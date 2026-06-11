Ötvenes évek, erőszakos egyenlősítés: Lannert Judit megtámadta az egyházi iskolákat és az elitgimiket

És amúgy mi a helyzet a liberális (benne a rózsadombi) elit tagjainak azon szokásával, hogy az elitgimnázium Radnótiba íratják a gyerekeiket? (Kedves Kende Ágnes, akinek „önazonosnak kellett maradnia”?)
Ahogy az amúgy házába rengeteg hobót és vándort befogadó, amerikai konzervatív Russell Kirk írta a Tíz konzervatív alapelvben:
„Az egészséges sokszínűség megőrzése érdekében minden civilizációban szükséges, hogy megmaradjanak a rendek és az osztályok, az anyagi különbségek és sokféle más egyenlőtlenség. Az egyenlőség egyetlen igazi formája az egyenlőség az utolsó ítéletkor és az egyenlőség egy igazságos bíróság előtt.”
Egy 2019-es tanulmány szerint Firenzében a történelem viharai ellenére is 600 éve ugyanazok a leggazdagabb családok (Guglielmo Barone és Sauro Mocetti az 1427 és 2011 közötti időszakot vizsgálták át). A leggazdagabb családok, úgy tűnik, túlélték Firenze számos ostromát, a napóleoni háborúkat, az olasz egyesítést, Mussolinit és két világháborút. Más tanulmányok szerint hasonló jelenség figyelhető meg Angliában is, ahol 800 évre, 28 generációra figyelhető meg az elitcsaládok pozícióban maradása; de Kínával kapcsolatban is mutattak már ki hasonlót.
Ennyit érnek a gazdasági elit elleni balos projektek, persze a militáns kommunizmus hatékonyabb volt az ariszokraták egyszerű kivégzésével, a vagyonelkobzással és hasonlókkal. Az odaképzelt elit elleni támadásokat azonban leginkább pont azok fogják megszívni, akiket elvileg segíteni kívánnak, az alsóbb társadalmi rétegek, amikor majd nem kapnak lexikális tudást, csak A-ból kell B-be eljutni, a többezer kötetes családi könyvtárral rendelkező elitgyerek (ettől még nem gazdag!) szülei meg, ha szitkozódva is, de megoldják iskola után, home schoolingban a lexikális tudás átadását.
A felzárkóztatás fontos, de nem azonos az egyenlősítéssel. És a felzárkóztatás elsődleges eszköze a tudásátadás, az iskola elsődleges funkciója, aminek aztán felzárkóztató hatása van. Sőt, akkor már hadd hivatkozzak én is egy amerikai kutatásra: a Cardus amerikai agytröszt 2021-es kutatása szerint (A Good Fit) ha vallásos diákok vallási suliba kerülnek, akkor az elősegíti a tanulmányi előmenetelüket.
Lannertnek és a balos szociológusoknak választaniuk kell: vagy pluralizmus és szabadság van az oktatásban, vagy egyenlőség. A kettő egymással ellentétes.
Egyébként ha ők a másodikat választják, számíthatnak a népharag megnyilvánulásaira.
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