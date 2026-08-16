Bugacon dobbant együtt a magyarság szíve – keleti testvérnépekkel ülték meg Kurultájt

Immár kilencedik alkalommal szervezték meg a Kárpát-medence legnagyobb hagyományőrző rendezvényét, a Kurultáj – Magyar Törzsi Gyűlést, melynek ezúttal is Bugac adott otthont augusztus 14-e és 16-a között.

Forrás: Facebook/Kurultaj

A szombati főnapon – amely egyben Nagyboldogasszony napja is volt – és vasárnap is a legnagyobb várakozás a nomád vonulást és a seregszemlét előzte meg.