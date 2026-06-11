Ötvenes évek, erőszakos egyenlősítés: Lannert Judit megtámadta az egyházi iskolákat és az elitgimiket

Nem ugyanaz a klasszikus műveltség, hogy ismered a Csongor és Tündét, elolvastad a kötelezőket, és ezek nyomán hallottál nem kötelezően olvasandó írókról meg kortársakról és némelyiket még szereted is; meg az, hogy tudod, hogyan kezeld „a” médiát vagy a digitális énnemtudommit. Médiaóra is rengeteg iskolában van évtizedek óta, bár tudtommal elsősorban filmet tanítanak rajtuk.

Az egész digitális meg médiabizbasz azért nagyon esetleges, mert amit ma megtanítasz a diákoknak, az lehet, hogy holnap már elavult lesz. Általános iskolás koromban a technika óra keretében tanultuk a számítógépes ismereteket, ami akkor a DOS-t jelentette. Hol van már a DOS, meg a Windows 3.1? Nem látom, miért kellene a digitális kompetenciáknak meg a médiának külön tanórát szentelni; be kell építeni a módszertanba a digitális világ meg a média használatát, és hadd szóljon, aztán sok sikert a tanároknak az AI-fogalmazások kiszűrésére! (Mondjuk az osztályteremben, kézzel írandó fogalmazás, meg a kézzel írandó egyetemi zárthelyi dolgozat megoldja a problémát, akárcsak a szóbeli feleltetés.)

Azt sem nagyon látom, hogyan értékeli a gondolkodás folyamatát a tanár, ha az nem alapozódik valamire.