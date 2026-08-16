Bugacon dobbant együtt a magyarság szíve – keleti testvérnépekkel ülték meg Kurultájt

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Majd 1100 év után is egy úton járunk a hun-türk tudatú népekkel – hangzott el a Kurultáj – Magyar Törzsi Gyűlés seregszemléit követően. A Kárpát-medence legnagyobb hagyományőrző eseményére a perzselő hőség ellenére is több százezren voltak kíváncsiak Bugacon augusztus közepén.
Immár kilencedik alkalommal szervezték meg a Kárpát-medence legnagyobb hagyományőrző rendezvényét, a Kurultáj – Magyar Törzsi Gyűlést, melynek ezúttal is Bugac adott otthont augusztus 14-e és 16-a között.
A szombati főnapon – amely egyben Nagyboldogasszony napja is volt – és vasárnap is a legnagyobb várakozás a nomád vonulást és a seregszemlét előzte meg.
Mindkét grandiózus esemény felért egy időutazással.
A lovasok és gyalogosok öltözetükkel és fegyverzetükkel megidézték a honfoglaló ősök és a sztyeppei népek mindennapjait, valamint betekintést engedtek az ezer évvel ezelőtti hadseregek világába, melyet szervezettség és hatékonyság jellemzett.
Bíró András Zsolt, a Kurultáj főszervezője beszédében hangsúlyozta, hogy a hagyományőrzők tábora évről évre csak nő, a magyarság eszméjéért tevő közösség pedig ország határon innen és túl egyre csak erősödik, hiszen a Magyar Turán Szövetség immár több mint 110 szervezetet és civil szervezetet tömörít magába.
A Magyar Turán Alapítvány elnöke azt is leszögezte, hogy népünk nincs egyedül, hiszen egy úton jár a hun és türk tudatú testvérnépekkel, melyek idén is szép számmal képviseltették magukat a háromnapos rendezvényen. A résztvevők csak kapkodták a fejüket, hogy a seregszemle végén mennyi zászló emelkedett az égbe a lovasok kezében, mutatva, hogy mennyi „rokonunk” is él szerte a nagyvilágban, akik a mai napig nem felejtkeztek meg közös gyökereinkről.
A szemlék és a zászlók felvonultatását követően látványos harci bemutatót is végigkövethettek a küzdőtér körül lévők, amely a magyarok 926. évi Nagy Nyugati hadjáratát idézte meg.
A harci jelenetek során a hagyományőrzők a kor hadviselési taktikái mellett a híres színlelt megfutamodást és a villámgyors lovasíjász rohamokat is rekonstruálták.
Mindezek mellett a pusztai mindennapokat íjászati és lovasíjászati bemutatók és előadások is közelebb vitték a látogatókhoz.
A küzdőtéri események mellett folyamatosan zajlottak a kulturális programok is. Augusztus 15-én, szombaton megnyíltak a Keleti bazár kupolás bejáratánál az üzbég, a türkmén, az azerbajdzsáni és az ujgur kézműves kiállítások. De a nézelődők megtekinthették a kazak, kirgiz és mongol bemutató jurtákat is, amelyekben néprajzi tárlatok és különleges keleti portékák is sorakoztak. Sőt,
a válallkozó szelleműek még táncra is perdülhettek a különleges keleti dallamokra, és még az erjesztetett kancatejet, a kumiszt is megkóstolhatták.
Ez alkalommal is kiemelkedő esemény helyszín volt volt az Attila Sátraként ismert óriásjurta, ahol az „Ordosztól az Őrségig – A hunok, türkök, magyarok kincsei” című nagyszabású régészeti-antropológiai kiállítást tekinthették meg azok, akik még többet akartak megtudni eleink évszázadokkal ezelőtti életéről.
Szombaton és vasárnap a színpadon is folyamatosan váltották egymást a fellépők. A közönség többek között dagesztáni néptáncosok, valamint türkmén és török zenészek műsorát tekinthette meg.
Az est hangulatát pedig Petrás Mária és Guessous Majda Mária, továbbá a Kerekes Band koncertje alapozta meg.
Utóbbi zenei formáció műsora oly annyira elnyerte a külföldi vendégek tetszését is, hogy szép számmal csatlakoztak a színpad előtt táncolók táborához.
A Magyar Törzsi Gyűlés augusztus 16-án, vasárnap este szertűzzel zárult. Jövőre minden érdeklődőt ugyancsak augusztus elején várnak majd az Ősök Napjára.
Nyitókép forrása: Facebook/Kurultaj