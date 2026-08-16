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bugac kurultáj – magyar törzsi gyűlést kurultáj

Bugacon dobbant együtt a magyarság szíve – keleti testvérnépekkel ülték meg Kurultájt

2026. augusztus 16. 21:06

Majd 1100 év után is egy úton járunk a hun-türk tudatú népekkel – hangzott el a Kurultáj – Magyar Törzsi Gyűlés seregszemléit követően. A Kárpát-medence legnagyobb hagyományőrző eseményére a perzselő hőség ellenére is több százezren voltak kíváncsiak Bugacon augusztus közepén.

2026. augusztus 16. 21:06
Kurultaj
Krupincza Mariann
Krupincza Mariann

Immár kilencedik alkalommal szervezték meg a Kárpát-medence legnagyobb hagyományőrző rendezvényét, a Kurultáj – Magyar Törzsi Gyűlést, melynek ezúttal is Bugac adott otthont augusztus 14-e és 16-a között.

Forrás: Facebook/Kurultaj

A szombati főnapon – amely egyben Nagyboldogasszony napja is volt – és vasárnap is a legnagyobb várakozás a nomád vonulást és a seregszemlét előzte meg. 

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Mindkét grandiózus esemény felért egy időutazással. 

A lovasok és gyalogosok öltözetükkel és fegyverzetükkel megidézték a honfoglaló ősök és a sztyeppei népek mindennapjait, valamint betekintést engedtek az ezer évvel ezelőtti hadseregek világába, melyet szervezettség és hatékonyság jellemzett.

Bíró András Zsolt, a Kurultáj főszervezője beszédében hangsúlyozta, hogy a hagyományőrzők tábora évről évre csak nő, a magyarság eszméjéért tevő közösség pedig ország határon innen és túl egyre csak erősödik, hiszen a Magyar Turán Szövetség immár több mint 110 szervezetet és civil szervezetet tömörít magába.

Forrás: Facebook/Kurultaj

A Magyar Turán Alapítvány elnöke azt is leszögezte, hogy népünk nincs egyedül, hiszen egy úton jár a hun és türk tudatú testvérnépekkel, melyek idén is szép számmal képviseltették magukat a háromnapos rendezvényen. A résztvevők csak kapkodták a fejüket, hogy a seregszemle végén mennyi zászló emelkedett az égbe a lovasok kezében, mutatva, hogy mennyi „rokonunk” is él szerte a nagyvilágban, akik a mai napig nem felejtkeztek meg közös gyökereinkről.

A szemlék és a zászlók felvonultatását követően látványos harci bemutatót is végigkövethettek a küzdőtér körül lévők, amely a magyarok 926. évi Nagy Nyugati hadjáratát idézte meg. 

A harci jelenetek során a hagyományőrzők a kor hadviselési taktikái mellett a híres színlelt megfutamodást és a villámgyors lovasíjász rohamokat is rekonstruálták. 

Mindezek mellett a pusztai mindennapokat íjászati és lovasíjászati bemutatók és előadások is közelebb vitték a látogatókhoz.

Attila sátra ismét kitárta kapuit

A küzdőtéri események mellett folyamatosan zajlottak a kulturális programok is. Augusztus 15-én, szombaton megnyíltak a Keleti bazár kupolás bejáratánál az üzbég, a türkmén, az azerbajdzsáni és az ujgur kézműves kiállítások. De a nézelődők megtekinthették a kazak, kirgiz és mongol bemutató jurtákat is, amelyekben néprajzi tárlatok és különleges keleti portékák is sorakoztak. Sőt, 

a válallkozó szelleműek még táncra is perdülhettek a különleges keleti dallamokra, és még az erjesztetett kancatejet, a kumiszt is megkóstolhatták.

Ez alkalommal is kiemelkedő esemény helyszín volt volt az Attila Sátraként ismert óriásjurta, ahol az „Ordosztól az Őrségig – A hunok, türkök, magyarok kincsei” című nagyszabású régészeti-antropológiai kiállítást tekinthették meg azok, akik még többet akartak megtudni eleink évszázadokkal ezelőtti életéről.

Forrás: Facebook/Kurultaj

Szombaton és vasárnap a színpadon is folyamatosan váltották egymást a fellépők. A közönség többek között dagesztáni néptáncosok, valamint türkmén és török zenészek műsorát tekinthette meg. 

Az est hangulatát pedig Petrás Mária és Guessous Majda Mária, továbbá a Kerekes Band koncertje alapozta meg. 

Utóbbi zenei formáció műsora oly annyira elnyerte a külföldi vendégek tetszését is, hogy szép számmal csatlakoztak a színpad előtt táncolók táborához.

A Magyar Törzsi Gyűlés augusztus 16-án, vasárnap este szertűzzel zárult. Jövőre minden érdeklődőt ugyancsak augusztus elején várnak majd az Ősök Napjára.

Nyitókép forrása: Facebook/Kurultaj
 

 

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