Lannert Judit megszünteti a Nemzeti Közszolgálati Egyetem pedagógusképzését

Felmenő rendszerben kivezeti a kormány a pedagógusképzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről (NKE), valamint megszünteti az intézmény pedagógus-továbbképzési monopóliumát is – közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter pénteken a Facebook-oldalán.

Lannert Judit a pedagógusképzés kivezetését azzal indokolta, hogy az ott nincs a megfelelő intézményi keretben.

Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy azokat a hallgatókat, akik már megkezdték tanulmányaikat, semmilyen hátrány nem éri, számukra biztosítják, hogy képzésüket változatlan feltételek mellett befejezhessék.