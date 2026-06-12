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pedagógusképzés nemzeti közszolgálati egyetem lannert judit

Lannert Judit megszünteti a Nemzeti Közszolgálati Egyetem pedagógusképzését

2026. június 12. 11:00

„Az álláspontunk világos: a Nemzeti Közszolgálati Egyetem pedagógus-továbbképzési monopóliumát megszüntetjük” – írta az oktatási és gyermekügyi miniszter.

2026. június 12. 11:00
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Felmenő rendszerben kivezeti a kormány a pedagógusképzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről (NKE), valamint megszünteti az intézmény pedagógus-továbbképzési monopóliumát is – közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter pénteken a Facebook-oldalán.

Lannert Judit a pedagógusképzés kivezetését azzal indokolta, hogy az ott nincs a megfelelő intézményi keretben.

Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy azokat a hallgatókat, akik már megkezdték tanulmányaikat, semmilyen hátrány nem éri, számukra biztosítják, hogy képzésüket változatlan feltételek mellett befejezhessék.

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(MTI/Mandiner)

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Összesen 84 komment

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Sorrend:
Burdisgarage
2026. június 12. 13:27
Pedofil tisza!
Válasz erre
0
0
tapir32
2026. június 12. 13:24
Magyar Péter kormánya a tudatlanságához körömszakadtáig ragaszkodó amatőrök gyülekezete. A demagógia nem pótolja a szakmai hozzáértést és egyáltalán nem pótolja a józan észt. Lannert anakronisztikus elképzelései és a globalista, liberálfasiszta ideológiája alkalmatlanná teszi az oktatás irányítására. Intoleráns.
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3
0
madre79
2026. június 12. 13:23
Ezt a nőt meneszteni kell! ASAP!
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3
0
figyellek-4
2026. június 12. 13:17
Ávós képzés indul helyette.
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2
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