetések nem válhatnak személyes üggyé, másképp a migrációt sem sikerült volna távol tartani. A hatóságoknak pedig mindent meg kell tenniük, hogy biztonságban legyünk.

Bizonytalan igen Európára

Bayer Zsolt végezetül felidézte, a Fidesz alapításakor mindenki elkötelezett volt a Nyugat mellett. Azóta Brüsszel fenyeget, zsarol és csalódást kelt. Érdemes a Nyugat mellett maradnunk?

A Nyugat mellett egy tétova igen a válaszom

– mondta a miniszterelnök. „Akkor még nem láthattuk, hogy egész Európa olyan lett, mint a vágott virág. Pompázatos, szép, de már semmi köze ahhoz a talajhoz, ahol szárba szökött. Maga sem tudj Európa, mit gondoljon magáról, ez okozza az én bizonytalanságomat is. Próbálom megtudni tőlük, nem jön értelmes válasz, ők is elbizonytalanodtak” – részletezte. A világ megváltozott, Európa ebből a modern korból kiesett. Ma még csak ott tart, hogy a sebeit nyalogatja.

Nem fordíthatunk hátat, az lenne a célunk, hogy együtt gyógyítsuk meg Európát, de ahhoz előbb szembe kell nézni a valósággal. Még nincs Európa ebben az állapotban, mi Közép-Európa sokkal fittebbek vagyunk. Jó lenne, ha a jövőben is együtt maradnánk Nyugat-Európával.

Mi lesz a választásokkal?

A kormányfő az orosz befolyással kapcsolatos narratíva előkészítésével kapcsolatos vádakat szánalmasnak nevezte Orbán Viktor. Visszautasította, hogy behívtuk volna az oroszokat, mi haza szoktuk őket küldeni – emlékeztetett. Mindig felkészült a baloldal 2010 óta, ha nem ő nyer, legyen egy csalás kártya. Csak kétharmados győzelemnél ezzel nem lehetett előhozakodni, komolytalan lett volna.

Én 3 millió szavazatra és kétharmadra hajtok, még ha erre most kicsi is az esély

„De politikailag most ésszerűbb ez a narratíva, de én magabiztos győzelemre számítok. Ehhez nagyon sokat kell dolgozni, eloszlatni a kétségeket, utána mindenki meg fog velünk egyezni. Beleharapni ebbe a kormányba? Ebből eddig csak rosszul jöttek ki. Lehet, hogy ők gazdagabbak, de a magyar modell működőképesebb, mint a brüsszeli. Idetartozik a migráció kérdése. Ma verik a fejüket a falba, hogy nem minket követtek. Ez lesz a háborúval is: miközben otthon gyárakat kell bezárni, közben milliárdokat küldenek Ukrajnába. Ez nem fog menni” – emelte ki a miniszterelnök.

Bízom benne, hogy arra jutnak, jobb lenne a magyarokkal megegyezni, én nem vagyok semmi rossznak elrontója

– zárta a beszélgetést Orbán Viktor.

Országjáráson a kormányfő

„Olyan kormányt válasszanak, amely kívül tud maradni a háborúból!” – hangsúlyozta kedden, országjárásának második állomásán, Egerben a kormányfő. Heves vármegye székhelyén is nagyot szólt a békemenet. Orbán Viktor beszédében kiemelte, békét akarunk, akkor is ha Brüsszelből és Kijevből nyomást helyeznek ránk! A miniszterelnök hétfőn Kaposváron indította el országjárását, ahol szintén a háborúból való kimaradás fontosságát, a családbarát gazdaságpolitika folytatását és a migránsok országhatáson kívül tartását emelte ki. Mindkét városban óriási tömeg fogadta a miniszterelnököt.