Orbán Viktor: Lezárult a globalista liberális korszak és a nemzetek korszaka jön
2026. március 17. 21:02
A miniszterelnök volt a Bayer Show rendkívüli adásának vendége.
2026. március 17. 21:02
23 p
9
4
16
Mentés
Fantasztikus tömeget lehetett látni, a tömeg különleges energiaszintet adott. Győzelemre készülő, lelkileg erős közösség vett részt a békemeneten és a Jóisten is velünk volt. Minden együtt volt, hogy egy erőt adó felemelő közös élményünk volt – értékelte Orbán Viktor a vasárnapi Békemenetet.
A miniszterelnök a Bayer Show rendkívüli adásában felsorolta az elmúlt időszakban a nyugati világban történt tragédiákat. „Biztos vagyok benne, hogy lezárult a globalista liberális korszak és a nemzetek korszaka jön, az elmúlt időszak szülési fájdalmai után” – emelte ki a miniszterelnök.
A világnak az a rendje, ami eddig volt, nem működőképes többé. Magyarország és más kis nemzetek keresik a helyüket, békésen, minimalizálva a kockázatokat.
A kevésbé szerencsések pedig belesodródnak a konfliktusokba. Cél, hogy az új korszakot erősebben kezdjük, nem legatyásodva, válságokkal, hanem egy terv szerint haladva, bizakodva abban, hogy jobb lesz.
Nem beszállni, izolálni és megakadályozni a konfliktust, két szláv nép testvérháborúját – így kellett volna reagálni az orosz-ukrán háborúra a miniszterelnök szerint. De nem így történt, a Nyugat a háborút választotta, amelynek következménye a menetelés volt a háborúba az Egyesült Államok vezetésével. Fontos változás volt, hogy Donald Trump lett az amerikai elnök, aki vissza akart térni a 2022-es kiindulóponthoz azzal a céllal, hogy lezárja a konfliktust.
A háború három kutyája
Európa úgy döntött, folytatni kell a háborút. A háború kutyái közül a fegyvergyárak ugatnak a leghangosabban. Itt ugatnak a nagy energiacégek is, amelyek az olcsó orosz olajat ki akarják tolni Európából és Magyarországról. A Shell ennek a legnagyobb szereplője, keresi a helyi embereit. Nem véletlen, hogy a magyar ellenzék egyik jelöltje a Shell volt vezetője. A háború harmadik kutyája a bankok. Megjelennek a hadikölcsönök, amit ha nem fizetnek vissza, adósrabszolgaként tekintenek az országra.
Ez a három szereplő tehát a háború legnagyobb támogatói, de Magyarországon nem járnak sikerrel,
kirugdosom őket az ajtón!
A Mol Magyarország energiacége, nem lehet tönkretenni – tette világossá a kormányfő. A háború kutyáinak nem engedem, hogy a magyar közéletnek egyetlen sarkát is elfoglalják. A magyar kormány, nemzeti patrióta kormány tud nemet mondani, más nemzeteknek ez nem sikerül.
A liberális sajtó markába kerültek a háború oldalára a németek
Bayer Zsolt felvetette, hogy három német ember áll a leghangosabban a háború mellé. Idézte Manfred Webert, aki korábban arról beszélt, az álma, hogy európai katonák menjenek Ukrajnába. A második világháború után pedig a világ egyik legnyugodtabb, legirigyeltebb országa lett. Miért akarják legyőzni még mindig az oroszokat?
Van kevésbé látványos, de ugyanilyen talányos dolog is – válaszolta meg a műsorvezető kérdését Orbán Viktor. Kiemelte: a német ipar a szemünk láttára épül le, a német autó a harmadvonalba szorul vissza. A történelmi kudarcok és sikerek tanulságait, hagyják az eredményeket tönkre tenni.
„Ott ültem Sholtz kancellár mellett, ahol az orosz energia és a háborús szerepvállalás először került elő. Az akkori német kancellár velünk értett egyet, akkor még fegyvert nem is akart adni. Az orosz energiát pedig a német tragédiának nevezte. Erre a német liberális sajtó leszedte róla a keresztvizet. Majd két hét múlva is ott ültem a kancellár mellett, akkor már az élére állt Németország és az orosz energiáról való leválásnak is. A liberális sajtóból óriási dicséretet kapott Sholtz” – emlékezett vissza a kormányfő.
Ezért változott meg a kormányfő véleménye az EU-ról
Nekik is élniük kell valamiből, őket is fizeti valaki – fejtette meg Orbán Viktor, miért állhattak az elmebaj mellé a vezető politikusok. Kifejtette: az első, hogy az elmúlt évtizedekben kialakult egy olyan pénzügyi hálózat, NGO-kkal, egyetemi intézetekkel, amelyek a liberális eszméket terjesztő értelmiségnek kényelmet, jó életet és nagy befolyást tettek lehetővé. A második elem, hogy meggyengült az a nézet, hogy a politikának nemzeti keretek között kell működnie. Szerintük a világot olyan bajok fenyegetik, amelyek ellen csak a nemzetek fölött lehet megbirkózni. Ezek mögött a gondok mögött mindig olyan megfejtések sorakoztak fel,
ezek olyan mély bajok, amiket csak a nemzeteken túlnyúló világkormányzással lehet kezelni. Ezek az értelmiségiek morális alapon a világkormányzás ilyen vagy olyan hívévé szegődtek. Ezért tűnnek fel mindig ők a bajok mögött. Ugyanazok a szerzők
– részletezte. Zajlik annak a gondolatnak a felépítése, hogy a világ túllépett a nemzeti keretekben való szerveződésen. Nagy világkormányzásra és világbizniszre van szükség, vagyis a pénteket is magasabb szinten kell csatornázni. Egyszóval zajlik a világkormányzásra való átállás. És akik most háborúpártiak, ők is ezeket a nézeteket vallják.
Ami a világpolitikában zajlik, az a nemzetek fölötti hatalmi központok létrehozása, elfogadtatása, működése, vagyis a létező közösségek – család, nemzet, önkormányzat – védelméért folytatott küzdelemmel áll ellentétben. Én is ezt vallom, minden döntést ott hozzunk meg, ahol a baj van. Ezért változott meg a véleményem az Európai Unióról is
– tette világossá a miniszterelnök.
Új varázsszó: diverzifikáció
Bayer Zsolt felvetette, a Barátság kőolajvezetéket elzárták, az Északi Áramlatot felrobbantották, a Török Áramlatot meg fel akarják robbantani az ukránok. A biztos olcs helyére egy bizonytalan drágát tegyünk és diverzifikációnak nevezzük. Ha sikerül véghezvinni, meddig tudjuk átvészelni?
Orbán Viktor válaszában különválasztotta a gázt és az olajat. Előbbi három irányból jött kelet felől, három vezetéken keresztül. A felrobbantott német vezeték célja Ukrajna kikerülése volt, jött egy Ukrajna felől és a Déli (Török) Áramlat. A német vezeték felrobbantására úgy emlékezett vissza a kormányfő, hogy szürreális élmény volt, várták a kormányfők, hogy mondjon valamit a német kancellár. És semmi, semmit nem mondott.
Akkor láttam meg, hogy ez nem az a Németország, amit én gondoltam. Ilyet még egy meggyengült európai középhatalom sem nyelne le
– idézte fel. A Barátság lezárása előtt már Zelenszkij lezárta a gázvezetéket. Már 2016-ban láttuk, hogy kell egy alternatív gázvezeték, ami elkerüli Ukrajnát. Nem vertük nagy dobra a Török Áramlatot, a munka a háttérben folyt. Ma ebből élünk, ha akkor nem csináljuk meg, nincs Magyarországon olcsó gáz.
Veszélyben a déli gázvezeték, folyamatosan azon dolgozunk, hogy megvédjük.
Olaj nem tud jönni tengeren. Ezt gyökerében belátható időn belül nem tudjuk orvosolni, így csővezetéken tudunk behozni két irányból. A fő cső Ukrajna felől jön, egy mellékcső Horvátország felől. Ha bármelyiket bezárjuk, akkor a kettőből egy lenne.
Ámulok, hogy büntetlenül lehet olyan primitív dolgot mondani, mint a tiszás Kapitány, aki azt mondja, ha levágjuk az egyik csövet, diverzifikálunk a másikkal. Ez úgy szamárság, ahogy van
– kritizálta a Shell volt vezetőjét Orbán Viktor. Hozzátette: ha egy cső marad, monopolhelyzet alakul ki. Zelenszkij a Trumppal kötött megállapodásunkat akadályozta meg.
Eddig 22-szer lépett fel zavar, ahogy közeledünk a választásokhoz, most nem sikerül és a delegációinkat sem engedik oda.
A nagytőkétől európai normákkal vettük vissza, ami a miénk
Tarr Zoltán szavaira reagálva – a Mol jövőjéről döntő tervezett tiszás munkacsoportról – a miniszterelnök elmondta, nem véletlen a Mol-ról beszélnek és nem véletlen, hogy Kapitány István a Tiszában van.ű
A nemzetközi politika lényege a pénz, bárhogy is nevezik. Befolyást és ezen keresztül profitot szerezni.
Mi 2010-ben egy nagyon durva politikát vezettünk be, elmondtuk, mit fogunk csinálni, az energiaszektor többsége visszajött magyar kézbe. A bankszektor és a médiaszektor legalább 50 százaléka magyar kézben kell, hogy legyen, de a telekommunikációs szektorban és a kiskereskedelemben is ez a cél, ez még hátra van. Hatalmi gazdasági pozíciókat csoportosítottunk át magunkhoz, tőlük. Nem kommunista módon, hanem az európai normáknak megfelelően. Adtunk, vettünk, fizettünk, s a végén rendbe jöttünk. Ők ezt nem akarták, ezért alig várják, hogy a nemzeti kormánynak vége legyen, egy új kormány pedig visszaadja a pozícióikat.
15 ezer milliárd forintot elvontunk ezektől a szektoroktól és odaadtuk az embereknek. Adómentességre, nyugdíjasoknak, fiataloknak. Ezért vagyunk fentebb, mint amit az ország főbb számai indokolnának.
Van egy határ, amíg a versenyképesség nem zuhan le, de el lehet menni. Annyi terhet rájuk tenni és a közérdekre költeni, ami még nem veszélyezteti a profittermelő képességüket.
Alig várják, hogy megfojtsanak egy kanál vízben!
Azt nézik, mikor jön egy piacbarát kormány, akitől vissza tudják venni a pénzüket. A nemzetközi kapcsolatoknak a kampányban különleges szerepe van, valójában ez nem külpolitika, hanem belpolitikai, pénzügyi kérdés.
Rosszabbak, mint Gyurcsány
A Tisza Pártról elmondta a kormányfő, rosszabbak, mint Gyurcsány Ferenc, mert már előre meg lettek vásárolva. A volt kormányfőről elmondta, gonosz döntés volt a devizahitelezés, de nem ült benne a nemzetközi nagytőkések zsebébe. A mostaniak az Erstétől, vagy a londoni lobbicégektől születetten ilyenek.
Ami az országra várna, az a szimpla kifosztása lenne az országnak, nem csak makroszinten, hanem egyenként. Orbán Viktor szerint komolyan kell venni, amikor azt mondják, igazságtalan az édesanyák támogatása. Ki fogják fosztani a magyar embereket, ettől akarom megvédeni az országot – tette világossá a miniszterelnök.
Valóban át akart haladni az ukrán aranykonvoj?
Nem használnám az áthaladás szót, hogy ki is akarták-e vinni, vagy hozták, most vizsgáljuk – mondta a kormányfő az ukrán aranykonvojról. Ráadásul nem csak Nyugatról, de Ukrajnából is hoztak ide pénzt. Miért? – tette fel a kérdést. Alapos, átfogó vizsgálat zajlik.
„Felhívott téged Zelenszkij, hogy ne haragudj, a fenyegetés nem az ukrán állam?” – tette fel a kérdést Bayer. A kormányfő világossá tette, az ukrán államfő fenyegette meg először, utána jöttek a „kutyái”. Nem szabad, hogy befolyásoljon és bizonytalan rezgést okozzon. Ha magyar vagy és az országot kell vezetni, mindig kell bátorság és ravaszság.
Ezek a fenyegetések nem válhatnak személyes üggyé, másképp a migrációt sem sikerült volna távol tartani. A hatóságoknak pedig mindent meg kell tenniük, hogy biztonságban legyünk.
Bizonytalan igen Európára
Bayer Zsolt végezetül felidézte, a Fidesz alapításakor mindenki elkötelezett volt a Nyugat mellett. Azóta Brüsszel fenyeget, zsarol és csalódást kelt. Érdemes a Nyugat mellett maradnunk?
A Nyugat mellett egy tétova igen a válaszom
– mondta a miniszterelnök. „Akkor még nem láthattuk, hogy egész Európa olyan lett, mint a vágott virág. Pompázatos, szép, de már semmi köze ahhoz a talajhoz, ahol szárba szökött. Maga sem tudj Európa, mit gondoljon magáról, ez okozza az én bizonytalanságomat is. Próbálom megtudni tőlük, nem jön értelmes válasz, ők is elbizonytalanodtak” – részletezte. A világ megváltozott, Európa ebből a modern korból kiesett. Ma még csak ott tart, hogy a sebeit nyalogatja.
Nem fordíthatunk hátat, az lenne a célunk, hogy együtt gyógyítsuk meg Európát, de ahhoz előbb szembe kell nézni a valósággal. Még nincs Európa ebben az állapotban, mi Közép-Európa sokkal fittebbek vagyunk. Jó lenne, ha a jövőben is együtt maradnánk Nyugat-Európával.
Mi lesz a választásokkal?
A kormányfő az orosz befolyással kapcsolatos narratíva előkészítésével kapcsolatos vádakat szánalmasnak nevezte Orbán Viktor. Visszautasította, hogy behívtuk volna az oroszokat, mi haza szoktuk őket küldeni – emlékeztetett. Mindig felkészült a baloldal 2010 óta, ha nem ő nyer, legyen egy csalás kártya. Csak kétharmados győzelemnél ezzel nem lehetett előhozakodni, komolytalan lett volna.
Én 3 millió szavazatra és kétharmadra hajtok, még ha erre most kicsi is az esély
„De politikailag most ésszerűbb ez a narratíva, de én magabiztos győzelemre számítok. Ehhez nagyon sokat kell dolgozni, eloszlatni a kétségeket, utána mindenki meg fog velünk egyezni. Beleharapni ebbe a kormányba? Ebből eddig csak rosszul jöttek ki. Lehet, hogy ők gazdagabbak, de a magyar modell működőképesebb, mint a brüsszeli. Idetartozik a migráció kérdése. Ma verik a fejüket a falba, hogy nem minket követtek. Ez lesz a háborúval is: miközben otthon gyárakat kell bezárni, közben milliárdokat küldenek Ukrajnába. Ez nem fog menni” – emelte ki a miniszterelnök.
Bízom benne, hogy arra jutnak, jobb lenne a magyarokkal megegyezni, én nem vagyok semmi rossznak elrontója
– zárta a beszélgetést Orbán Viktor.
Országjáráson a kormányfő
„Olyan kormányt válasszanak, amely kívül tud maradni a háborúból!” – hangsúlyozta kedden, országjárásának második állomásán, Egerben a kormányfő. Heves vármegye székhelyén is nagyot szólt a békemenet. Orbán Viktor beszédében kiemelte, békét akarunk, akkor is ha Brüsszelből és Kijevből nyomást helyeznek ránk! A miniszterelnök hétfőn Kaposváron indította el országjárását, ahol szintén a háborúból való kimaradás fontosságát, a családbarát gazdaságpolitika folytatását és a migránsok országhatáson kívül tartását emelte ki. Mindkét városban óriási tömeg fogadta a miniszterelnököt.